Yaşasın Kızılay

Ulusal ve uluslararası ilkeleriyle insanların yardımına koşan iyilik hareketi, Kızılay;

Osmanlı yaralı askerlerine yardım için 1868 yılında kuruldu, bu günlere geldi.

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Yıllardır ayrım gözetmeksizin, dünyanın dört bir yanında savaş, sel, deprem gibi afetlerde mağdur, yaralı, hasta ve ihtiyaçlılara koşuyor.

İnsanların ıstıraplarını imkanlar ölçüsünde dindiriyor, hayatın ve sağlığın korunması, insan onuruna saygı duyulması için çaba sarf ediyor, barışı destekliyor.

Kızılay;

İNSANLIK için çalışıyor.

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Milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmeksizin acıları hızlı ve acil ihtiyaçlara öncelik vererek dindiriyor.

Kızılay;

AYRIM GÖZETMEMEK ilkesini önemsiyor.

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İhtilaf, ayrılık ve düşmanlıklara taraf olmadan,

Siyasi, ırki, dini, ideolojik veya kültürel ihtilaflara girmeden tüm insanlığın güvenini kazanmak ister.

Güven vermeden yardım edemezsiniz ki...

Kızılay;

TARAFSIZLIK ilkesini göz ardı etmiyor.

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Bağımsız bir kurum olarak, insani hizmetlerini yasalara uyarak, kamu otoritelerine yardımcı olarak yapar. Kızılay-Kızılhaç hareketinin temel ilkelerine uygun, özerklik anlayışına da sahiptir.

Kızılay;

BAĞIMSIZLIK ruhunu canlı tutuyor.

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Menfaat ve çıkar gözetmez.

Kızılay;

GÖNÜLLÜ HİZMET yapıyor.

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Kızılay herkese açıktır, gönüllüler ise baş tacıdır.

Yurdumuzun tamamında etkilidir.

Kızılay;

BİRLİK anlayışına dayalı özel bir sivil toplum kuruluşudur.

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Kızılay, Kızılhaç ile işbirliği yaparak uluslararası önemini pekiştirmiş, Avrupa bölgesi sorumluluğunu da üstlenmiştir.

Kızılay;

EVRENSELLİK kuralının hakkını veriyor.

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Türk milletinin genlerindeki ‘Merhamet ve yardımseverlik’ Kızılay’ın ruhunu oluşturuyor.

Birleştirici bu ruhu sarsmadan gelecek zamanlara taşımalıyız.





COĞRAFYAMIZ ATEŞ ALTINDA

Savaş,

İşgal,

Bomba,

Ölüm,

Kan ve gözyaşının hükmünü sürdürdüğü coğrafyamızda tüm kurum ve kuruluşlarla sağlam durmalıyız.

Buna mecburuz.

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Adı ve kimliği Müslüman olan ülkelerin halleri ortada...

Etrafımızı tutuşturan ateş, zaman zaman bizim topraklarımızı etkiliyor.

Şehit ve gazi haberleri ciğerimizi kavuruyor.

Yakınlarımızda ki yangının kısa sürede sönmeyeceği de biliniyor.

BİRLEŞTİRİCİ OLMALI

Şimdi, birleştirici, kaynaştırıcı ve sakinleştirici politikalara ihtiyaç var.

Ayrıştırmadan, yaftalamadan, ayrılık gayrılık gözetmeden, insanlarımızı kardeş ve eşit yurttaş olarak görmeli, adaletle, hakla, hukukla yönetmeli.

Zor zamanlar yaşıyoruz, buna mecburuz...

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Dünyaya iyilik ve merhamet duygularıyla şefkat elini uzatan Kızılay ruhu ve ilkeleri rehberimiz olmalı...

Seçim kanunlarına şöyle bir madde yazılsa;

‘Bakan, milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi ve muhtar seçilebilmek için, en az 5 yıl süreyle Kızılay yöneticisi veya gönüllüsü olarak hizmet etmek gerekir.’

Ne de güzel olurdu!..