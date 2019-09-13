Hedef, kentle bütünleşmiş ulaşılabilir üniversite

Bursa Uludağ Üniversitesi, 44 yıllık bir kurum. 76 bin öğrencisi, 2 bin 500 akademisyeni, 4 bin çalışanı ile Türkiye’deki ilk 5 üniversiteden biri.
Kampüsü de Türkiye’nin en büyük 2. kampüsü. Ancak, özellikle son yıllarda akademik olarak istenilen yerde değil ve büyük bir düşüş yaşıyor. Bildiğiniz gibi Bursa Uludağ Üniversitesi’nde geçen nisan ayında bir yönetim değişikliği oldu. Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı.
Kılavuz, Bursa’nın özellikle akademik camianın yakından tanıdığı bir isim. Tam 42 yıldır Bursa’da görev yapıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde dekan yardımcılığı, dekanlık, rektör yardımcılığı görevlerinde bulunan Kılavuz, kendi deyimiyle ‘rektörlük’ ile akademik hayatını taçlandırdı.
Rektör Hoca, dün basının karşısına çıkarak Bursa Uludağ Üniversitesi’nin genel fotoğrafını çekti, 1 dönem sürecek görev süresinde hedeflerini bizlerle paylaştı. En başta yönetim şekline ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Üniversiteyi ortak akılla yönetme hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Kılavuz’un ‘danışan yanılmaz, danışmayan yolunu şaşırır’ sözü yönetim yönteminin de ipucuydu.
“KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bilimsel olarak arzu ettikleri noktada olmadığını vurgulayan Kılavuz’un şu sözleri çok çarpıcıydı:
“Bursa çok nitelikli bir şehir. Ama Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında 26.’yız. Dünyada ise kimine göre 1226, kimine göre ise 1100. sırada yer alıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Prof. Dr. Kamil Dilek döneminde 848’inci sıradaydık. Amacımız eskiyi kötülemek değil. ‘Bursa Uludağ Üniversitesi’ni en kısa zamanda ilk 500’ün içine sokacağım’ dersem sizleri pembe bulutlar üzerinde dolaştırmış olurum. Bu durumun 1-2 yıl içinde toparlanması inandırıcı olmaz. 2021, 2022 ve 2023’te daha ciddi iyileştirme olacağını göreceğiz. 2019 bizim için restorasyon ve rehabilitasyon yılı. Üniversitemizi kentiyle bütünleştirerek, eskileri tedavi edip yeni bir heyecanla çalışacağız. Benim dönemimin sonunda üniversitemiz ilk 1000’in içine girecektir. Bursa Uludağ Üniversitesi’ni geçmişten daha iyi bir noktaya getireceğiz.”
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 16 araştırma üniversitesi adaylarının içinde olduğunu da anlatan Prof. Dr. Kılavuz, çok önemli üniversitelerle yarışacaklarını, kazandıkları takdirde başta akademik kadro sayısı olmak üzere imkânlarının artacağını söyledi.
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bölünmesi konusuna da değinen Kılavuz, Bursa’nın 4-5 devlet, 4-5 vakıf üniversitesini oluşturabilecek potansiyeli olduğunu kaydederek, “Bölünme kelimesi korkutuyor. Geçmişte yönetimler buna sıcak bakmadılar. Üniversitemizin daha yönetilebilir olması için ana üniversite olarak yeni üniversiteleri doğurması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ile bu konuyu konuştum. Beni önerim, daha butik üniversiteler. Daha kolay yönetilebilir. Birincisi İznik, Yenişehir, İnegöl ekseninde, ikincisi Gemlik-Orhangazi ekseninde, üçüncüsü de Karacabey ve Mustafakemalpaşa ekseninde kurulabilir. 4. olarak da İslâm ülkelerinden öğrencilerin geleceği, Mollafenari adıyla İslam Sosyal Bilimler Üniversitesi” diye konuştu.
Öğrencilere de ayrı bir parantez açan Kılavuz, “Öğrencinin ulaşabileceği bir yönetim var artık. Öğrenci sosyal medyadan şikâyetini bildiriyor biz de çözüm buluyoruz. Öğrenciyi memnun etmek hedefimiz. 5 aylık süreçte öğrenci memnuniyetindeki artış çok yükseldi. Sosyal tesislerimiz yetersiz, öğrenci Görükle’ye gidiyor. Bu mekânları artıracağız. Göreve başladıktan sonra öğrenci dostu üniversite olmanın ipuçlarını veren çalışmalar yaptık. Bu kayıtlarımızı da etkiledi. Kayıtlarda doluluk oranımız yüzde 98. Kaliteli öğrenci ve hocalara sahip olursanız bir şey ifade eder. Hocalarımıza karşı şeffaf olacağız. En büyük özelliğimiz bu. Söz verirsek yaparız. Yapamayacaksak söz vermeyiz. Göreve başlarken ‘her kademede liyakat, adalet ve hakkaniyet’ demiştim. Büyük ölçüde bunun gerçekleşmeye başladığını göreceksiniz. Adaleti ve liyakati imkânlar ölçüsünde sağlayacağız” dedi.
Üniversite-sanayi işbirliğine verdikleri önemi de vurgulayan Kılavuz, BTSO ile işbirliği içinde çalıştıklarını, TEKNOSAB projesinde şirketlerin AR-GE merkezlerini ULUTEK’e taşımayı planladıklarını söyledi. BTSO’nun “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” mottosuna da gönderme yapan Kılavuz, “Bursa Uludağ Üniversitesi Büyürse Bursa Büyür, Bursa Büyürse Türkiye Büyür” dedi.
Kılavuz, sözlerini şöyle tamamladı:
“Tüm eksiklerine rağmen bu üniversite hepimizin. Öğrencisiyle, akademik personeliyle, kent dinamikleriyle ve halkıyla bütünleşebilirse hayal gerçek olur. Hedefimiz, kentle bütünleşmiş, kentle iç içe, ulaşılabilir üniversite.”
Hedef, kentle bütünleşmiş ulaşılabilir üniversite
Bursa Uludağ Üniversitesi, 44 yıllık bir kurum. 76 bin öğrencisi, 2 bin 500 akademisyeni, 4 bin çalışanı ile Türkiye’deki ilk 5 üniversiteden biri.
Kampüsü de Türkiye’nin en büyük 2. kampüsü. Ancak, özellikle son yıllarda akademik olarak istenilen yerde değil ve büyük bir düşüş yaşıyor. Bildiğiniz gibi Bursa Uludağ Üniversitesi’nde geçen nisan ayında bir yönetim değişikliği oldu. Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı.
Kılavuz, Bursa’nın özellikle akademik camianın yakından tanıdığı bir isim. Tam 42 yıldır Bursa’da görev yapıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde dekan yardımcılığı, dekanlık, rektör yardımcılığı görevlerinde bulunan Kılavuz, kendi deyimiyle ‘rektörlük’ ile akademik hayatını taçlandırdı.
Rektör Hoca, dün basının karşısına çıkarak Bursa Uludağ Üniversitesi’nin genel fotoğrafını çekti, 1 dönem sürecek görev süresinde hedeflerini bizlerle paylaştı. En başta yönetim şekline ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Üniversiteyi ortak akılla yönetme hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Kılavuz’un ‘danışan yanılmaz, danışmayan yolunu şaşırır’ sözü yönetim yönteminin de ipucuydu.
“KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bilimsel olarak arzu ettikleri noktada olmadığını vurgulayan Kılavuz’un şu sözleri çok çarpıcıydı:
“Bursa çok nitelikli bir şehir. Ama Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında 26.’yız. Dünyada ise kimine göre 1226, kimine göre ise 1100. sırada yer alıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Prof. Dr. Kamil Dilek döneminde 848’inci sıradaydık. Amacımız eskiyi kötülemek değil. ‘Bursa Uludağ Üniversitesi’ni en kısa zamanda ilk 500’ün içine sokacağım’ dersem sizleri pembe bulutlar üzerinde dolaştırmış olurum. Bu durumun 1-2 yıl içinde toparlanması inandırıcı olmaz. 2021, 2022 ve 2023’te daha ciddi iyileştirme olacağını göreceğiz. 2019 bizim için restorasyon ve rehabilitasyon yılı. Üniversitemizi kentiyle bütünleştirerek, eskileri tedavi edip yeni bir heyecanla çalışacağız. Benim dönemimin sonunda üniversitemiz ilk 1000’in içine girecektir. Bursa Uludağ Üniversitesi’ni geçmişten daha iyi bir noktaya getireceğiz.”
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 16 araştırma üniversitesi adaylarının içinde olduğunu da anlatan Prof. Dr. Kılavuz, çok önemli üniversitelerle yarışacaklarını, kazandıkları takdirde başta akademik kadro sayısı olmak üzere imkânlarının artacağını söyledi.
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bölünmesi konusuna da değinen Kılavuz, Bursa’nın 4-5 devlet, 4-5 vakıf üniversitesini oluşturabilecek potansiyeli olduğunu kaydederek, “Bölünme kelimesi korkutuyor. Geçmişte yönetimler buna sıcak bakmadılar. Üniversitemizin daha yönetilebilir olması için ana üniversite olarak yeni üniversiteleri doğurması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ile bu konuyu konuştum. Beni önerim, daha butik üniversiteler. Daha kolay yönetilebilir. Birincisi İznik, Yenişehir, İnegöl ekseninde, ikincisi Gemlik-Orhangazi ekseninde, üçüncüsü de Karacabey ve Mustafakemalpaşa ekseninde kurulabilir. 4. olarak da İslâm ülkelerinden öğrencilerin geleceği, Mollafenari adıyla İslam Sosyal Bilimler Üniversitesi” diye konuştu.
Öğrencilere de ayrı bir parantez açan Kılavuz, “Öğrencinin ulaşabileceği bir yönetim var artık. Öğrenci sosyal medyadan şikâyetini bildiriyor biz de çözüm buluyoruz. Öğrenciyi memnun etmek hedefimiz. 5 aylık süreçte öğrenci memnuniyetindeki artış çok yükseldi. Sosyal tesislerimiz yetersiz, öğrenci Görükle’ye gidiyor. Bu mekânları artıracağız. Göreve başladıktan sonra öğrenci dostu üniversite olmanın ipuçlarını veren çalışmalar yaptık. Bu kayıtlarımızı da etkiledi. Kayıtlarda doluluk oranımız yüzde 98. Kaliteli öğrenci ve hocalara sahip olursanız bir şey ifade eder. Hocalarımıza karşı şeffaf olacağız. En büyük özelliğimiz bu. Söz verirsek yaparız. Yapamayacaksak söz vermeyiz. Göreve başlarken ‘her kademede liyakat, adalet ve hakkaniyet’ demiştim. Büyük ölçüde bunun gerçekleşmeye başladığını göreceksiniz. Adaleti ve liyakati imkânlar ölçüsünde sağlayacağız” dedi.
Üniversite-sanayi işbirliğine verdikleri önemi de vurgulayan Kılavuz, BTSO ile işbirliği içinde çalıştıklarını, TEKNOSAB projesinde şirketlerin AR-GE merkezlerini ULUTEK’e taşımayı planladıklarını söyledi. BTSO’nun “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” mottosuna da gönderme yapan Kılavuz, “Bursa Uludağ Üniversitesi Büyürse Bursa Büyür, Bursa Büyürse Türkiye Büyür” dedi.
Kılavuz, sözlerini şöyle tamamladı:
“Tüm eksiklerine rağmen bu üniversite hepimizin. Öğrencisiyle, akademik personeliyle, kent dinamikleriyle ve halkıyla bütünleşebilirse hayal gerçek olur. Hedefimiz, kentle bütünleşmiş, kentle iç içe, ulaşılabilir üniversite.”