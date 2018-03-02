Kafalar: Komedi mi? Şiddet güzellemesi mi?

Youtube’da kimi Youtuber’lar yaptıkları makyaj için izleniyor, kimi oyun tüyoları paylaştığı için takip ediliyor, kimi yemek tarifleri öğrenmek için merak ediliyor.

Ancak Türkiye’deki kullanıcılar olarak Youtube’u en çok gülmek için açıyoruz. Bu yüzden de en çok izlenen Youtuber’lar genellikle en komik olanlar oluyor. Bazısı sadece kamera karşısında konuşarak ‘karakter komedisi’ yaratıyor. Bazısı ise her videosu için ayrı kurgu oluşturuyor, masraflı prodüksiyonlara girişiyor.

Kafalar hesabı bunlardan biri. Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin’in sahibi olduğu kanal Youtube dünyasına 2015 yılında girdi. Ancak kanal esas popülaritesine 2017 yılında ulaştı. Şu anda kanallarının 3.3 milyon abonesi var ve her videoları en az 2.5 milyon izlenmeye ulaşıyor. Peki Kafalar ne yapıyorlar da bu kadar çok izleniyor ve seviliyor?

Aslında her şeyi yapıyorlar desek yeridir. Kafaların videolarından bir kaç tanesinin isimlerini paylaşayım ne demek istediğimi anlayacaksınız: ‘Bir günlüğüne köle olmak’, ‘37 bin TL’lik hesap kimde?’, ‘Kaş kazıttık’, ‘TBMM’de bir gün geçirmek’, ‘5 TL’ye en çok abur cuburu kim alır?’







İZLENMELERİNİN SIRRI OKUL MUHABBETİNDE

Ben her izlediğimde lisedeyken sınıftaki erkek çocukların en arka sıralarda birbirlerine yaptıkları şakaları, geyikleri hatırlıyorum. Sürekli birbirlerine laf sokuyorlar, el kol şakaları yapıyorlar. Aslında onların izlenmesinin sırrı da burada

Videolarında öne çıkan bir takım seriler var. Bunlar sevildikçe farklı konularla tekrarlanmış. Örneğin ‘xxx’te bir gün geçirdik’, ‘hesap kimde’, ‘kışkırtma’ videoları farklı konularla tekrarlanmış.



KIŞKIRTMA VİDEOLARI TEHLİKELİ SULARDA YÜZÜYOR

Kafalar iyi hoş ancak Kafalar da zaman geçtikçe videoların izlenirliğini sağlayabilmek için tehlikeli sularda yüzmeye başlıyor. Kışkırtma videolarında gruptaki iki kişi bir plan yapıp kurban seçtikleri arkadaşlarını sinirlendirmeye hatta sinirlendirmeden de öte çıldırtmaya çalışıyor. Yakın arkadaşlar oldukları için birbirlerinin en sinirlenecekleri şeyleri biliyorlar bunları yapıp eğleniyorlar. Buraya kadar bir gariplik yok. Ancak bu kışkırtma videoları bir noktadan sonra şiddet videolarına dönüşüyor. 2017’nin başlarında yayınladıkları bir videoda Bilal ve Fatih Atakan’ı uyurken odasında basıp yorgana sararak kaçırıyorlar. Arabanın içine atıp onu ormanlık bir alana götürüyorlar. Bu sırada tabii ki itişip kakışmalar yaşanıyor. Atakan’ı bir ağaca bağlayıp ardından kafasına yumurta atmaya başlıyorlar. Bununla da yetinmeyip kafasından aşağı un döküyorlar. Yasin’le Fatih’in Atakan’a yaptıkları bununla da kalmıyor. Atakan’ın bağlı olduğu ağacın etrafına benzin dökerek ateşe veriyorlar. Bunları yaparken de Türk filmlerindeki kötü adamlar gibi kahkahalara boğuluyorlar. Başka bir videoda bu kez yabancı iki kişi Atakan’ı bağlayarak kaçırıyor. Arabanın içinde küfürler itişmeler gırla...

Bir diğer videonun ismi ise ‘Atakan’ı canlı canlı gömdük’. Baya baya Atakan’ı gömüyorlar bir de üzerine mezar taşı koyuyorlar.







YA 13-14 YAŞINDKİ ÇOCUKLAR ŞAKA OLSUN DİYE BİRBİRLERİNİ GÖMSE?

Bu kışkırtma videoları her ne kadar kurgu da olsa çok sıkıntılı noktalara gidebilir. Hepimiz çocukluk ve ergenlikte neler yaptığımızı nasıl kafalarda olduğumuzu biliyoruz. Videolarda şaka adı altında birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Ağaca bağlayıp etrafında ateş yakmak ne demek? Kafalar izlemeye bayılan 13-14 yaşındaki çocukların bunları arkadaşlarının üzerinde denediğini düşünebiliyor musunuz? Hayal edin; 2 tane 14 yaşında çocuk diğer arkadaşlarını şaka olsun diye diri diri gömmeye çalışıyorlar.



KURGU OLDUĞU BELİRTİLMİYOR

Youtube videoları dizi ve sinemadan çok farklı bir yerde duruyor. Biz bu kişileri gerçek isimleriyle, gerçek hayatlarıyla izliyoruz. Onlara bu videoları sorsak muhtemelen ‘gerçekten şiddet uygulamıyoruz, bu bir kurgu’ diye yanıtlarlar. Zaten kışkırtma videolarında birinde soğuk bir havada Fatih Yasin’i denize atıyorlar. Etrafta itişmeleri görenler müdahale etmeye çalışınca ‘Film çekiyoruz abi film’ diye sesleniyorlar.

Ancak film çekmiyorlar, Youtube videosu çekiyorlar ve aslında gerçek kişilikleriyle karşımızdalar. Başka bir kışkırtma videosunda Atakan, Bilal ve Fatih’in ayarladığı ve kendisini kaçıran çocuklara ‘sizi dava edeceğim’ diye bağırıyor. Çok haklı çünkü aslında baya videolarda hukuki anlamda suç teşkil eden pek çok şey yaşanıyor. Bana sorarsanız Youtuber’lar eğer bu şekilde sınırların zorlanacağı videolar çekiyorlarsa ‘bu videoda yayımlananlar tamamen hayal ürünüdür’ gibi bir ibareyi görünür noktalara koymalılar.