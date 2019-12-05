Ticaret İl Müdürlüğü’nden Türkiye’de bir ilk

BEBE ve çocuk konfeksiyonu sektörü, Bursa’nın özellikle son yıllarda yıldızı parlayan sektörlerinden. Vişne Caddesi’nde kümelenen firmalar, yaptıkları kaliteli üretim ve ihracat ile adlarından tüm dünyada söz ettiriyor.
Sektör yetkilileri, sahip olduğu bu potansiyeli, Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) - Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliği ile gerçekleştirilen 2 ayrı UR-GE projesi sayesinde doğru hamlelerle harekete geçirmeye çalışsa da özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta zorlanıyor.
Bu sorunların başında AB’nin koymuş olduğu standartlar geliyor.
AB’nin güvenli olmayan tüketici ürünleri ve tüketicinin korunması için uyguladığı Rapid Exchange of Information System (Rapex) standardı var. Bu standarda uymayan ürünler hemen geri gönderiliyor.
Maalesef geri dönen malların yaklaşık yüzde 70’i Türkiye menşeli ve genelde bebe giyimi ile ilgili. İşte bu sorunu çözmek için ilk örnek proje Bursa’dan başlıyor.
Piyasa gözetimi görevi de olan Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, Türkiye’de bir ilke imza atarak üreticilerin Avrupa standartlarına uygun üretim yapmalarını sağlamak amacıyla AB Projesi başlattı.
Bakanlığın da destek verdiği “Bebe ve çocuk giyiminde güvenli üretim” projesinin Türkiye’deki ortakları Gazi Üniversitesi, BTSO ve Bursa Valiliği.
İtalya ve İspanya’da da sektörle ilgili kuruluşlar projeye dahil edildi.
Projenin genel amacı; çocuk giyiminde güvenli üretim sağlayarak Avrupa Birliği’ne yönelik yapılacak ihracatta malların geri dönmemesi ve KOBİ’lerin rekabetçi yaklaşımını güçlendirmek, firmaların mesleki ve yönetimsel becerilerini artırmak, ihracat kapasitelerini yükseltmek, üreticilere AB ihracat politikalarına yönelik serbest dolaşıma gidecek ürünlerin mevzuat yönünden taşıması gereken kurallara uymasını sağlamak.
Proje 30 ay sürecek ve ocak ayının sonunda lansmanı yapılacak.
FARKLI BİR BÜROKRAT:
ZÜBEYİR TOKGÖZ
Öte yandan Türkiye’de Ticaret İl Müdürlükleri arasında ilk ve tek AB hibe projesini başlatan Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz’ün, pek bilinmeyen farklı bir yönü var.
Başarılı bürokrat, aynı zamanda yazarlık da yapıyor.
Tokgöz’ün bugüne kadar yazdığı 12 kitabı var. Ama bunların 7 tanesi dağıtımda.
Tokgöz’ün bu ay içinde yeni bir kitabı daha çıkıyor.
‘Göktürk Prensi İstemi Kağan’ın Buyruğu’ isimli çocuk romanı, Türkiye’de Göktürkler’i anlatan ilk çocuk romanı olma özelliği taşıyor.
Tokgöz, yazdığı romanlara ilişkin şunları söylüyor;
“Çocuk romanlarımda gök bilimini ve tarih yazıyorum. Profesyonel yazarım ama bu iş gönül işi aslında. Maddi çıkar söz konusu değil. Gök bilimi ile ilgili kitaplarda çocuklara bilim ve teknolojiyi hatırlatmak istiyorum. Çocuklar bunu okurken merak duygusunu, bilimi, araştırmayı öğrendiği zaman aramızdan belki Gökmen çıkabilir. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye’nin kurtulması yüksek teknolojiye egemen olması ile olacak. Aramızdan bilim adamları icatçılar çıkacak ki biz ona erişebileceğiz.”
Ticaret İl Müdürlüğü’nden Türkiye’de bir ilk
BEBE ve çocuk konfeksiyonu sektörü, Bursa’nın özellikle son yıllarda yıldızı parlayan sektörlerinden. Vişne Caddesi’nde kümelenen firmalar, yaptıkları kaliteli üretim ve ihracat ile adlarından tüm dünyada söz ettiriyor.
Sektör yetkilileri, sahip olduğu bu potansiyeli, Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) - Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliği ile gerçekleştirilen 2 ayrı UR-GE projesi sayesinde doğru hamlelerle harekete geçirmeye çalışsa da özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta zorlanıyor.
Bu sorunların başında AB’nin koymuş olduğu standartlar geliyor.
AB’nin güvenli olmayan tüketici ürünleri ve tüketicinin korunması için uyguladığı Rapid Exchange of Information System (Rapex) standardı var. Bu standarda uymayan ürünler hemen geri gönderiliyor.
Maalesef geri dönen malların yaklaşık yüzde 70’i Türkiye menşeli ve genelde bebe giyimi ile ilgili. İşte bu sorunu çözmek için ilk örnek proje Bursa’dan başlıyor.
Piyasa gözetimi görevi de olan Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, Türkiye’de bir ilke imza atarak üreticilerin Avrupa standartlarına uygun üretim yapmalarını sağlamak amacıyla AB Projesi başlattı.
Bakanlığın da destek verdiği “Bebe ve çocuk giyiminde güvenli üretim” projesinin Türkiye’deki ortakları Gazi Üniversitesi, BTSO ve Bursa Valiliği.
İtalya ve İspanya’da da sektörle ilgili kuruluşlar projeye dahil edildi.
Projenin genel amacı; çocuk giyiminde güvenli üretim sağlayarak Avrupa Birliği’ne yönelik yapılacak ihracatta malların geri dönmemesi ve KOBİ’lerin rekabetçi yaklaşımını güçlendirmek, firmaların mesleki ve yönetimsel becerilerini artırmak, ihracat kapasitelerini yükseltmek, üreticilere AB ihracat politikalarına yönelik serbest dolaşıma gidecek ürünlerin mevzuat yönünden taşıması gereken kurallara uymasını sağlamak.
Proje 30 ay sürecek ve ocak ayının sonunda lansmanı yapılacak.
FARKLI BİR BÜROKRAT:
ZÜBEYİR TOKGÖZ
Öte yandan Türkiye’de Ticaret İl Müdürlükleri arasında ilk ve tek AB hibe projesini başlatan Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz’ün, pek bilinmeyen farklı bir yönü var.
Başarılı bürokrat, aynı zamanda yazarlık da yapıyor.
Tokgöz’ün bugüne kadar yazdığı 12 kitabı var. Ama bunların 7 tanesi dağıtımda.
Tokgöz’ün bu ay içinde yeni bir kitabı daha çıkıyor.
‘Göktürk Prensi İstemi Kağan’ın Buyruğu’ isimli çocuk romanı, Türkiye’de Göktürkler’i anlatan ilk çocuk romanı olma özelliği taşıyor.
Tokgöz, yazdığı romanlara ilişkin şunları söylüyor;
“Çocuk romanlarımda gök bilimini ve tarih yazıyorum. Profesyonel yazarım ama bu iş gönül işi aslında. Maddi çıkar söz konusu değil. Gök bilimi ile ilgili kitaplarda çocuklara bilim ve teknolojiyi hatırlatmak istiyorum. Çocuklar bunu okurken merak duygusunu, bilimi, araştırmayı öğrendiği zaman aramızdan belki Gökmen çıkabilir. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye’nin kurtulması yüksek teknolojiye egemen olması ile olacak. Aramızdan bilim adamları icatçılar çıkacak ki biz ona erişebileceğiz.”