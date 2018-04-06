Trans fenomen evleniyor... Bunda gülünecek ne var?

İnternetin evlerimize yeni yeni girdiği yıllarda ilk sosyal medya mecralarını hatırlar mısınız? En popüler ve bugünkü Facebook’a en çok benzeyen mecra Yonja’dı. Bugün anlatacağım konunun kahramanı da ilk olarak Yonja’da ünlenmişti.

2003-2005 yılları arasında o dönemin fenomeni olan Bebek Okan farklı tarzıyla dikkat çekmişti. Aradan yıllar geçti. Okan cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu ve bu kez Facebook’ta Selin Ciğerci olarak yeniden ortaya çıktı.

Böyle bakıldığında Selin Ciğerci’yi Türkiye’nin en eski fenomeni ilan edebiliriz.

Ciğerci Youtube ve Instagram hesabında esprili parodileriyle, şahsına münhasır paylaşımlarıyla yine sosyal medya dünyasında tanınır bir kişilik oldu.

Kerimcan Durmaz’ın 4 kişilik eğlenceli arkadaş grubunun da bir üyesi olan Ciğerci aynı zamanda DJ’lik yaparak eğlence dünyasında da yer alan bir isim.

Tarzını, üslubunu seversiniz sevmezsiniz o ayrı mesele... Ama popülerliği artınca magazin basınında onun aşk hayatıyla ilgili çok sayıda haber çıkar oldu.

Peki ben tüm bunları neden anlattım? Çünkü Ciğerci bana kalırsa homofobik bir saldırıya uğradı.

Geçen hafta Hakan Ural’la birlikte sabah programı yapan Seda Akgül, ekrana yansıtılmış haber kupüründen Ciğerci’nin evlilik haberini okuyacaktı. Akgül, haberi gördüğü anda ‘Şimdi ben bu haberi nasıl okuyayım’ diye veryansın etmeye başladı. ‘Ben evlenemiyorken o evleniyorsa ben giderim’ diye devam eden Akgül ardından manalı manalı gülerek kahkahalara boğuldu.

BU ESPRİNİN BANA DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ SORULAR...

Bir insan cinsiyet değiştirme ameliyat oldu diye evlenemez mi? Trans bir kadının evlenmesi gülünecek bir şey mi? Siz biyolojik kadınsınız o değil diye siz daha mı üstün ‘kadın’ oluyorsunuz? Bir televizyon programında bu sözleri söylerken zaten toplum tarafından sürekli saldırıya uğrayan, negatif ayrımcılık yapılan bir grubu nasıl bir duruma düşürdüğünü hiç mi düşünmediniz?

Selin Ciğerci, Akgül’ün bu sözlerinin ardından ne kadar kırıldığını çok naif bir dille yine sosyal medya üzerinden ifade etti. Sosyal medyada kimseyi incitecek, paylaşımlar yapmadığını, böyle bir aşağılamayı hak etmediğini anlattı. ‘Evlenmek güzel bir duygu bununla neden alay ediyorsunuz?’ dedi. Ancak Akgül’den ne bir açıklama geldi ne de bir özür...

Bu aşağılayıcı üslup Türkiye’deki homofobiyi ve translara yönelik ayrımcı tutumları besliyor. Yapılan araştırmalarda ‘Türkiye’de kiminle komşu olmak istemezsiniz?’ sorusunda yanıt eşcinseller olarak çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Araştırmaya göre insanlar ‘katille, hırsızla, komşu olmak bir eşcinselle komşu olmaktan iyidir’ diyor

Bu yüzden de her yıl çok sayıda transın ya öldürüldüğü ya da intihara zorlandığı haberleri ajanslara düşüyor.

Eskiden Pazar günleri sabah haberleri sunarken entellektüel kişiliğiyle karşımıza çıkan şimdi ise bir Survivor ve magazin yorumcusu olarak kariyerini sürdüren Seda Akgül sırf espri yapayım da ekran başındakiler gülsün diye bunları söylerken sözlerinin nerelere gideceğini düşünmeli.