Beyaz yakalıdan fenomen olur mu? Hayaller Miami gerçekler metrobüs

Sosyal medyada özellikle de kadınları hedef alan bir tarzınız varsa fenomen olmanın en temel yolu kusursuz, gibi görünen, bir hayat sunmak.

Bunun için cildinizi çok parlak görünmesi, sağlıklı ve genç bir hava estirmeniz, hep güler yüzlü ve enerji patlaması yaşıyor gibi davranmanız gerek. İşinizle, eşinizle, sevgilinizle, ailenizle ilgili hiç sorun yaşamıyormuş, dertsiz tasasız güzel bir hayatınız var gibi bir görüntü çizmelisiniz.

Diyelim ki sabah işe gitmek için 1 buçuk saatini yollarda geçiren, giderken de metrobüs kullanan bir beyaz yakalısınız. Gerçek duygunuz, “Çok uykum var yatağa dönmek istiyorum”, “Bu ay kesin istifa edeceğim”, “Allah'ım o müdürün ekşi suratını her gün görmek zorunda mıyım, bu yol da bitemedi” gibi isyan cümleleriyle kendini dışa vuruyor. Eğer fenomen olmak istiyorsanız çok yanlış yoldasınız benden söylemesi... Sabah takipçilerinize yansıtmanız gereken ruh haliniz şöyle olmalı, “Günaydın ne güzel bir sabah değil mi? Sabah erken kalktım, uykumu müthiş aldım, sabah rutinlerimi gerçekleştirdim (120 ürün kullandım), detoks suyumu hazırladım, pembe tonlarda uçuk bir makyaj, 'trendy' elbiselerimle yeni güne hazırım” ve hemen ardından ikinci story gelmeli: "Çok sormuşsunuz, üstümdeki elbiseyi... Yukarı kaldırarak nereden aldığıma bakabilirsiniz"

Metrobüste kalabalık varmış, Uzunçayır durağında 800 kişiyle aynı anda araca binmeye çalışıyormuşsun, daha işe gitmeden enerjin zaten sıfırlanmış işte bunları kesinlikle çaktırmamak lazım.

Diyelimki beyaz yakalı halinizle yine de fenomen olmayı kafanıza koydunuz...

Artık neredeyse her ama her makyaj blogger’ının sahip olduğu ‘sabah rutinim” videolarını çekmeye kalkarsanız sabah servisini ya da otobüsü kaçırırsınız. Çünkü bu fenomen kardeşlerin sabah rutinleri maşallah 20 ürün kullanarak en az 30-40 dakika sürüyor. Siz de bu trende uymalısınız... E bunun giyinmesi var, makyajı var. Rutin gibi rutin...

Farz edelim bu sorunu da aştınız... Peki ya yalnız yaşayan biriyseniz ve siz işteyken eviniz boşsa... İşte o zaman ‘markalardan gelenler’ videosunu nasıl çekeceksiniz? O markalar siz yokken evine o paketleri nasıl bırakacak? Paketleri iş yerine isteseniz, onları eve nasıl götüreceksiniz? Ufak gibi görünüyor ama önemli bir sorun...

Bir de seyahat konusu var. Bilirsiniz ki genelde fenomenlerin en önemli özelliği sürekli ama sürekli seyahat etmeleridir.

Ey beyaz yakalı ablacım... Bu her şeyin mükemmelmiş gibi göründüğü ama aslında sıkıntıdan patlanılan, ekmek elden su gölden sponsorlu seyahatlere gitmeye kalksan yıllık iznin yetmez.

Sosyal medyada ünlenmek için öğlen aralarında gittiğin cafe'de yediğin pizzayı tepeden fotoğraflayarak, bindiğin arabada arkadan çalan şarkıya playback yaparken story çekmek, her cuma cumartesi keşfettiğin ufak meyhaneden fotoğraf atmak yetmez. Fenomen olmak daha başka meziyetler ister, İki bedava makyaj malzemesi, iki tatil için kendini paralama...