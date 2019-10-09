BALKANTÜRKSİAD çözüm odaklı çalışıyor

Bursa, güçlü sanayi ve ekonomisini güçlü ekonomik STK’larla da destekleyen bir şehir.
Bursa’da iş insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu çok sayıda SİAD var. Bu SİAD’lar, özellikle son yıllarda ekonominin yanı sıra kentin sosyal ve kültürel hayatına da büyük katkı sağlıyor. Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor.
BALKANTÜRKSİAD da kökleri Balkanlar’a dayanan iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu bir SİAD. Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) yönetimi ve üyeleri olarak BALKANTÜRKSİAD yöneticilerinin konuğu olduk. Bursa ve Türkiye ekonomisini konuştuk. Derneğin hedeflerini dinledik.
Başkan Berat Tunakan amaçlarının, 415’e ulaşan üyeleri arasında sinerjiyi, ekonomik ilişkileri artırmak olduğunu belirterek, karşılaşılan ekonomik sorunları kamuoyuna taşıyıp çözüm bulmanın birinci öncelikleri olduğunu söyledi. Üyeleriyle güçlü bir BALKANTÜRKSİAD’ın Bursa ve Türkiye ekonomisine faydası olacağının altını çizen Tunakan, “BTSO, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ dedi. Biz de, ‘Üyelerimiz büyürse Bursa ekonomisi büyür’ diyoruz. Bu hedef için çalışıyoruz” dedi.
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Sohbetimizde, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomik Programı da değerlendiren Tunakan, öngörülen hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenler hakkında şu açıklamalarda bulundu:
“Gelecek 3 yıla ilişkin bir büyüme beklentisi var. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Öncelikle özel tüketimin artırılması hedefleniyor. Net ihracat artışının da büyümeye katkısının hedeflendiği bir program. Hizmet sektörünün, yine büyümenin sürükleyici parçası olması bekleniliyor. Sanayi üretiminde verimlilik odaklı politikalarla büyüme hedefleniyor. Cari denge ve enflasyon ile ilgili de pozitif hedefler ortaya konulmuş. Peki bu tahminler olur mu? Biz bunun alınan kararların uygulanmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. Çıkış yolumuz, kesinlikle yerli üretim ve yeni yatırımlar. Finans sektörünün de alınan bu tedbirlere uygun halde işlevini göstermesi şart.”
*
BALKANTÜRKSİAD’ın en önemli özelliklerinden birisi de sorunların çözümünü, konunun muhataplarına doğrudan aktarması. Önce sektörel bazda kendi arasında toplanan üyeler, belirledikleri sorunları bir rapor haline getiriyor. Ardından bu raporu Ankara’ya giderek bakanlara, iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerine iletiyor. Şimdi yeni bir hazırlık daha yapıyorlar ve önümüzdeki ay yine Ankara’ya giderek sorunları bir rapor halinde iletecekler.
Ziyaretimiz sırasında Tunakan, bu konu ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:
“Güçlü bir camiayız ve bu camiayı üyelerimizin sıkıntılarını gündeme getirip çözümü için kullanıyoruz. Geçen yıl KDV iadelerinin gecikmesinden dolayı yaşanan sıkıntıyı dile getirdik, çözüm bulundu. Bursa ile ilgili yatırımların daha hızlı yapılması ile ilgili taleplerimiz vardı. Hızlı tren mesela. Bunlar siyasi görüşler değil, ekonomik gerçekler ve biz bunları dile getiriyoruz. Hepsi tamamen Bursa ile ilgili, ekonomi ile ilgili konular. Bunlarla ilgili doğru bildiklerimizi her platformda söylüyoruz. Gündemde olmak için her konuda fikir beyan etmeyi ise doğru bulmuyorum. Dillendirmek önemli değil çözüm önemli. İçimizde her sektörden üyemiz var. Eleştirmek yerine çözüm bulmak bizim amacımız. Prensibimiz şu: Dünyada en kolay şey eleştirmektir. Eleştirmek kolay ama yapmak zordur. Biz yapma tarafında olalım. Toplum olarak ‘az konuşacağız, çok çalışacağız’. Türkiye’de ekonomik anlamda sıkıntılar tabii ki var ama umudumuz da var. İş insanlarının umutları tükendiği an yatırım, ihracat, yerli üretim seferberliğini gerçekleştirme imkânı olmaz. O anlamda umutlarımızı yüksek tuttuğumuzu da belirtiyorum. Çok ilginç bir döneme gidiyoruz, bütün dünya büyük bir değişim içinde. Teknoloji ve iletişimdeki bu hızlı gelişim zaten pek çok meslek dallarını kendiliğinden ortadan kaldırdı. O dalda olanların ısrar edecek halleri olmayacak, çünkü hitap edecekleri yer olmayacak. Bunun bilincinde olmamız lazım.”
BALKANTÜRKSİAD çözüm odaklı çalışıyor
Bursa, güçlü sanayi ve ekonomisini güçlü ekonomik STK’larla da destekleyen bir şehir.
Bursa’da iş insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu çok sayıda SİAD var. Bu SİAD’lar, özellikle son yıllarda ekonominin yanı sıra kentin sosyal ve kültürel hayatına da büyük katkı sağlıyor. Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor.
BALKANTÜRKSİAD da kökleri Balkanlar’a dayanan iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu bir SİAD. Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) yönetimi ve üyeleri olarak BALKANTÜRKSİAD yöneticilerinin konuğu olduk. Bursa ve Türkiye ekonomisini konuştuk. Derneğin hedeflerini dinledik.
Başkan Berat Tunakan amaçlarının, 415’e ulaşan üyeleri arasında sinerjiyi, ekonomik ilişkileri artırmak olduğunu belirterek, karşılaşılan ekonomik sorunları kamuoyuna taşıyıp çözüm bulmanın birinci öncelikleri olduğunu söyledi. Üyeleriyle güçlü bir BALKANTÜRKSİAD’ın Bursa ve Türkiye ekonomisine faydası olacağının altını çizen Tunakan, “BTSO, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ dedi. Biz de, ‘Üyelerimiz büyürse Bursa ekonomisi büyür’ diyoruz. Bu hedef için çalışıyoruz” dedi.
*
Sohbetimizde, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomik Programı da değerlendiren Tunakan, öngörülen hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenler hakkında şu açıklamalarda bulundu:
“Gelecek 3 yıla ilişkin bir büyüme beklentisi var. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Öncelikle özel tüketimin artırılması hedefleniyor. Net ihracat artışının da büyümeye katkısının hedeflendiği bir program. Hizmet sektörünün, yine büyümenin sürükleyici parçası olması bekleniliyor. Sanayi üretiminde verimlilik odaklı politikalarla büyüme hedefleniyor. Cari denge ve enflasyon ile ilgili de pozitif hedefler ortaya konulmuş. Peki bu tahminler olur mu? Biz bunun alınan kararların uygulanmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. Çıkış yolumuz, kesinlikle yerli üretim ve yeni yatırımlar. Finans sektörünün de alınan bu tedbirlere uygun halde işlevini göstermesi şart.”
*
BALKANTÜRKSİAD’ın en önemli özelliklerinden birisi de sorunların çözümünü, konunun muhataplarına doğrudan aktarması. Önce sektörel bazda kendi arasında toplanan üyeler, belirledikleri sorunları bir rapor haline getiriyor. Ardından bu raporu Ankara’ya giderek bakanlara, iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerine iletiyor. Şimdi yeni bir hazırlık daha yapıyorlar ve önümüzdeki ay yine Ankara’ya giderek sorunları bir rapor halinde iletecekler.
Ziyaretimiz sırasında Tunakan, bu konu ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:
“Güçlü bir camiayız ve bu camiayı üyelerimizin sıkıntılarını gündeme getirip çözümü için kullanıyoruz. Geçen yıl KDV iadelerinin gecikmesinden dolayı yaşanan sıkıntıyı dile getirdik, çözüm bulundu. Bursa ile ilgili yatırımların daha hızlı yapılması ile ilgili taleplerimiz vardı. Hızlı tren mesela. Bunlar siyasi görüşler değil, ekonomik gerçekler ve biz bunları dile getiriyoruz. Hepsi tamamen Bursa ile ilgili, ekonomi ile ilgili konular. Bunlarla ilgili doğru bildiklerimizi her platformda söylüyoruz. Gündemde olmak için her konuda fikir beyan etmeyi ise doğru bulmuyorum. Dillendirmek önemli değil çözüm önemli. İçimizde her sektörden üyemiz var. Eleştirmek yerine çözüm bulmak bizim amacımız. Prensibimiz şu: Dünyada en kolay şey eleştirmektir. Eleştirmek kolay ama yapmak zordur. Biz yapma tarafında olalım. Toplum olarak ‘az konuşacağız, çok çalışacağız’. Türkiye’de ekonomik anlamda sıkıntılar tabii ki var ama umudumuz da var. İş insanlarının umutları tükendiği an yatırım, ihracat, yerli üretim seferberliğini gerçekleştirme imkânı olmaz. O anlamda umutlarımızı yüksek tuttuğumuzu da belirtiyorum. Çok ilginç bir döneme gidiyoruz, bütün dünya büyük bir değişim içinde. Teknoloji ve iletişimdeki bu hızlı gelişim zaten pek çok meslek dallarını kendiliğinden ortadan kaldırdı. O dalda olanların ısrar edecek halleri olmayacak, çünkü hitap edecekleri yer olmayacak. Bunun bilincinde olmamız lazım.”