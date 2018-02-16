Geçen yıl bu zamanlar 23 yaşında üniversite öğrencisiydi... 1 yıl içinde 500 bin TL’lik araba aldı! Peki nasıl?

Bu söz eminim hepinize tanıdık geldi. Burası bir Youtube kanalı değil. Artık her hafta internetin uçsuz bucaksız dünyasındaki bu köşecikte Youtube dünyasıyla ilgili lakırdılar, gıybetler yapacağım.

Youtube Türkiye’de ilk popüler olmaya başladığında bunun televizyonun yerini alabilecek kadar güçlü bir mecra olabileceğini kimse tahmin etmiyordu. ‘Hayatta olmaz kim izler bu saçmalıkları’ diyen abiler ablalar haksız çıktı. Artık sosyal medya ve Youtube milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Kendi kanalını açan Youtuber’lar da kısacık videolarıyla hayranlar ediniyor, milyonlarca kişiye ‘yeni videosu ne zaman gelecek’ sorusunu sordurtuyorlar.

ÜNLÜLER ONLARLA ‘KANKA’ OLMANIN PEŞİNDE

Kısacası sosyal medya, Youtube ve sosyal mecralar artık hayatımızın tam ortasında.

Hatta durum öyle bir noktada ki artık yılların tanıdık simaları kendilerinden yaşça onlarca küçük olan Youtuber’larla ‘kanka’ olmanın peşinde. Çağla Şikel, Murat Boz, Merve Özbey gibi yıllanmış ünlüler birer birer Youtube kanalı açarak çağı yakalamaya çalışıyor. Hatta Çağla Şikel durumu bir adım öteye taşıyıp ünlü Youtuber’larla ortak videolar çekmeye başladı.

YOUTUBE’UN MİLYONERLERİ NASIL PARA KAZANIYOR?

Peki Youtube dünyasının starları kimler? İlk akla gelenleri sayalım: Enis Batur, Danla Biliç, Duygu Özaslan, Orkun Işıtmak, Ruhi Çenet, Banu Berberoğlu, Kafalar, Hayrettin, İdil Yazar ve daha bir çok isim.

Youtube son yıllarda Türkiye’de de reklam gösterimi yaptığı için Youtuber’lar çok ciddi paralar kazanıyor. İzlenme oranları arttıkça hem Youtube bu arkadaşlara ödeme yapıyor hem de markalarla anlaşıp oradan parayı kırıyorlar. 18-19 yaşındaki Youtuber’larımız para kazanır kazanmaz ilk iş olarak ayrı eve çıkıyorlar. Ardından bu çıktığı evi de Youtube videosu olarak paylaşıyorlar.

Saydığım isimlerden Enis Batur ve Orkun Işıtmak ‘oyun ve challenge’ videosu çekerek takipçi kitlesi oluşturdular. Şimdi ise ilgi çekecek ne varsa onu çekip Youtube’a yüklüyorlar. Kadınlarda Danla Bilic ve Duygu Özaslan makyaj videosu, İdil Yazar yemek videosu, Hayrettin komedi videosu çekerek adından söz ettirdi. Banu Berberoğlu ise kategoriler üstü videolarıyla kendine büyük bir kitle yarattı.

Tabii bu kadar ilgi alakayı paraya çevirmek isteyen Youtuber’larımız kendi isimleriyle çeşitli markalar da kurdu. Orkun Işıtmak Orkdes isminde sweatshirt markası yarattı. Danla Bilic kendi ismiyle bir makyaj markası oluşturdu.

TRANSFER OLMUŞ FUTBOLCU GİBİ BİR ANDA ZENGİNLEŞTİLER

Tabii kısacık zamanda böyle büyük zengin olan Youtuber’lar adeta 18 yaşında büyük takıma transfer olmuş futbolcu kafasına girdi. Danla Biliç geçen gün Instagram’da Range Rover jeep fotoğrafı paylaşıp üzerine keşke benim olsan’ yazarak bir story paylaştı. Bundan 2 dakika sonra arabanın anahtarının fotoğrafını paylaştı. Yani geçen yıl bu zamanlar Yeditepe Üniversitesi’nde okuluna giden herkes gibi bir öğrenciyken 1 yıl içerisinde kendi markası olan ve trilyonlar kazanmış bir genç kadına dönüştü.

BANU BERBEROĞLU: BENİ PARANIZLA SATIN ALAMAZSINIZ

Üstelik bunu yapan sadece Danla Bilic değil! Doğallığıyla kalplere taht kurmuş Banu Berberoğlu bile Facebook’a“Siz benimle dalga geçtiniz ama bugün Youtube'dan hesabıma 42 Bin tl yattı. Şimdi söyleyin hangimiz zavallı?”yazdı. Daha sonra da bunu kendisinin yazmadığını iddia etti, tabii inanırsanız.

Sektörden duyduğum komik bir şeyi de sizinle paylaşayım, Banu Berberoğlu çağrıldığı organizasyonlara genellikle ret cevabı veriyormuş. Ücret teklif eden kurumlara ise bizzat ‘Beni paranızla satın alamazsınız’ maili attığını biliyorum. Ancak Youtube’dan gelen para Banu’yu mutlu etmiş olmalı...

Youtube sayesinde yeni bir ‘kısa yoldan zengin olma yolu’ bulundu hayırlı olsun.



