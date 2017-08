“Ağabeyim beni kaleci yaptı…”

Fotoğraf: Ali GÜLERYÜZ

Esra Karagöz ile bir araya gelip hem spor psikolojisini hem de Türk Futbolunda yaşanan durumları, Türk futbolcularının hallerini konuştuk…

Kadınların futbol anlaması on numara bir şey, Karagöz hem anlıyor hem de içlerinde onların psikolojisiyle ilgileniyor.

Buyurun birlikte okuyalım

Esra Karagöz kimdir, biraz seni tanıyabilir miyiz?

Almanya’da doğdum Adana’da büyüdüm. İstanbul üniversitesini kazanıp İstanbul’a geldikten sonra da hep İstanbul’dayım. Felsefe psikoloji çift lisans okudum ardından klinik psikoloji yüksek lisansı ve şuanda da spor psikolojisi doktorası yapıyorum. Spor psikolojisi doktorası yapan ülkemizdeki ilk kişiyim. Galiba tekim de... Olsaydı tanışıyor olurduk tavan arasında yıldız saklanmaz. (Gülüyor) Hobimin içinde mesleğimi yapıyorum oldukça şanslıyım. (Gülüyor)

Sanırım bir kadın psikolog daha var, sizin dışınızda?

Bu alanda doktora yapan olarak tekim, spor psikoloğu olarak tek değil.

Spor psikoloğu olmadan önce “Kadın futbolcu” olmayı düşündün mü? Sonuçta ağabeyden dolayı kalecilik deneyimin de varmış!?

(Gülüyor) Yok hiç düşünmedim futbolcu olmayı.

Öncelikle “Spor psikoloğu” ne demek?

Psikolog denince ülkemizde ilk akla gelen klinik psikolog yer alıyor. Psikolojinin birçok alt dalı var endüstriyel, adli, mimari, din psikolojisi. Spor psikolojisi de bunlardan biri. Spor psikoloğu problemi olan ya da olmayan sporun içindeki herkesle çalışmaktadır. Sporcuların fiziksel antrenmanları kadar zihinsel antrenmana da ihtiyaçları da vardır bunu da bizlerle çalışıp yapabilirler. Sporcuların zihinsel ve bedensel kontrol düzeyleri arttırılır. Kişisel gelişimleri, aile ilişkileri ve daha birçok konu bizim çalışma alanımızda yer almaktadır.

Ne yapıyorsunuz, her sporcuyu oturup dinliyor musun?

Evet dinliyorum. Bireysel geldiyse kendi isteğiyle oluyor fakat takımla çalışınca istese de istemese de gelmesi gerekiyor. Beni tanıdıktan sonra gelmek istiyorlar tabii. (Gülüyor)

Spor anlamında mı yoksa özel hayatlarına yönelik destek mi bu?

İkisine de yönelik destek. Performansını etkileyen her şey bizi de ilgilendiriyor. Cinsel hayatları, aile bağları, hocasıyla takım arkadaşıyla ilişkisi aklınıza gelebilecek her şey...

Futbolcuların saha içindeki halleri, başarısızlıkları neyle bağlantılı? Aile hayatı filan mı?

Her şeyle bağlantılı olabilir. Kaygı düzeylerini ne etkiliyor ona göre her birinin ki farklıdır. Birinin aile hayatı etkiliyorsa bir başkası bu konuyu hiç takmıyor olabilir.

Kadınların futboldan anlayıp anlamadığını önce “Ofsayt nedir?” diye sorularaki başlar. İlk ofsaytı ne zaman anladın diye sorayım ben de!

Keyif almadan da futbol maçlarını izleyen birçok hemcinsimiz var. Erkeklere sempatik görünmek için zoraki izleyip anlıyormuş gibi yapıyorlar. Beni arayıp yorum alıp sevgilisine kendi maç yorumuymuş gibi anlatan arkadaşlarım var.

Gerçekten mi? Peki sen nasıl sevdin?

Vallahi öyle. (Gülüyor) Ben ağabeyim ve arkadaşlarıyla büyüdüğüm için futbol spor hep hayatımızın içindeydi. Kaleci yapmışlığı çoktur beni. (Gülüyor) Ofsaytı da haliyle erken öğrendim baya...

Mesleğinin ne gibi zorlukları var?

Ülkemizde psikoloğa gitmek terapi görmek yeni yeni gelişiyorken spor psikoloğu gibi hiç bilinmeyen bir meslekte çalışmaya çalışmak zor oluyor tabi. Kulüpler, yöneticiler ya da oyuncular yabancı bu duruma ama yurtdışında her kulübün hatta her futbolcunun kendi spor psikoloğu var.

Neden bu alanı tercih ettin?

Barcelona, Athletico. Madrid maçına gittiğimde karar verdim bu alanda çalışmaya. Hatta o zaman öğrendim spor psikoloğunu. Zor ama çok seviyorum işimi...





Türkiye’nin futbol sisteminde mentörlük ne kadar önemli?

Türk futboluna Fatih Terim kazandırmıştır mentörü, psikoloğunu. Çok önemli özellikle altyapılarda mutlaka bulunması gerekiyor. Eğitimine önem veren futbolcuların artması adına mutlaka gerekli…

Mesela bu anlamda pilot uygulama olmalı mı?

Pilot uygulama değil de zorunluluk olması lazım her kulüpte özellikle altyapıda bulunma zorunluluğu getirilmeli.

Futbolcularda gözlemlediğin genel olumsuz haller var mı?

Şımarıklık cahillik... Futbolcuların çoğu parayla cahilliklerini örteceklerini zannediyorlar. Çakma cool havaları da gereksiz. Şapkayı ters takıyor ağızda sakız sana selam vermiyor, “ben oldum” zannediyor. Yurtdışına takımdan ayrı gitse, alandan otele tek gidemez ama burada bir havalarda.

Çok keskin konuşuyorsun, kızmasınlar sonra?

Kızmasınlar, kendilerini geliştirsinler. Ülkemizde çok iyi örnek alacakları isimler var. Eğitimlerine önem veren, mütevazı, çalışkan… Doğru idol çok önemli. Eğitim, kendini geliştirme çok önemli.

Örnek isimler kimler?

Şuan ilk aklıma gelen Bekir İrtegün, yüksek lisansını bitirdi doktora araştırıyor. Kemal Aslan var mesela, filozof lakaplı, sürekli kitap okuyan bir futbolcu.

Mesela “Barizzz problemli” dediğin futbolcular kimler?

Meslek etiğimden dolayı maalesef isim veremiyorum…

Gelelimmmm memleketineee… Adanaspor ve Adana Demirspor için ne düşünüyorsun?

Tam bir Adana milliyetçisiyim. Demirspor ve Adanaspor arasında seçim yapamıyorum taraf olamıyorum. (Gülüyor) Ama süper lig Demirspor taraftarını görmeli, renk katarlar lige ve tribünlere...

Son olarak eklemek istediklerin neler

Üniversite tercih zamanındayız gençlere korkmasınlar istedikleri mesleğin hayallerinin peşinden gitmelerini söylüyorum.