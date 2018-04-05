“Soran olursa Adana’nın karnavalına gidiyoruz!!!”

“"Egosu yok, kompleksleri yok, kaprisleri yok" diye yazıldı, çizildi, konuşuldu ve bilindi… Hakikaten de yok! Olabildiğince doğal, samimi… "Röportajda spor takılalım uyar mı size?" dedim… "Neden olmasın, Converse de giyeyim mi?" dedi…Hatta öyle bir iletişim içine girdiriyor ki "CEO mu o da kim?" diyor insan…”





Dün gibi hatırlıyorum Hürriyet binasında Ali Haydar Bozkurt ile tanışıp, karnaval hayallerini konuştuğumuz günü ve sonrasında gerçekleşen hayalinin planlarını…

“"Egosu yok, kompleksleri yok, kaprisleri yok" diye yazıldı, çizildi, konuşuldu ve bilindi…

Hakikaten de yok! Olabildiğince doğal, samimi… "Röportajda spor takılalım uyar mı size?" dedim… "Neden olmasın, Converse de giyeyim mi?" dedi…

Hatta öyle bir iletişim içine girdiriyor ki "CEO mu o da kim?" diyor insan…”

6 sene önce kendisi için bu cümleleri yazmıştım yine Hürriyet sayfalarında… O günden bugüne fikrim düşünüyorum da hiç değişmedi... Hatta karnaval büyüdükçe onun da mütevazılığı arttı… “Hiçbir zaman ön planda olmayacağım” demişti hala da aynı şekilde devam ediyor… Ama karnaval için üreten beyni hiç durmuyor… “Ben yaptım, ben ettim, ben çıkardım” demiyor... Hep çoğul konuşuyor, ekibin hakkını, Adana’nın hakkını, Adanalıların hakkını asla es geçmiyor… Hatta ve hatta o kadar insan ki “karnavalda sokaklar kirlenmesin çünkü o karnaval sadece bizlerin değil sokakları temizleyen arkadaşlarımızın da karnavalı” diyor… Bu cümle bile onun nasıl bir insan olduğunu özetliyor…

2012 yılında ilki gerçekleşen Adana Çiçeği Karnavalı bugün tammmmmmmmmm 6 yaşındaaa!!!!! Kocaman bir çocuk oldu… Cıvıl cıvıl oldu… Sadece Adanalılar tarafından değil dünyanın her bir yerinden gelen güzel insanlar tarafından çok sevilip yüreklere basıldı…

Bu sene 6.’sı yapılacak karnaval için ilk önce telefonda konuştuk… O kadar heyecanlı ki her zamanki gibi : )

Eğer bu şehre hiç adım atmadıysanız ve ön yargılarınız varsa size fırsat! : ) Atlayıp gelin… “Barajjjjj yoluuuu balcalıııı, 7 buçukkkkk durakkk, Duyguuu Cafeee” diye bağıran otobüslere binin… Mis gibi portakal çiçeği kokan bu şehrin sokaklarında yürüyün… Misss gibi kebabınızı yiyip üzerine şalgamınızı için… Tarihiii yerleri gezin ve en önemlisiiii karnavalınn renklerini görün… “Burası aslaaa Adana olamazzz” diyeceksiniz… Ama asıl Adana’nın nasıl olduğunu göreceksiniz : ) Bugün başlıyor ama ennnnn kopann günü cumartesi olacak… Pişman olmayacaksınız! Gelinnn : )

Karnaval bebekti, emekledi, yürüdü… Şimdi koşan, yürüyen 6 yaşında bir çocuk oldu neler hissediyorsunuz?

Bugün ulaştığımız noktaya gerçekten kolay gelmedik… Yüzlerce, binlerce insanın ciddi katkıları var, ciddi emekleri var… Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir hayale inandılar ve o hayali gerçek kıldılar…

Hakkınızı yemeyelim bu iş sayenizde oldu!!! Ve sizin sayenizde de bu karnavaldan sonra çok sosyal aktiviteler, başka festivaller ortaya çıktı. Yani sayenizde Adana festivaller, karnavallar memleketi oldu!!!

Estağfurullah, benim sayemde olduğunu söylemek, bu konuda ciddi emek harcayan bir dolu insana büyük haksızlık etmek olur. Bu karnavalın bugüne gelmesinde, siz de dahil olmak üzere, o kadar çok kişinin hakkı var ki! Yazmaya kalksak sayfalara sığdıramayız. Karnavaldan ilham alınıp geliştirilen başka organizasyonlar olduysa ne mutlu bize. Zaten amacımız biraz da buydu; yapılabilir olduğunu göstermek. İyi fikirler, doğru bir planlama ile hayata geçirildiğinde, halk tarafından benimseniyor.

“Bugünlere gelirdi zaten biliyordum” diyor musunuz?

Ben her yeni projeye başlarken, o işin bitmişini hayal ederek başlarım. Sonra da o son resmi nasıl oluşturacağımı planlarım. Nisan'da Adana'da projesine başlarken de öyle oldu. Henüz hayalimdeki resim son haline ulaşmış değil elbette ama ciddi oranda belirginleşmeye başladı.

Bir saniye!!!! Tam son haline nasıl ulaşmadı!!! Şuanda coşuyor memlekettt bu karnavalla daha ne olacak kiiii ???!!!!

Resmin son hali bence şöyle olmalı; asıl amacın “Nisan’da Adana’da” buluşmak olduğunu hatırlayarak, sadece karnaval olan hafta sonu değil, tüm Nisan ayı boyunca, dünyanın her yerinden 1 milyon turist misafir ettiğimizde, o zaman resim son haline ulaşacak demektir…

Her karnaval ayrı bir heyecan!!!! 6. ‘Si düzenlenecek karnavalın yaklaşmasıyla halkın heyecanı nasıl?

Zaten halkın ve katılımcıların tepkisi gösteriyor ki, artık bu maya tutmuştur. Bundan sonra her Nisan'da Adana'da buluşmaya devam edecek insanlar…

Her sene karnavalın olmazsa olmazı ve dört gözle beklenen kortejde neler olacak?

En son kortejde hatırlayacaksınız yaklaşık 90 bin kişi yürümüştü ve caddelere sığmamıştı. Bu sene gelen talepler gösteriyor ki en az 150 bin insan yürümek istiyor. Aylardır bu plan üzerinde çalışan komite ve kentin yetkili kamu kurumları, teknik ve fiziksel olarak bu tarz bir kortejin toplanabileceği, yürüyebileceği ve Merkez Park'a ulaşabileceği bir güzergâh olmadığını kabul etmek durumunda kaldılar. Aslında bizim de hayalimiz, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi, korteje sadece kostümlü hazırlanan grupların katılması yönündeydi hep. Bu nedenle, bu sene bu fikri hayata geçirmeye karar verdik. Yani, kostümlü gruplardan oluşan binlerce kişilik bir kortej tören geçişi yapacak ve sivil halk da onları izleme şansı bulacak. Sanıyorum yine çok renkli ve coşkulu bir görüntü oluşacaktır.

O zaman artık Adana’nın alt yapısı da üst yapısı da karnaval için düzenlenmeyi hak etmedi mi? Belki bu karnavaldan sonra şehre bir düzenleme yapılır? Belki de hayalinizde ki o labirent gibi dediğiniz portakal ağaçlarının olduğu bir alan yapılır?

Evet, bu da en başta geliştirdiğimiz önemli bir projelerimizden zaten. Gönlümüzden geçen, şehir merkezine yakın, Galeria civarında olabilir. İnsanların yürüyerek de ulaşabileceği bir 20 dönüm arazide farklı narenciye ağaçlarından oluşan narenciye müzesi oluşturmaktı. Açık hava müzesini gezerken farklı çiçek kokuları eşliğinde ve her köşesinde farklı Adana’ya özgü değerlerin tanıtıldığı, bir müze/park yapmak. Yaşar Kemal de olmalı içinde, Adana Kebap da, bici bici de… Ayrıca duyduğumuz kadarıyla Portakal Çiçeği Festivali yapmaya başlamış ilçeler var. Antalya Kepez bu sene ilk Portakal Çiçeği Festival’ini yapıyormuş, hayırlı olsun. Bizim bir an önce caddelerimizde, evlerin ve işyerlerinin bahçelerinde hızlı bir turunç fidan ekimine girişmemiz lazım. Sokakları portakal Çiçeği kokan şehir diyoruz, bu şehrin bu özelliğini güçlendirmeliyiz.

Bu sene diğer karnavallardan farklı neler var? Şehrin her noktasına dağılıyor mu? İnsanlar Atatürk Caddesi, Ziyapaşa Bulvarı’nda yapılmasını mı daha çok istiyor sanki? Oralarda olunca daha mı çok eğleniyorlar dersiniz???

En önemlisi, bugüne kadarki en kalabalık katılımlı Nisan’da Adana’da buluşması olacak gibi görünüyor çünkü sadece Adana’daki değil, Karataş, Tarsus, Mersin tüm oteller dolmuş durumda. Adana’ya konulan ek uçak seferlerine rağmen yer bulamayıp Gaziantep’e uçak bileti alıp, karayoluyla Adana’ya gelecek olanlar varmış.

Ayrıca son 2 yıldır yapılamayan karnaval korteji yapılacak. Çok fazla sanatsal ve sportif aktivite söz konusu. Kentin her köşesine yayılmaya başladı karnaval coşkusu. Sadece Ziyapaşa, Atatürk Caddesi değil, Toros Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Beyazevler, Mıdık… Artık karnaval şehrin her yerinde.

Siz bu yıl karnavalın hangi noktasındasınız?

Dürüst olmam gerekirse ben ilk senelere göre çok daha az yoruldum diyebilirim çünkü mevcut karnaval komitesine ilaveten Adana’da ikamet eden kişilerden seçilen ek komite üyelerinin destekleri ve sevgili dostum İlhami Günsel’in inanılmaz çabasıyla, bana artık çok fazla iş kalmıyor diyebilirim. Ben daha çok genel stratejiye yön verme ve karnavalın iletişim stratejileri ile ilgili çalışmalarda ağırlıklı destek oluyorum. Adana’daki organizasyon ve koordinasyonu diğer komitedeki arkadaşlar üstleniyorlar…

Son olarak eklemek istedikleriniz neler?

Bu yıl karnaval başlarken yeniden hatırlatmak istiyorum; karnaval işin sadece sembolü, önemli olan Nisan’da Adana’da olmak, baharı bu güzel şehirde karşılamak, bu güzel caddelerde yürümek, gülümseyen insanlar görmek, Adana sıcaklığını, misafirperverliğini hissetmek, Adana lezzetlerini yerinde tatmak… O nedenle, tüm katılımcılarımızdan önemle rica ediyorum, karnaval boyunca kalbinizde hoşgörü, yüzünüzde gülümseme eksik olmasın. Böylesi büyük organizasyonlarda mutlaka aksaklıklar olabilecektir, bu gibi durumlarda da hoşgörüyü elden bırakmayıp, keyfimizin kaçmasına izin vermeyelim, “seneye daha iyisini yaparız” diyelim ve gülümsemeye devam edelim. Trafikte de birbirimize karşı hoşgörülü olmak lazım. Böylesine kalabalık katılımlı bir organizasyonda, özellikle de hafta sonu trafikte sıkışıklık olabilecektir, ancak senede bir kez yapılan ve şehrimize ciddi katkı sağlayan böyle bir aktivite için, iki gün katlanmaya değer diye düşünmek lazım. Bir de; sokaklarımızı, çevremizi kirletmemeye özen gösterelim lütfen. Bu sadece katılımcıların değil, biz eğlendikten sonra o sokakların temizliğinden sorumlu olan arkadaşlarımızın da karnavalıdır.