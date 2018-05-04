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Ece Çelik

Ece Çelik

ecelik@hurriyet.com.tr

Milyoner de olabilir, büyük zarar da görebilir... ‘Eyvah çocuğum YouTuber oldu’

4 Mayıs 2018

YouTube dünyasında artık gençlere ve yetişkinlere hitap eden onlarca kanal var. Ancak şunu kabul etmek gerek, çocukların Youtube’da farklı bir dünyası var. Etrafımız artık YouTube’dan video izlemeden ağzını açmayan ve yemek yemeyen bebeklerle dolu.

3 ile 17 yaş arasında yüz binlerce çocuk ise YouTuber olmak için deneme yapmış, kanal açmış durumda. Kimi, fenomen abi-ablalarına özeniyor ve çocuk yüzlerinde makyaj malzemeleri deniyor, kimi ebeveynleri kontrolünde şeker ve çikolata incelemesi, oyun yorumlama, paket açma gibi konularda içerik üretiyor. Amaçları ise çocukluk  ve ergenliğin zorlu dönemeçlerinden geçerken yeni dünyanın gerçeği YouTube’da kendini var etmek.

Milyoner de olabilir, büyük zarar da görebilir... ‘Eyvah çocuğum YouTuber oldu’

Çocuklar açısından baktığımızda YouTube dünyasında tanınmak demek, okulda çok popüler olmak, çocuk yaşta para kazanmak, istediği tüm oyuncakları, gençse tüm kıyafetleri, makyaj malzemelerini ya da teknolojik aletleri almak demek.

Peki çocuklar YouTube’da özgün içerikler üretirken yaratıcılıklarını mı artırıyorlar yoksa ekrana bağımlı, sosyalleşmeden uzak bir çocukluk mu geçiriyorlar? Hürriyet Aile yazarı pedagog Elif İpek, bebeklikten itibaren sadece bir ekran sunularak enerjileri kontrol edilen çocukların, bugün gerçek dünyadan sıkıldıklarını söylüyor. Çocukların hayata uyum sağlamak istemedikleri noktada sanal dünyada yaşamaya başladıklarını ekleyen İpek, “Teknolojinin çocuğun yaratıcılığını artırdığı fakat üretkenliğini desteklemediği bilinen bir gerçek” diyor.

Çocuklar izledikleri yüksek takipçili ve etkileşimli kanalların ardından kendilerinin de onlar gibi olacağını düşünerek kamera karşısına geçiyor. Ancak sonuç çoğu zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Youtuber olma hayaliyle yola çıkanların çok azı milyonlarca kişiye erişecek kadar izleniyor.

Milyoner de olabilir, büyük zarar da görebilir... ‘Eyvah çocuğum YouTuber oldu’
Oyuncak Avı kanalının 1 milyon abonesi bulunuyor.

KÜÇÜK YOUTUBER’IN GÖZYAŞLARI

Önceki gün dolaşıma giren bir videoda Like TV Show isminde bir Youtube kanalı bulunan 7-8 yaşlarındaki küçük kız kameralar önünde ağlayarak izleyenlerine sitem diyor. Bir hayran buluşması düzenleyen küçük kız kimsenin gelmemesi yüzünden büyük bir üzüntü yaşıyor. “20 kişi geleceğim demişti, ama kimse gelmedi, ben onlara şekerler hazırlamıştım” diye ağlayan kızı görüp de içinizden bir parça kopmaması imkansız.

Hayran buluşmasına kimse gelmeyince gözyaşlarına boğulduAlina isimli minik YouTuber, hayranlarıyla buluşmak için bir organizasyon düzenledi. Ancak, yorumlarda geleceğini söyleseler de hiç kimse Alina ile buluşmaya gitmedi. Bu olay üzerine bir video yayınlayan minik YouTuber, insanlardan kendisine yalan söylememesini istiyor.
daha fazla video için

‘ANNE BEN YOUTUBER OLACAĞIM’ DİYEN ÇOCUĞA NE YAPMALI?

Peki çocukların Youtube dünyasında kaybolmaması için anne-babalar ne yapmalı? Bu sorunun yanıtını da pedagog Elif İpek’ten dinleyelim: 

-Çocuklarınızın günlük yaşamda hobileri olmasını destekleyin

-Sanal alem ile gerçek yaşam etkinliklerinin sürelerini gerçek deneyimler ağırlıkta olacak şekilde dengeleyin

-Medya okur yazarlığını öğretin

-Çocuğun nitelikli materyal ile karşılaşırsa nitelikli ürün oluşturabileceğini unutmayın

-Taklit etmek yerine yaratıcı ve özgün materyal oluşturmalarına rehber olun, yaratıcı fikirlerini destekleyin

-Bir videonun oluşturulmasındaki öğeleri öğretin (ses, ışık, dekor, kostüm, materyal, sunum,...)

-Videoları birlikte çekin, montajlamak için programlardan yararlanın ve işin teknik kısmını da öğretmeye çalışın

-Video paylaşımlarını herkese açık hale getirmeyin

-Tıklanma sayısının çocuğun yaşamında ne oranda önemli olacağını tartışarak fark ettirin. Kişiliğini, karakterini, ürününü onaylayan bir mekanizma olarak algılamasına izin vermeyin

-Yorumları kontrol altına almaya çalışın, çocuğunuzdan önce siz denetleyin, eleştiri ve övgüleri birlikte değerlendirin

-İlgilerine yönelin ve onlara izleyebilecekleri videoları, YouTuber’ları önerin

İzlediklerini mutlaka kontrol edin (izlemeden önce kontrol etmeyi mümkün kılmaya çalışın)

AİLELERİNİ MİLYONER EDEN ÇOCUK YOUTUBE KANALLARI

YouTube’daki çocuk dünyasından bahsetmişken milyonlarca abonesi olan çocuklardan bahsetmemek olmaz.

Milyoner de olabilir, büyük zarar da görebilir... ‘Eyvah çocuğum YouTuber oldu’

Ryan ToysReview: Dünyanın en çok izlenen ve en çok para kazanan çocuğu Ryan. Ryan ToysReview kanalını 2015 yılında 4 yaşındayken açan Ryan’ın 13 milyon 600 binden fazla abonesi var. Kanalında oyuncaklarını tanıtan 7 yaşındaki Ryan yılda 11 milyon dolar kazanıyor.

Family Fun Pack: FamilyFunPack, çocuklarının videolarını kanala yükleyerek milyonlara ulaşan bir aile kanalı. Kanalın 7 milyona yakın takipçisi var.

MattyBRaps: MattyBRaps biraz daha ilk gençlik çağındakilere hitap eden videolar çeken bir YouTube yıldızı. 15 yaşındaki Matty’nin 11 milyondan fazla takipçisi binlerce de genç hayranı var.

Peki Türkiye’de çocuklar kimi izliyor? Enes Batur, Orkun Işıtmak gibi artık ergenliğin sonlarına gelmiş genç Youtuber’ları  izliyorlar elbette.

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK YILDIZI: PRENSES ELİF

Ancak hiç tartışmasız Türkiye’nin en çok izlenen çocuk Youtuber’ını unutmamak lazım: Prenses Elif.

Milyoner de olabilir, büyük zarar da görebilir... ‘Eyvah çocuğum YouTuber oldu’

1.8 milyon takipçisi olan 5 yaşındaki Elif annesiyle birlikte çektiği videolarla popülerleşti. Elif’in ailesine şimdiye kadar milyonlarca TL kazandırdığı konuşuluyor.

 

 

 

 

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