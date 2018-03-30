Taha Özer ve Adnan Hoca arasındaki şaşırtan benzerlik

Ünlü bir iş adamının oğlu olan Taha Özer’in seçtiği ‘fenomenlik yolu’ Türkiye'de şimdiye kadar gördüklerimizden daha farklı bir çizgide...

Haberlerde okumuşsunuzdur, abartılı bir şekilde müstehcen videolar paylaşan ve Türkiye’nin ‘Dan Bilzerianı’ olarak anılan Taha Özer gözaltına alındı. Ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşin hukuki boyutunu bir yana bırakalım... Sizce Taha Özer’in paylaşımlarındaki tek sıkıntı abartılı müstehcenlik mi?

Çok acıklı bir şekilde 1.2 milyon takipçisi bulunan Taha Özer’in Instagram’da ‘sözde hızlı’ yaşamını paylaşıyor.

HER YER KADIN BEDENİ

Özer’in Instagram’ında ilk olarak görünen şey çok fazla ‘popo’. Hesaptan paylaşılan fotoğraflarda kadınlar tamamen meta olarak görülüyor. Kadınların ya popoları ya da göğüsleri önplana çıkartılıyor. Hesapta farklı kadınlarla yapılmış onlarca paylaşım var. Burada fenomenimiz bize ‘çokeşli olduğunu’ anlatmaya çalışıyor.

Bunun yanında etrafa saçılan dolar fotoğrafları, abartılı taşlı pullu kıyafetler, havuz başında çekilmiş klişe kareler, lüks arabalar göze çarpıyor.

Özer’in aşırı düzgün kaş ve sakalları, kadınların durdukları yerler... Her şey çok planlı görünüyor. Fotoğraflarda asla kırıntısına bile rastlayamayacağımız tek şey doğallık.

Fotoğraflardaki kadınlar da en az Özer kadar yapay. Videolarda kadınlar ve Özer birlikte hiç de eğlenceli olmayan kötü adam kahkahaları atıyor

Instagram’ı incelediğimde Taha Özer’in tuhaf hayat tarzını Adnan Hoca’ya benzettim. Yanındaki kadınlar da en az kedicikler kadar iddialı...

VASAT BİR ERKEK YANINDA ÇOK SAYIDA BARBIE BEBEK

Gerçi yanındaki kadınlar Kediciklerin Adnan Hoca’ya baktığı gibi hayran hayran bakmıyor. Daha çok vazife icabı videolarda görünüyor gibiler.

Tıpkı kediciklerde olduğu gibi seksi danslar, kusursuz gözüken ve Barbie bebeklere benzeyen kadın vücutları var. Adnan Hoca'dan farklı olarak videolarında bol bol içki içiyor Özer.

Benim anlayamadığım Türkiye toplumu vasat bir erkek ve bir şekilde yanında tuttuğu onlarca kadının videolarını neden bu kadar çok seviyor?

Adnan Hoca videolarının nasıl fenomen olduğu ortada, belli ki onu örnek alan Taha Özer de bu akımın bir diğer temsilcisi.

Hem Özer'in hem de Adnan Hoca'nın videolarına müstechenlik eleştirileri yöneltiliyor. Bence bu videolardaki esas sorun müstechenlik değil, kadın düşmanlığı...