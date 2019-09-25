Yalçın aras’ın resimleri okul olacak!

İş dünyasının başarılı isimlerinin hayatlarının sadece çalışmaktan ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Çünkü onların da tutku halini almış hobileri var ve bu hobileri için her zaman fırsat kolluyorlar. Yorgun bedenlerini ve ruhlarını hobileriyle dinlendiriyorlar. Hobi sahibi olmak aynı zamanda iş yaşantısında baskı ve stresle başa çıkabilmeyi, çözüm üretebilmeyi ve yaratıcı olabilmeyi de beraberinde getiriyor.
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NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı ve Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras’da da aynı etki söz konusu. Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) Türkiye’nin 183. organize sanayi bölgesi olarak tüm zorluklara rağmen kurulmasında büyük emeği geçen ve tam bir proje adamı olan Aras, 20 yıldır hobi olarak yapmaya başladığı resimlerden güzel sanatlar lisesi gibi önemli ve daha büyük bir tablo ortaya çıkaracak. Projenin detaylarına gelince;
Yalçın Aras’ı sosyal medyada da takip eden Bursalılar, sürekli yaptığı resimleri paylaştığını bilir. Ortaokulda öğrendiği perspektiften yola çıkarak raf sektöründe mesleğe başladığında kataloğunu da kendi çizerek para kazanmaya başlayan Aras, 20 yıldır resim yapıyor. Şimdiye kadar 5 binin üzerinde resim yapan ancak çoğunu da saklamayan Aras, bir yabancı müşterisinin “Niye atıyorsun, bunlar değerli şeyler, seni anlatıyor” uyarısı üzerine kendine gelmiş. Bir resim öğretmeni olan Nuri Altun’un da “Hiçbir akımı taklit etmeden kendi içinizden geldiği gibi yapılan resimler olduğu için bütün resimlerden daha değerli, senin şahsına münhasır resimler bunlar” demesiyle yaptıklarını biriktirmeye ve sosyal medyada paylaşmaya başlamış. Bezle, falçatayla, süngerle, kurşun kalem, suluboya ya da yağlı boya ile yapıp paylaştığı resimleri satın almak ya da almak isteyenlerin sayısı artınca da kafasında bir proje şekillenmiş.
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Aras yaptığı resimleri satışa çıkaracak. Satıştan elde edilecek gelirle de bir güzel sanatlar lisesi inşa edecek. Satın alınan resimler seramik üzerine de bastırılacak ve altında seramiğe basılan resmi satın alan hayırseverin ismi yazılacak, resmin orijinali de satın alanda kalacak. Ve bu seramikler birer tuğla işlevi görerek, güzel sanatlar okulunun sınıflarının, salonlarının duvarlarını oluşturacak. Hem resmi satın alıp okula katkı koyanın ismi yaşatılırken resim de sürekli sergilenmiş olacak. Türkiye’de ilk olacak Okul-Galeri projesi kapsamında resimlerin seramik bardak altlığı gibi hediyelik eşyaları da olacak. Okulu gezenlerin bu eşyaları satın almaları ile bir döner sermaye sistemi de kurulmuş olacak ve okul kimseye ihtiyacı olmadan faaliyetlerini sürdürebilecek. Yaklaşık 4-5 milyon TL’ye mal olması beklenen ve en az 16 derslikli planlanan okulun inşaat giderlerinin büyük bir kısmı Yalçın Aras’ın 20 yıldır yaptığı resimlerin satışından bir kısmı da kendi bütçesinden karşılanacak. Arsayı ise Nilüfer Belediyesi’nden talep edecek olan Aras, ardından da okulu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağışlayacak. “Peki Aras projeyi hayata geçirmek için neyi bekliyor?” derseniz ekonomik sıkıntıların atlatılmasını… Biz de bir an önce ekonominin bu zorlu dönemeci bir an önce atlatmasını ve güzel bir sanatla bir güzel sanatlar lisesinin kurulmasını diliyoruz…
Yalçın aras’ın resimleri okul olacak!
İş dünyasının başarılı isimlerinin hayatlarının sadece çalışmaktan ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Çünkü onların da tutku halini almış hobileri var ve bu hobileri için her zaman fırsat kolluyorlar. Yorgun bedenlerini ve ruhlarını hobileriyle dinlendiriyorlar. Hobi sahibi olmak aynı zamanda iş yaşantısında baskı ve stresle başa çıkabilmeyi, çözüm üretebilmeyi ve yaratıcı olabilmeyi de beraberinde getiriyor.
*
NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı ve Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras’da da aynı etki söz konusu. Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) Türkiye’nin 183. organize sanayi bölgesi olarak tüm zorluklara rağmen kurulmasında büyük emeği geçen ve tam bir proje adamı olan Aras, 20 yıldır hobi olarak yapmaya başladığı resimlerden güzel sanatlar lisesi gibi önemli ve daha büyük bir tablo ortaya çıkaracak. Projenin detaylarına gelince;
Yalçın Aras’ı sosyal medyada da takip eden Bursalılar, sürekli yaptığı resimleri paylaştığını bilir. Ortaokulda öğrendiği perspektiften yola çıkarak raf sektöründe mesleğe başladığında kataloğunu da kendi çizerek para kazanmaya başlayan Aras, 20 yıldır resim yapıyor. Şimdiye kadar 5 binin üzerinde resim yapan ancak çoğunu da saklamayan Aras, bir yabancı müşterisinin “Niye atıyorsun, bunlar değerli şeyler, seni anlatıyor” uyarısı üzerine kendine gelmiş. Bir resim öğretmeni olan Nuri Altun’un da “Hiçbir akımı taklit etmeden kendi içinizden geldiği gibi yapılan resimler olduğu için bütün resimlerden daha değerli, senin şahsına münhasır resimler bunlar” demesiyle yaptıklarını biriktirmeye ve sosyal medyada paylaşmaya başlamış. Bezle, falçatayla, süngerle, kurşun kalem, suluboya ya da yağlı boya ile yapıp paylaştığı resimleri satın almak ya da almak isteyenlerin sayısı artınca da kafasında bir proje şekillenmiş.
*
Aras yaptığı resimleri satışa çıkaracak. Satıştan elde edilecek gelirle de bir güzel sanatlar lisesi inşa edecek. Satın alınan resimler seramik üzerine de bastırılacak ve altında seramiğe basılan resmi satın alan hayırseverin ismi yazılacak, resmin orijinali de satın alanda kalacak. Ve bu seramikler birer tuğla işlevi görerek, güzel sanatlar okulunun sınıflarının, salonlarının duvarlarını oluşturacak. Hem resmi satın alıp okula katkı koyanın ismi yaşatılırken resim de sürekli sergilenmiş olacak. Türkiye’de ilk olacak Okul-Galeri projesi kapsamında resimlerin seramik bardak altlığı gibi hediyelik eşyaları da olacak. Okulu gezenlerin bu eşyaları satın almaları ile bir döner sermaye sistemi de kurulmuş olacak ve okul kimseye ihtiyacı olmadan faaliyetlerini sürdürebilecek. Yaklaşık 4-5 milyon TL’ye mal olması beklenen ve en az 16 derslikli planlanan okulun inşaat giderlerinin büyük bir kısmı Yalçın Aras’ın 20 yıldır yaptığı resimlerin satışından bir kısmı da kendi bütçesinden karşılanacak. Arsayı ise Nilüfer Belediyesi’nden talep edecek olan Aras, ardından da okulu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağışlayacak. “Peki Aras projeyi hayata geçirmek için neyi bekliyor?” derseniz ekonomik sıkıntıların atlatılmasını… Biz de bir an önce ekonominin bu zorlu dönemeci bir an önce atlatmasını ve güzel bir sanatla bir güzel sanatlar lisesinin kurulmasını diliyoruz…