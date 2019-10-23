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Elif Çetin Sezgin

Elif Çetin Sezgin

Çevreci üretimde bir rol model: İpeker Tekstil

23 Ekim 2019

Bir kumaş düşünün. Dokusunda zeytin ağacı tohumu var. Kumaş kullanılıp toprağa gömüldükten sonra üç ay içerisinde doğaya hiçbir zarar vermeden yok olurken, üzerindeki tohum ise toprak ile buluşup fidan olarak çıkıyor.

“Hadi canım” dediğinizi duyar gibiyim. Ama gerçek ve bu kumaş nerede üretiliyor biliyor musunuz? Bursa’da. Yanlış okumadınız.
Bursa’nın asırlık aile şirketi İpeker, dünyanın ilk ‘vegan sertifikalı’ kumaşını üretti. Kumaş, Avrupa Vejetaryen Birliği’nce verilen V-Label Vegan Kumaş Sertifikası’nı aldı. İpeker’in ürettiği kumaşlarda hayvansal bir içerik yani protein bulunmuyor.
Üretim süreçlerinde doğaya ve canlılara zarar vermeden devamlılık sağlanıyor.
Yenilikçi yapısının yanı sıra sürdürülebilirliği de iş modeline entegre etmeyi amaçlayan İpeker, Blue Balance Sustainability Program adı altında topladığı bu çalışmaları ödüllerle de taçlandırıyor.
Okyanus ve atmosfer arasında yaşayan her canlı için dengeyi hedefleyen program sayesinde 2017 yılında Sürdürülebilir İş Ödülleri yarışmasında Sürdürülebilir İnovasyon kategorisinde ödüle layık görülen İpeker, Vegan Tekstil Prosesi çalışmasını bir adım daha öteye taşıyıp kullanılan doğal kaynakların kullanımını büyük ölçüde azaltarak bu yıl da aynı dalda ödülün sahibi oldu.
İpeker, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 6.’sı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri yarışmasında Blue Balance -Vegan Tekstil Prosesleri ile Sürdürülebilir İnovasyon dalında ödüle layık görüldü.
Kentimizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil eden İpeker, ‘Blue Balance Sustainability Programme-BBSP’ sayesinde daha nice ödüllerin sahibi olacağa benziyor.

NOSAB’dan örnek proje

Eğitimli işgücü ve kalifiye eleman sanayicinin öncelikleri arasında neredeyse ilk sıraya yerleşmiş durumda.
Ülkede işsizlik artarken, sanayiciler nitelikli eleman bulmaktan yakınıyor. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği de (NİLSİAD), bu amaç doğrultusunda önemli bir proje başlatıyor.
2003 yılında 19 öğrenciye burs vererek başlattıkları eğitime destek projesi sayesinde, bugüne kadar bine yakın öğrenciye burs desteği sağlayarak, gençlerin hayata atılmalarına destek olan NOSAB ve NİLSİAD, şimdi bu projeyi büyütüyor.
“Her fabrikadan 1 burs, her burs geleceğe 1 tuğla” sloganıyla başlatılan kampanya ile bölgedeki fabrikaların, birer öğrenciye burs vermesi hedefleniyor.
NOSAB Başkanı Erol Gülmez, başvuran öğrencilerden kriterleri uyanların tümüne burs vermeyi planladıklarını belirterek, NİLSİAD ve NOSAB olarak diğer organize sanayi bölgelerine öncülük etmeyi, daha fazla gencin mutlu geleceğinde rol sahibi olmayı amaçladıklarını söylüyor.
Başlatılan kampanya ile bölgedeki sanayiciler birer öğrenciye burs vererek, onlara kaygısız bir üniversite yaşamı vaat ediyor. Bize de bu dayanışmaya ortak olmaya davet etmek kalıyor.

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