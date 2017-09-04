Büşra Ün’ün kupası

Paralimpik tenisçimiz Büşra Ün, kazandığı son kupayı müjdelediği tivitine “Salonda çok yer kaplayacağı için üzgünüm ama bu kadar büyük olacağını bilmiyordum anne” yazmış.

Ne kadar çok şey söylüyor; ne kadar uzun, ne kadar engebeli, ne kadar zorlu yollardan geliyor bu cümle.

Bunu söylemek için onları tanımaya gerek yok. Büşra o kupa için, annesi o kupanın salondaki yeri için çok mücadele etmişler, o kadar belli ki.

Bu ülkede, özellikle bireysel sporlardaki başarıların altını kazıyın, sporcu ailelerinin akıl almaz çabalarına çarparsınız. Vakti de emeği de imkânları da onlar sunar çocuklarına. Ellerinden geleni de gelmeyeni de yaparlar. Yoktan var ederler. Olmazı oldururlar sonra gözyaşları içinde yer açıp çocuklarının kupalarını salonlara doldururlar.

Büşra Ün web sitesinin tepesinde “Hayatta hiçbir şey başarıya engel değildir. Yeter ki siz başaracağınıza inanın” yazmış.

Sporcu olmak için doğmuş gibi. Doğum günü 19 Mayıs. 1994’ün 19 Mayıs’ı. Ailesi, Büşra altı buçuk aylıkken ayaklarını hissetmediğini fark etmiş. Yapılan tetkikler sonucunda kötü huylu bir tümör tespit edilmiş. Bir buçuk yıllık kemoterapi, iki ameliyat sonrasında tümör yok edilmiş.

Ancak tümör öylece çekip gitmemiş, giderken sinirlere verdiği hasar Büşra’yı tekerlekli sandalye ile tanıştırmış.

“Tekerlekli sandalye ile yaşamımı sürdürüyorum” yazmış oraya Büşra.

“Hedefim Dünya Şampiyonluğu” yazmış.

“Belki çok uzun zaman alacak, yıllardır oynayan profesyoneller var. Ancak azimle her şeyin üstesinden gelebileceğime inanıyorum” yazmış.

Biz de sana inanıyoruz Büşra.

Hepinize inanıyoruz. Tenisçisi, eskrimcisi, okçusu, güreşçisi, jimnastikçisi hepinize hepinize.

Her tür zorluğa, imkânsızlığa karşın; inatla, aşkla, şevkle spor yapan bütün çocuklarımıza inanıyoruz.

Ailelerinizin sırtındaki maddi manevi yükü, yaşadığınız zorlukları, yolunuzdaki yokuşları, hepsini biliyoruz.

Nasıl çalıştığınızı biliyoruz.

Yollarınıza kırmızı halılar serilmediğini, sizin de hocalarınızın da çalışma koşullarını, yoktan var ettiğiniz başarıları görüyoruz.

Başarılarınız taçlansın; spor kültürü aşılamak için daha çok semt sahası, açık spor tesisi, oyun alanı yapmak için uğraşılsın istiyoruz.

Büşra’nın ve gölgede kalmış büyük başarıların sahibi bütün sporcuların arkasında dağ gibi duracak imkânlar istiyoruz.

Ülkenin spor politikası üzerine bir daha bir daha düşünülsün, sporcu yetiştirme işi şirketlerin sponsorluk lütfuna bırakılmasın istiyoruz.

Malzemeydi, yarışmalara gidebilmek için yol parasıydı, antrenman yeriydi dertleriyle boğuşmayın istiyoruz.

Elimizden yazmak geliyor, yazıyoruz.

Sizlerin, ailelerinizin ve hocalarınızın azminizi, spor aşkınızı ve başarılarınızı hayranlıkla tebrik ediyoruz. Anneler salonlarda yer açsın, oraları kupalarla dolduracaksınız biliyoruz.