TV'lerden ümidi kesip YouTube'a tutundular!

YouTuber’ları, blogger’ları eleştirip duruyoruz... Peki ya ünlülerin YouTube macerası nasıl gidiyor? Malum artık eskisi kadar popüler olmayan mankenler ve oyuncular yeni çağı ve gençleri yakalamak ve YouTube’un milyon dolarlık pastasından ufak da olsa pay kapabilmek için kendilerine kanal kuruyorlar.
Artık düzen değişti... Eskiden sıradan genç kadınlar ünlüleri taklit ederken artık onların eskiden tanınmayan ancak şimdi milyonların izlediği YouTuber’ları taklit ettiklerini görüyoruz. Peki bu çabalar sonuç veriyor mu? Hangi ünlü YouTube’da tutundu hangisi tutunamadı?
EKRANDA COOL YOUTUBE’DA SINIFTA KALIYOR
Burcu Esmersoy: Ekranda cool haliyle görmeye alışık olduğumuz Burcu Esmersoy bana sorarsanız YouTube’da aradığını bulamadı. Yaklaşık üç ay önce kanalını açan Esmersoy makyaj, moda ve spor temalı videolar çekiyor. Kanalda yaratıcı videolar var mı derseniz, ‘Hayır’ derim. Esmersoy, günlük makyajım, giyinirken yapılan hatalar’ gibi artık izlemekten sıkıldığımız içeriklerde videolar çekiyor. Zaten ünlü sunucu bu sürede ancak 84 bin aboneye ulaşabilmiş. Bu YouTube dünyası için epey düşük bir rakam. En çok izlenen videosu ise Danla Bilic’i konuk aldığı video. Bu da YouTube’da kimin sözünün geçtiğinin en büyük göstergesi. Esmersoy’un ikinci en çok izlenen videosu ise magazin basınına da yansıyan ‘İlk buluşmada çantamda neler olmalı?’ videosu. Malum Esmersoy burada tavsiyeler verirken söylediği "Erkek arkadaşınızla birliktesiniz cüzdanınıza ihtiyacınız olmayabilir." cümlesi epey tepki çekmişti.
SAĞLIKLI YAŞAM ONDAN SORULUR
Ayşe Tolga: Oyunculuğun yanında kişisel gelişim konusunda yazdığı kitaplarla ve yaptığı ‘iyi yaşam’ temalı programlarla tanıdığımız Ayşe Tolga YouTube’un eskilerinden. Üç yıl önce kanal açan Tolga disiplinli bir şekilde YouTube’da içerik üretiyor. Sağlıklı beslenme tavsiyeleri, yemek tarifleri, spor, makyaj, astroloji, uzman konuklar ve daha pek çok içeriği kapsayan videolar çeken Tolga gerçekten de ‘iyi ol, güzel ol, fit ol, sağlıklı ol’ mottosuna uygun bir yayın yapıyor. Kendi ismiyle açtığı sitesinde benzer konularda yazılar paylaşan Tolga her ne kadar izlenme rakamları tatmin edici gözükmese de farklı ve kaliteli içeriğiyle göze çarpıyor. Bu arada Tolga’nın spor videoları son derece motive edici… Tavsiye ederim.
KALİTELİ AMA DİNAMİZMDEN UZAK İÇERİK
Ahu Yağtu: Modellik ve birkaç oyunculuk denemesinin ardından modacılıkta karar kılan Ahu Yağtu’nun YouTube kanalı da yine moda üzerine. Auvintage isimli bir ikinci el markasına sahip olan Yağtu YouTube’un geleceği noktayı epey erken görmüş ve altı yıl önce ilk videosunu paylaşmış. Yağtu tıpkı Ayşe Tolga gibi spesifik bir alan belirlemiş ve içeriklerini genelde bu çerçevede üretiyor. Vintage modasına göre giyim tüyoları veren Yağtu kanalına çok sayıda ünlü konuk etmiş. Yağtu’nun izlenme oranının düşük olmasını hem kendisinin o kadar popüler olmamasına hem de videolarda konuşurken sesinin tek düzeliğine bağlayabiliriz.
YOUTUBE’UN YENİ KRALİÇESİ
Çağla Şikel: Bana sorarsanız Çağla Şikel YouTube dünyasının yeni kraliçesi. 90’larda çocuk olan nesilden gelen biri olarak şunu söyleyebilirim; Çağla Şikel kendimi bildim bileli ünlü. Skandallarıyla, aşklarıyla, dizileriyle, sabah programlarıyla bir şekilde hep görünür bir yerlerde. Şikel, YouTube kanalında yeni dünyayı da yakalayabildiğini kanıtladı. Yaklaşık bir yıl önce kanal açan Şikel’in şu anda 800 bine yakın abonesi var. Aslında Şikel’in de diğer YouTuber’lardan çok farklı içerik ürettiğini söyleyemeyeceğim. Ancak kameraya çok alışık olan Şikel sıcaklığıyla YouTube’un kadın izleyicilerini yakalamışa benziyor. Şikel’in de kanalında makyaj tüyoları, moda, bakım gibi konularda videolar var ama onun videoları bir şekilde sıkmıyor. Kanal patlamasını da Şikel’in sosyal medyada hızla yayılan ‘uzaylı dansı’ videosuyla yaptı. Video tam 12 milyon kez izlendi.
İZLEMEDİYSENİZ MUTLAKA GÖZ ATIN
Bonus; Deniz Cengiz:
Aslında Deniz Cengiz’in durumu başka bir yazı konusu olabilir. Çünkü Deniz Cengiz, YouTube ve Instagram’da videolar üreten bir oyuncu- komedyenken Gülse Birsel tarafından keşfedildi ve Jet Sosyete dizinin en çok sevilen karakteri ‘İlayda’ oldu.
Üç yıl önce YouTube’a giren Cengiz, ‘ilkokuldaki bilmiş sınıf başkanı kız’, ‘sosyal bilgiler kitabının hatalarını bulan veli’, ‘Atakan’ın annesi’ gibi skeçlerle inanılmaz karakter tespitleri yapıyor. Deniz Cengiz’i Instagram’dan ya da YouTube’dan izlemediyseniz bir göz atın derim pişman olmazsınız.
TV'lerden ümidi kesip YouTube'a tutundular!
YouTuber’ları, blogger’ları eleştirip duruyoruz... Peki ya ünlülerin YouTube macerası nasıl gidiyor? Malum artık eskisi kadar popüler olmayan mankenler ve oyuncular yeni çağı ve gençleri yakalamak ve YouTube’un milyon dolarlık pastasından ufak da olsa pay kapabilmek için kendilerine kanal kuruyorlar.
Artık düzen değişti... Eskiden sıradan genç kadınlar ünlüleri taklit ederken artık onların eskiden tanınmayan ancak şimdi milyonların izlediği YouTuber’ları taklit ettiklerini görüyoruz. Peki bu çabalar sonuç veriyor mu? Hangi ünlü YouTube’da tutundu hangisi tutunamadı?
EKRANDA COOL YOUTUBE’DA SINIFTA KALIYOR
Burcu Esmersoy: Ekranda cool haliyle görmeye alışık olduğumuz Burcu Esmersoy bana sorarsanız YouTube’da aradığını bulamadı. Yaklaşık üç ay önce kanalını açan Esmersoy makyaj, moda ve spor temalı videolar çekiyor. Kanalda yaratıcı videolar var mı derseniz, ‘Hayır’ derim. Esmersoy, günlük makyajım, giyinirken yapılan hatalar’ gibi artık izlemekten sıkıldığımız içeriklerde videolar çekiyor. Zaten ünlü sunucu bu sürede ancak 84 bin aboneye ulaşabilmiş. Bu YouTube dünyası için epey düşük bir rakam. En çok izlenen videosu ise Danla Bilic’i konuk aldığı video. Bu da YouTube’da kimin sözünün geçtiğinin en büyük göstergesi. Esmersoy’un ikinci en çok izlenen videosu ise magazin basınına da yansıyan ‘İlk buluşmada çantamda neler olmalı?’ videosu. Malum Esmersoy burada tavsiyeler verirken söylediği "Erkek arkadaşınızla birliktesiniz cüzdanınıza ihtiyacınız olmayabilir." cümlesi epey tepki çekmişti.
SAĞLIKLI YAŞAM ONDAN SORULUR
Ayşe Tolga: Oyunculuğun yanında kişisel gelişim konusunda yazdığı kitaplarla ve yaptığı ‘iyi yaşam’ temalı programlarla tanıdığımız Ayşe Tolga YouTube’un eskilerinden. Üç yıl önce kanal açan Tolga disiplinli bir şekilde YouTube’da içerik üretiyor. Sağlıklı beslenme tavsiyeleri, yemek tarifleri, spor, makyaj, astroloji, uzman konuklar ve daha pek çok içeriği kapsayan videolar çeken Tolga gerçekten de ‘iyi ol, güzel ol, fit ol, sağlıklı ol’ mottosuna uygun bir yayın yapıyor. Kendi ismiyle açtığı sitesinde benzer konularda yazılar paylaşan Tolga her ne kadar izlenme rakamları tatmin edici gözükmese de farklı ve kaliteli içeriğiyle göze çarpıyor. Bu arada Tolga’nın spor videoları son derece motive edici… Tavsiye ederim.
KALİTELİ AMA DİNAMİZMDEN UZAK İÇERİK
Ahu Yağtu: Modellik ve birkaç oyunculuk denemesinin ardından modacılıkta karar kılan Ahu Yağtu’nun YouTube kanalı da yine moda üzerine. Auvintage isimli bir ikinci el markasına sahip olan Yağtu YouTube’un geleceği noktayı epey erken görmüş ve altı yıl önce ilk videosunu paylaşmış. Yağtu tıpkı Ayşe Tolga gibi spesifik bir alan belirlemiş ve içeriklerini genelde bu çerçevede üretiyor. Vintage modasına göre giyim tüyoları veren Yağtu kanalına çok sayıda ünlü konuk etmiş. Yağtu’nun izlenme oranının düşük olmasını hem kendisinin o kadar popüler olmamasına hem de videolarda konuşurken sesinin tek düzeliğine bağlayabiliriz.
YOUTUBE’UN YENİ KRALİÇESİ
Çağla Şikel: Bana sorarsanız Çağla Şikel YouTube dünyasının yeni kraliçesi. 90’larda çocuk olan nesilden gelen biri olarak şunu söyleyebilirim; Çağla Şikel kendimi bildim bileli ünlü. Skandallarıyla, aşklarıyla, dizileriyle, sabah programlarıyla bir şekilde hep görünür bir yerlerde. Şikel, YouTube kanalında yeni dünyayı da yakalayabildiğini kanıtladı. Yaklaşık bir yıl önce kanal açan Şikel’in şu anda 800 bine yakın abonesi var. Aslında Şikel’in de diğer YouTuber’lardan çok farklı içerik ürettiğini söyleyemeyeceğim. Ancak kameraya çok alışık olan Şikel sıcaklığıyla YouTube’un kadın izleyicilerini yakalamışa benziyor. Şikel’in de kanalında makyaj tüyoları, moda, bakım gibi konularda videolar var ama onun videoları bir şekilde sıkmıyor. Kanal patlamasını da Şikel’in sosyal medyada hızla yayılan ‘uzaylı dansı’ videosuyla yaptı. Video tam 12 milyon kez izlendi.
İZLEMEDİYSENİZ MUTLAKA GÖZ ATIN
Bonus; Deniz Cengiz:
Aslında Deniz Cengiz’in durumu başka bir yazı konusu olabilir. Çünkü Deniz Cengiz, YouTube ve Instagram’da videolar üreten bir oyuncu- komedyenken Gülse Birsel tarafından keşfedildi ve Jet Sosyete dizinin en çok sevilen karakteri ‘İlayda’ oldu.
Üç yıl önce YouTube’a giren Cengiz, ‘ilkokuldaki bilmiş sınıf başkanı kız’, ‘sosyal bilgiler kitabının hatalarını bulan veli’, ‘Atakan’ın annesi’ gibi skeçlerle inanılmaz karakter tespitleri yapıyor. Deniz Cengiz’i Instagram’dan ya da YouTube’dan izlemediyseniz bir göz atın derim pişman olmazsınız.