Yeni yılda yeni hedefler

Bir yılı daha geride bırakmaya sadece 4 gün kaldı.
2018‘e girerken umut ettiklerinizin ne kadarı gerçekleşti?
İyi bir yıl mı oldu, yoksa berbat mı?
Bu durum herkes için değişir elbet.
Toplumsal olarak baktığımızda Türk milleti mutlu bir yıl geçirdi mi mesela!..
**
Kendimiz, ailemiz, yurttaşlar ve devletimiz açısından bakmalı,
İnsanlar mutluysa devlet güçlü oluyor...
Medeni bir devlet, halkının mutsuz ve geleceğe umutsuz bakmasını istemez!..
BAŞKANLIK GELDİ
Seçim yılıydı,
Senenin tam ortasında, 24 Haziran’da seçimler yapıldı.
“Cumhur İttifakı” ve “Millet İttifakı” yarıştı.
Ardından, ülkede yönetim sistemi değişti.
Bir nevi “Başkanlık” geldi.
Türkiye, kurumsal değişimler ve yapılanmalarla oturmakta olan sisteme alışmaya çalışıyor!
**
Devlet için de, millet içinde galiba 2018 kayıp bir yıl oldu...
Mali, iktisadi, siyasi, içtimai, sınai, zirai, ilmi, fenni, sıhhi, tıbbi, adli, askeri, idari, mülki, diplomasi ’de dengeler etkilendi.
Hedefler şaştı.
İlginçtir, bu yıl en çok “kayyum” ve “konkordato” konuştuk,
“Konkordato Komiserliği” gibi yeni bir iş kapımız oldu!..
MORALLER BOZULDU
Bazı konular moralleri bozdu. Mesela;
- Tüm ülke paraları karşısında Liramızın aşırı değer kaybetmesi,
- Ekonominin iflahının kesilmesi
- Dövizin aşırı yükselmesi
- Enflasyon, hayat pahalılığı
- İflas, iflas ertelemesi
- Et ve gıda maddelerinin ithalatı
- Tarım ve hayvancılığın dibe vurması
- İşsizliğin artması
- Tüketim maddelerinin fiyatlarının artması
- Yeşil alanların imara açılması
- Asayiş, iç ve dış güvenlik meselelerinin sürmesi
- Sınır ötesi harekâtların devam etmesi
- Devleti hedef alan organize suç örgütlerine karşı yapılan operasyonların sonunun getirilememesi
- Çocuk tacizleri ve kadına yönelik şiddetin engellenememesi
- Bağımlılık yapan uyuşturucu madde kullanımına yönelik çalışmaların başarıya ulaşmaması
- Tren kazalarının sık yaşanması
- İş ve trafik kazalarının durmaması, binlerce ölüm gibi can sıkıcı şeyleri sıklıkla konuştuk.
İnsanların yaşam enerjisini tüketen bu konular bir an önce halledilmeli.
Türkiye’nin imkan ve kabiliyeti, bu gibi sorunların üstesinden gelecek kudrete ve birikime sahiptir.
MUTLULUK BİZİM DE HAKKIMIZ
Toplum olarak, hep birlikte mutlu olmaya, coşmaya, eğlenmeye, gülmeye ihtiyacımız var.
Genellikle sportif başarılarla gerçekleştirirdik bunları ama futbol, güreş, halter, boks, basketbol ile diğer branşlar yerlerde sürünüyor...
Vakıfbank kız Voleybol takımının dünya şampiyonlukları ile dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli takımız dışında birkaç sportif başarı...
Mutlu olmak için bunlar yetmez!
**
Bunların tamamı, her şey bir yana, sağlık bir yana...
Sağlıklı olmalıyız...
Herkese önerim;
“Ayağını sıcak tut, başını serin,
Düşünme öyle derin, derin!..”
BİR NEFES SIHHAT
46 yıl iktidar sahibi bir cihan padişahının gözüyle baktığımızda da en değerli kavramın sağlık olduğunu anlıyoruz!..
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.”
(Halk arasında devlet gibi değerli ve itibarlı bir şey yoktur. / Kudret ve güç sahibi olmak için de dünyada bir nefes gibi sağlıklı olmalı.)
Kanuni Sultan Süleyman “Muhibbi” mahlasıyla yazdığı, sağlık vurgusu yaptığı şiirinde bir de;
“Saltanat didükleri ancak cihân gavgasıdur
Olmaya baht ü saâdet dünyada vahdet gibi.” dizeleriyle ne demek istemiş ki?
‘Saltanat sürmek, yönetmek, hükmetmek denilen şey ancak dünya kavgası, mücadelesidir. / Bu dünyada güzel bahtlı, mutlu olmak için birlik içinde olmalı, ayrılık gayrılık yapmak, fitne fesat çıkarmak asla mutluluk getirmez.’ demiş...
Yarım asır saltanat süren bir cihan hükümdarı böyle diyorsa, biz farklı düşünebilir miyiz?...
**
2019 ‘a girerken kaybedildiğinde değeri anlaşılan “sağlıklı olma hali” en kıymetli varlığımız olduğunu anlamalıyız.
Sağlığımıza sahip çıkmalıyız.
YENİ HEDEFLER
Kaliteli yaşam için;
- Dengeli ve beslenme
- Spor yapmak, hareket etmek
- Erken yatmak, erken kalmak
- İyi bir uyku düzenine sahip olmak
- Sigara, alkol ve keyif verici maddeler kullanmamak
- Kitap okumak
- Seyahat etmek
- Dua etmek
- Müzik dinlemek
- Aile bağlarını güçlendirmek
- Akraba ve yaşlı ziyaretleri yapmak
- Sağlık kontrollerini aksatmamak
- AVM ‘lerden, alışverişlerden, kapalı alanlardan uzaklaşmak
- Yardım etmek
- Gönüllü ve toplumsal iyilik organizasyonlarına katılmak...
gibi maliyeti olmayan konulara odaklanmalı.
Yeni yılda, böylesi hedefler belirleyelim kendimize.
**
Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl diliyorum efendim...
Yeni yılda yeni hedefler
Bir yılı daha geride bırakmaya sadece 4 gün kaldı.
2018‘e girerken umut ettiklerinizin ne kadarı gerçekleşti?
İyi bir yıl mı oldu, yoksa berbat mı?
Bu durum herkes için değişir elbet.
Toplumsal olarak baktığımızda Türk milleti mutlu bir yıl geçirdi mi mesela!..
**
Kendimiz, ailemiz, yurttaşlar ve devletimiz açısından bakmalı,
İnsanlar mutluysa devlet güçlü oluyor...
Medeni bir devlet, halkının mutsuz ve geleceğe umutsuz bakmasını istemez!..
BAŞKANLIK GELDİ
Seçim yılıydı,
Senenin tam ortasında, 24 Haziran’da seçimler yapıldı.
“Cumhur İttifakı” ve “Millet İttifakı” yarıştı.
Ardından, ülkede yönetim sistemi değişti.
Bir nevi “Başkanlık” geldi.
Türkiye, kurumsal değişimler ve yapılanmalarla oturmakta olan sisteme alışmaya çalışıyor!
**
Devlet için de, millet içinde galiba 2018 kayıp bir yıl oldu...
Mali, iktisadi, siyasi, içtimai, sınai, zirai, ilmi, fenni, sıhhi, tıbbi, adli, askeri, idari, mülki, diplomasi ’de dengeler etkilendi.
Hedefler şaştı.
İlginçtir, bu yıl en çok “kayyum” ve “konkordato” konuştuk,
“Konkordato Komiserliği” gibi yeni bir iş kapımız oldu!..
MORALLER BOZULDU
Bazı konular moralleri bozdu. Mesela;
- Tüm ülke paraları karşısında Liramızın aşırı değer kaybetmesi,
- Ekonominin iflahının kesilmesi
- Dövizin aşırı yükselmesi
- Enflasyon, hayat pahalılığı
- İflas, iflas ertelemesi
- Et ve gıda maddelerinin ithalatı
- Tarım ve hayvancılığın dibe vurması
- İşsizliğin artması
- Tüketim maddelerinin fiyatlarının artması
- Yeşil alanların imara açılması
- Asayiş, iç ve dış güvenlik meselelerinin sürmesi
- Sınır ötesi harekâtların devam etmesi
- Devleti hedef alan organize suç örgütlerine karşı yapılan operasyonların sonunun getirilememesi
- Çocuk tacizleri ve kadına yönelik şiddetin engellenememesi
- Bağımlılık yapan uyuşturucu madde kullanımına yönelik çalışmaların başarıya ulaşmaması
- Tren kazalarının sık yaşanması
- İş ve trafik kazalarının durmaması, binlerce ölüm gibi can sıkıcı şeyleri sıklıkla konuştuk.
İnsanların yaşam enerjisini tüketen bu konular bir an önce halledilmeli.
Türkiye’nin imkan ve kabiliyeti, bu gibi sorunların üstesinden gelecek kudrete ve birikime sahiptir.
MUTLULUK BİZİM DE HAKKIMIZ
Toplum olarak, hep birlikte mutlu olmaya, coşmaya, eğlenmeye, gülmeye ihtiyacımız var.
Genellikle sportif başarılarla gerçekleştirirdik bunları ama futbol, güreş, halter, boks, basketbol ile diğer branşlar yerlerde sürünüyor...
Vakıfbank kız Voleybol takımının dünya şampiyonlukları ile dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli takımız dışında birkaç sportif başarı...
Mutlu olmak için bunlar yetmez!
**
Bunların tamamı, her şey bir yana, sağlık bir yana...
Sağlıklı olmalıyız...
Herkese önerim;
“Ayağını sıcak tut, başını serin,
Düşünme öyle derin, derin!..”
BİR NEFES SIHHAT
46 yıl iktidar sahibi bir cihan padişahının gözüyle baktığımızda da en değerli kavramın sağlık olduğunu anlıyoruz!..
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.”
(Halk arasında devlet gibi değerli ve itibarlı bir şey yoktur. / Kudret ve güç sahibi olmak için de dünyada bir nefes gibi sağlıklı olmalı.)
Kanuni Sultan Süleyman “Muhibbi” mahlasıyla yazdığı, sağlık vurgusu yaptığı şiirinde bir de;
“Saltanat didükleri ancak cihân gavgasıdur
Olmaya baht ü saâdet dünyada vahdet gibi.” dizeleriyle ne demek istemiş ki?
‘Saltanat sürmek, yönetmek, hükmetmek denilen şey ancak dünya kavgası, mücadelesidir. / Bu dünyada güzel bahtlı, mutlu olmak için birlik içinde olmalı, ayrılık gayrılık yapmak, fitne fesat çıkarmak asla mutluluk getirmez.’ demiş...
Yarım asır saltanat süren bir cihan hükümdarı böyle diyorsa, biz farklı düşünebilir miyiz?...
**
2019 ‘a girerken kaybedildiğinde değeri anlaşılan “sağlıklı olma hali” en kıymetli varlığımız olduğunu anlamalıyız.
Sağlığımıza sahip çıkmalıyız.
YENİ HEDEFLER
Kaliteli yaşam için;
- Dengeli ve beslenme
- Spor yapmak, hareket etmek
- Erken yatmak, erken kalmak
- İyi bir uyku düzenine sahip olmak
- Sigara, alkol ve keyif verici maddeler kullanmamak
- Kitap okumak
- Seyahat etmek
- Dua etmek
- Müzik dinlemek
- Aile bağlarını güçlendirmek
- Akraba ve yaşlı ziyaretleri yapmak
- Sağlık kontrollerini aksatmamak
- AVM ‘lerden, alışverişlerden, kapalı alanlardan uzaklaşmak
- Yardım etmek
- Gönüllü ve toplumsal iyilik organizasyonlarına katılmak...
gibi maliyeti olmayan konulara odaklanmalı.
Yeni yılda, böylesi hedefler belirleyelim kendimize.
**
Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl diliyorum efendim...