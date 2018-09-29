70 ülkedeki istasyonları yönetecek

Enerji devi Shell’de ‘genel müdür’ pozisyonuna gelen ilk Türk kadın Pınar Mavituna oldu. Londra merkezden 70 ülkeyi yönetecek Pınar Mavituna, günde 30 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği 44 bin akaryakıt istasyonundaki akışı yönetecek.
Pınar Mavituna, 1923 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren enerji şirketi Shell’de en üst konuma gelen ilk Türk ve kadın oldu. Kariyer öyküsü ve azmiyle gençlere ve kadınlara örnek biri. Shell Prekande iş kolunda Global Yakıtlar Pazarlama ve Fiyatlandırma Genel Müdürlüğü görevine gelen Pınar Mavituna’yla Londra’daki yeni görevine başlamadan hemen önce İstanbul’da konuştuk.
Global şirketlerde yükselen Türk yöneticiler gururumuz oluyor. Sizin kariyer öykünüz nasıl başladı?
1995 yılından beri Shell’de çalışıyorum. Kariyerim boyunca Shell’de farklı görevlerde çalıştım. 2000 yılında Shell’de yetenekli gençler için yaratılan ‘Global Fırsatlar Programı’na Türkiye’den kabul edilen tek ve ilk isim oldum. 3 sene boyunca, Malezya ve Tayland’daydım. Shell’in Asya ve Avustralya bölgelerinden sorumlu ‘e-ticaret’ müdürlüğü görevdeydim. Vietnam’da yönettiğim proje, Endonezya, Malezya, Çin gibi birçok ülkede uygulandı. Proje sonunda bu bölgelerde servisler açtı ve satış ağını kurdum.
Çok genç yaşınızda yapmışsınız bunları... Zorluklarla nasıl mücadele ettiniz?
O dönümler hayatımın dönüm noktasıydı ancak insan yaşarken anlamıyor. 28 yaşındaydım oraya gittiğimde. Eşim o dönemde erkek arkadaşımdı. İlk olarak Singapur’a gittim. 1 ay sonra beni Bangkok’a geçirdiler. Geri dönmeyi düşündüğüm çok zaman oldu. Nelson Mandela’nın çok sevdiğim bir sözü var. “Hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim.” “Kendine zaman ver” dedim, çok çalıştım. Hikayenin sonu mutlu bitti. Harika bir üç yıl geçirdim. Malezya ve Vietnam’ta başarılı oldum.
SİNGAPUR’DAN HOLLANDA’YA
Sonra Türkiye’ye mi döndünüz?
Londra’da bulunan Shell Global Birleşmeler Satın Almalar ve Strateji Departmanı’nda kıdemli danışman oldum. Bu görevde Amerika, Güney Afrika, Londra, Avustralya ve Hollanda gibi birçok ülkede iş organizasyonu yaptım. 1 sene Amerika’da çalıştım. 2006 yılında Türkiye’de Shell&Turcas birleşmesi sonucu yeni bir pazarlama biriminin kurulması ve yönetilmesi aşamasında görevlendirildim. İstanbul’da 5 sene boyunca Shell Pazarlama Direktörü olarak pazarlama birimini yönettim. 2012-2015 yılında Global Pazarlama ekibinde oldum. Aralarında Çin, Amerika, Brezilya, Hindistan’ın da olduğu ülkelere servis ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik çalıştım.
Bu son göreve gelmeden önce ne yapıyordunuz?
Orta Avrupa, Rusya, Akdeniz ve Güney Afrika’nın da içinde bulunduğu oldukça büyük bir bölgede Pazarlama, İş Geliştirme ve operasyondan sorumlu müdür olarak çalışıyorum. Toplamda 23 ülkede kurumsal müşterinin filoları için çözümler geliştiriyorduk.
Mutlaka büyük zorluklar yaşamışsınızdır. Neydi hayatınızda en zor olan?
Genç denecek bir yaşta annemi ve geçen sene benden küçük olan kız kardeşimi kaybettim. Beni ben yapan iki önemli kadın bana erken veda ettiler. Her insanın acı ile mücadelesi farklı. Bu kayıplar bana hayatımda neyin önemli olduğunu ve elimdekilerin ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. İnsanların hayatında bu tür kayıplar insana günlük hayat içinde üzüldüğümüz birçok şeyin aslında önemsiz olabileceğini ya da geri elde edilebilecek kazanımlar olduğunu hatırlıyor. Aslında onun dışında her şey ile mücadele edebiliriz.
Siz evli ve 3 çocuk annesi bir kadınsınız aynı zamanda. Özel hayat iş dengesini nasıl kurdunuz?
Sibirya’dan Capedown’a kadar farklı coğrafyaları yönetiyorum. Çok seyahat ediyorum. Üç çocuğum var ve eşimin de benim de çocuklarımızı emanet edeceğimiz büyük ailelerimiz yok. 11 yaşında ikiz oğullarım ve 8 yaşında kızım var. Yarı ofis yarı ev bazlı çalışarak onlarla daha fazla zaman geçirmeye gayret ediyorum. Kadınlar birden fazla farklı işi mükemmel yapabiliyorlar. Kızım doğduğunda evde üç yaşın altında üç çocuğum vardı ve işlerim çok yoğundu. Hayatı olduğu gibi kabul etmeli ve gelen her zorluğu sevdiklerinizle beraber aşmayı öğrenmeniz gerekir. Eşimin desteği olmasa kariyerimde bu noktaya gelemezdim. Kendisi mükemmel bir baba. Onun da yoğun bir çalışma temposu var ama biz kendi aramızda güzel bir denge yaratıyoruz. Çocuklarla birlikte bir çok şeyi öğreniyor ve olgunlaşıyorsunuz. Evinizde huzurlu ve mutlu bir ortamınız varsa işte de başarılı olmanız kaçınılmaz.
Kendinize zaman ayırmak mümkün oluyor mu? Stresten uzaklaşmak için ne yaparsınız?
Sporun hayatımda önemli bir yeri var. Uzun süre koştum. Ata bindim, tenis oynadım, dalış yaptım, cross training yaptım. En son 3 senedir boks yapıyorum. Stres yönetimine yardımcı bir spor.
İŞİNDEKİ HEDEFLERİ
Hedefim dünyanın en çok satan farklılaştırılmış yakıtı Shell V-Power ürün grubumuzu daha çok müşteri ile buluşturmak.
Shell perakende işimiz de hedefimiz 2025 yılına kadar yıllık kazancımızın 1.5 milyar Dolar ‘dan fazla büyümesi - 2017’de 2.2 milyar dolardan 2025 yılında 4.0 milyar dolara gelmesi
BİYOYAKIT YATIRIMLARI
Enerjiye ihtiyaç artıyor ancak bir taraftan da çevresel faktörler alarm veriyor. Siz bu konuda ne yapacaksınız?
İklim değişikliği ile ilgili mücadele üzerimize düşeni yapmak müşterilerimiz, hissedarlarımız ve şirket için önemli. Paris Anlaşmasının hedefine ulaşmak, küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması ve mümkün olduğunca 1.5 derece ile sınırlandırılması için yapmamız gerekenleri ve bizim büyüklüğümüzde bir şirket için ne anlama geldiğini biliyoruz. Daha fazla biyoyakıt, elektrikli araç ve daha fazla yenilenebilir güç için yatırımlar yapıyoruz.
MAVİTUNA’DAN TAVSİYELER
Bir kere ne yapıyorsanız tutku ve hevesle yapın. Sevmediğiniz işi yapmayın.
Merak edin. Meraklı olmak günümüz dünyası için çok önemli. Ben işe başlayıp kendisine verilen işi kabul edip sadece o işi en iyi yapmaya çalışan insanlar görüyorum. Bu insanlar bir süre sonra ya işten sıkılıyor ya da iş onları bırakıyor. Aslında günümüzde aranılan kendisine verilen işin ötesine geçen sorgulayan merak eden fark yaratan insanlar.
Hayal edin.
Değişimlere açık olun. Çok hızlı değişiyor her şey.
Beraber çalışma önemli paylaşım ekonomisinin yoğun olduğu bir dünyadayız.
Belirsizlikleri yönetmeyi öğrenin.
PINAR MAVİTUNA KİMDİR?
Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nün ardından Yale Üniversitesi’nde İşletme Programı’nı bitiren Pınar Mavituna, 1995 yılında Shell Türkiye’de kariyerine başladı. Kariyeri boyunca Shell’de perakende, ticari akaryakıt ve madeni yağlar işkollarında, grup düzeyinde kurumsal strateji, pazarlama, satış ve operasyonlar da dahil olmak üzere çok çeşitli görevlerde bulundu. Görevleri boyunca 10’a yakın ülkede çalıştı. Mavituna evli ve üç çocuk annesi. Mavituna aynı zamanda, Northwestern Üniversitesi Kellogg School’da liderlik eğitimi aldı. Londra merkezli Pazarlama Liderleri topluluğunun üyesi ve Yönetim Kurulunda Kadın kurucu üyesi.
70 ülkedeki istasyonları yönetecek
Enerji devi Shell’de ‘genel müdür’ pozisyonuna gelen ilk Türk kadın Pınar Mavituna oldu. Londra merkezden 70 ülkeyi yönetecek Pınar Mavituna, günde 30 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği 44 bin akaryakıt istasyonundaki akışı yönetecek.
Pınar Mavituna, 1923 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren enerji şirketi Shell’de en üst konuma gelen ilk Türk ve kadın oldu. Kariyer öyküsü ve azmiyle gençlere ve kadınlara örnek biri. Shell Prekande iş kolunda Global Yakıtlar Pazarlama ve Fiyatlandırma Genel Müdürlüğü görevine gelen Pınar Mavituna’yla Londra’daki yeni görevine başlamadan hemen önce İstanbul’da konuştuk.
Global şirketlerde yükselen Türk yöneticiler gururumuz oluyor. Sizin kariyer öykünüz nasıl başladı?
1995 yılından beri Shell’de çalışıyorum. Kariyerim boyunca Shell’de farklı görevlerde çalıştım. 2000 yılında Shell’de yetenekli gençler için yaratılan ‘Global Fırsatlar Programı’na Türkiye’den kabul edilen tek ve ilk isim oldum. 3 sene boyunca, Malezya ve Tayland’daydım. Shell’in Asya ve Avustralya bölgelerinden sorumlu ‘e-ticaret’ müdürlüğü görevdeydim. Vietnam’da yönettiğim proje, Endonezya, Malezya, Çin gibi birçok ülkede uygulandı. Proje sonunda bu bölgelerde servisler açtı ve satış ağını kurdum.
Çok genç yaşınızda yapmışsınız bunları... Zorluklarla nasıl mücadele ettiniz?
O dönümler hayatımın dönüm noktasıydı ancak insan yaşarken anlamıyor. 28 yaşındaydım oraya gittiğimde. Eşim o dönemde erkek arkadaşımdı. İlk olarak Singapur’a gittim. 1 ay sonra beni Bangkok’a geçirdiler. Geri dönmeyi düşündüğüm çok zaman oldu. Nelson Mandela’nın çok sevdiğim bir sözü var. “Hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim.” “Kendine zaman ver” dedim, çok çalıştım. Hikayenin sonu mutlu bitti. Harika bir üç yıl geçirdim. Malezya ve Vietnam’ta başarılı oldum.
SİNGAPUR’DAN HOLLANDA’YA
Sonra Türkiye’ye mi döndünüz?
Londra’da bulunan Shell Global Birleşmeler Satın Almalar ve Strateji Departmanı’nda kıdemli danışman oldum. Bu görevde Amerika, Güney Afrika, Londra, Avustralya ve Hollanda gibi birçok ülkede iş organizasyonu yaptım. 1 sene Amerika’da çalıştım. 2006 yılında Türkiye’de Shell&Turcas birleşmesi sonucu yeni bir pazarlama biriminin kurulması ve yönetilmesi aşamasında görevlendirildim. İstanbul’da 5 sene boyunca Shell Pazarlama Direktörü olarak pazarlama birimini yönettim. 2012-2015 yılında Global Pazarlama ekibinde oldum. Aralarında Çin, Amerika, Brezilya, Hindistan’ın da olduğu ülkelere servis ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik çalıştım.
Bu son göreve gelmeden önce ne yapıyordunuz?
Orta Avrupa, Rusya, Akdeniz ve Güney Afrika’nın da içinde bulunduğu oldukça büyük bir bölgede Pazarlama, İş Geliştirme ve operasyondan sorumlu müdür olarak çalışıyorum. Toplamda 23 ülkede kurumsal müşterinin filoları için çözümler geliştiriyorduk.
Mutlaka büyük zorluklar yaşamışsınızdır. Neydi hayatınızda en zor olan?
Genç denecek bir yaşta annemi ve geçen sene benden küçük olan kız kardeşimi kaybettim. Beni ben yapan iki önemli kadın bana erken veda ettiler. Her insanın acı ile mücadelesi farklı. Bu kayıplar bana hayatımda neyin önemli olduğunu ve elimdekilerin ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. İnsanların hayatında bu tür kayıplar insana günlük hayat içinde üzüldüğümüz birçok şeyin aslında önemsiz olabileceğini ya da geri elde edilebilecek kazanımlar olduğunu hatırlıyor. Aslında onun dışında her şey ile mücadele edebiliriz.
Siz evli ve 3 çocuk annesi bir kadınsınız aynı zamanda. Özel hayat iş dengesini nasıl kurdunuz?
Sibirya’dan Capedown’a kadar farklı coğrafyaları yönetiyorum. Çok seyahat ediyorum. Üç çocuğum var ve eşimin de benim de çocuklarımızı emanet edeceğimiz büyük ailelerimiz yok. 11 yaşında ikiz oğullarım ve 8 yaşında kızım var. Yarı ofis yarı ev bazlı çalışarak onlarla daha fazla zaman geçirmeye gayret ediyorum. Kadınlar birden fazla farklı işi mükemmel yapabiliyorlar. Kızım doğduğunda evde üç yaşın altında üç çocuğum vardı ve işlerim çok yoğundu. Hayatı olduğu gibi kabul etmeli ve gelen her zorluğu sevdiklerinizle beraber aşmayı öğrenmeniz gerekir. Eşimin desteği olmasa kariyerimde bu noktaya gelemezdim. Kendisi mükemmel bir baba. Onun da yoğun bir çalışma temposu var ama biz kendi aramızda güzel bir denge yaratıyoruz. Çocuklarla birlikte bir çok şeyi öğreniyor ve olgunlaşıyorsunuz. Evinizde huzurlu ve mutlu bir ortamınız varsa işte de başarılı olmanız kaçınılmaz.
Kendinize zaman ayırmak mümkün oluyor mu? Stresten uzaklaşmak için ne yaparsınız?
Sporun hayatımda önemli bir yeri var. Uzun süre koştum. Ata bindim, tenis oynadım, dalış yaptım, cross training yaptım. En son 3 senedir boks yapıyorum. Stres yönetimine yardımcı bir spor.
İŞİNDEKİ HEDEFLERİ
Hedefim dünyanın en çok satan farklılaştırılmış yakıtı Shell V-Power ürün grubumuzu daha çok müşteri ile buluşturmak.
Shell perakende işimiz de hedefimiz 2025 yılına kadar yıllık kazancımızın 1.5 milyar Dolar ‘dan fazla büyümesi - 2017’de 2.2 milyar dolardan 2025 yılında 4.0 milyar dolara gelmesi
BİYOYAKIT YATIRIMLARI
Enerjiye ihtiyaç artıyor ancak bir taraftan da çevresel faktörler alarm veriyor. Siz bu konuda ne yapacaksınız?
İklim değişikliği ile ilgili mücadele üzerimize düşeni yapmak müşterilerimiz, hissedarlarımız ve şirket için önemli. Paris Anlaşmasının hedefine ulaşmak, küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması ve mümkün olduğunca 1.5 derece ile sınırlandırılması için yapmamız gerekenleri ve bizim büyüklüğümüzde bir şirket için ne anlama geldiğini biliyoruz. Daha fazla biyoyakıt, elektrikli araç ve daha fazla yenilenebilir güç için yatırımlar yapıyoruz.
MAVİTUNA’DAN TAVSİYELER
Bir kere ne yapıyorsanız tutku ve hevesle yapın. Sevmediğiniz işi yapmayın.
Merak edin. Meraklı olmak günümüz dünyası için çok önemli. Ben işe başlayıp kendisine verilen işi kabul edip sadece o işi en iyi yapmaya çalışan insanlar görüyorum. Bu insanlar bir süre sonra ya işten sıkılıyor ya da iş onları bırakıyor. Aslında günümüzde aranılan kendisine verilen işin ötesine geçen sorgulayan merak eden fark yaratan insanlar.
Hayal edin.
Değişimlere açık olun. Çok hızlı değişiyor her şey.
Beraber çalışma önemli paylaşım ekonomisinin yoğun olduğu bir dünyadayız.
Belirsizlikleri yönetmeyi öğrenin.
PINAR MAVİTUNA KİMDİR?
Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nün ardından Yale Üniversitesi’nde İşletme Programı’nı bitiren Pınar Mavituna, 1995 yılında Shell Türkiye’de kariyerine başladı. Kariyeri boyunca Shell’de perakende, ticari akaryakıt ve madeni yağlar işkollarında, grup düzeyinde kurumsal strateji, pazarlama, satış ve operasyonlar da dahil olmak üzere çok çeşitli görevlerde bulundu. Görevleri boyunca 10’a yakın ülkede çalıştı. Mavituna evli ve üç çocuk annesi. Mavituna aynı zamanda, Northwestern Üniversitesi Kellogg School’da liderlik eğitimi aldı. Londra merkezli Pazarlama Liderleri topluluğunun üyesi ve Yönetim Kurulunda Kadın kurucu üyesi.