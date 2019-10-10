Tuz gölü’nde gençlerin mutluluğu

Bursa’dan yüzlerce kilometre öteye doğru yola çıktık.Güneyin en büyük ilçelerinden, hızla büyüyüp gelişen, önemli bir sanayi kenti olan ve stratejik bir limanı bulunan İskenderun’da ne işimiz vardı?
ENGELSİZ MÜZİK
Efendim, toplumsal sorumluluk projeleri kapsamında İskenderun Engelli Spor Kulübü yararına bir konser verdik.
Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu olarak sunduğumuz müzik ziyafeti ile hem İskenderunlular coştu, hem spor kulübümüz maddi olarak desteklendi.
Engelli olmanın, engelli olarak spor yapmanın zorlukları bilinse de detaylara bakınca üzülüyoruz!
*
Naçizane ben de korist olarak bu etkinliklerde keyifle görev alıyorum. Koromuzda solist, korist olarak yedi sekiz engelli arkadaşımız heyecanla söylüyor.
Müziğin rehabilite edici, birleştirici ve geliştirici yönü ile engelli arkadaşlar kendilerini daha iyi hissediyor.
‘Engelsiz müzik’ kavramını kamuoyuna mal eden koromuz, sorumluluğunu yerine getirmenin huzuruyla oraya gidip döndü.
*
Gidip dönerken de ülkemizin güzelliklerini bir kez daha görmüş olduk.
Birçok yerde tarım işçilerinin kurdukları iptidai barınma bölgeleri, zor şartlarda yaşayan emekçilerin yaşam alanları ile ‘İnce Memed ve Yaşar Kemal’i anmamak olmazdı.
Toprağın yanık insanları...
TUZ GÖLÜ’NDE GÜNEŞ BATARKEN
Tuz Gölü’ne vardığımızda gün ışığı tükenmek üzereydi.
Güneş hızla batıyordu.
Otobüsü parka çekip, çocuklar gibi göle doğru koşuverdik. Buraya büyük bir rağbet var. Çeşit çeşit fotolar elde ettik.
Güneş batarken, o kızıllık harika. Müthiş bir manzarası var Tuz Gölü’nün.
Güneş ne güzel batıyor burada...
Kuş göremedik, onları da başka zaman görürüz...
*
Tuz Gölü’nün üzerinde yalınayak dolaşanlar mı istersiniz, yoksa küçük kuyucuklar şeklinde açılan oyuklardan aldıkları avuç avuç tuzlarla fotoğraf çektirenler mi...
Duygusal takılanlar yanında kimileri ayaklarındaki mantar ve döküntüler için, kimi de cildine güzellik katmak için geliyor.
Tuz gölü şifa kaynağı...
*
Gölün üzeri oldukça kirli...
Göle foseptik karışıyor mu, kanalizasyon akıyor mu?
Her ne kadar işlem görse de, sofradaki tuzu düşününce aman Allahım, yoksa bunlar doğru mu diyebiliriz!
En iyisi sofralık tuzun buradan geldiğini unutmak..!
Geçelim...
Ayakkabılı olarak gölün üzerinde de yürümenin kirletici etkisi var elbette...
MUTLULUK DİLİYORUZ GENÇLER
Kırmızı halı döşenmiş, her iki yanında mumlar yakılmış, balon kalpler dikilmiş bu sevimli görüntü minderlerde oturan iki gencin yüzlerinden okunan mutluluklarına şahit olduk.
Yanlarına gidip sorduk;
- Gençler iyi akşamlar. Neyi kutluyorsunuz?
- Kutlamıyoruz...
- Ne yapıyorsunuz?
- Evlilik teklifi yapıyorum...
Tebessüm ediyoruz.
Mutluluk diliyoruz.
*
Gençlerimize neşeli olmak yakışıyor, yaşama bağlılıkları, eğlenceleri... Hepsi yakışıyor.
Savaş, pusu, ölüm, yaralanma ile anmamalı gençlerimizi...
Onların dinamizmi kurtaracak ve geliştirecek ülkemizi.
SERKAN VE MELİS
Evlilik teklifini böylesi güzel bir tasarımla anılaştıran Ahmet Serkan Kara‘ya ve müstakbel eşi Melis‘e;
- Fotoğrafınızı çekebilir miyim?
- Elbette...
- Çektiklerimi, izniniz olursa köşemde, isimlerinizle birlikte yayınlarım, sakın vazgeçmeyin olur mu!
- Yok abi kararımız kesin.
- Allah mutluluk versin o zaman...
Mutlu olun çocuklar, mutlu olun...
*
Gençlerimize mutluluk daha çok yakışıyor.
Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz.
Her köşesi bir başka güzel; tarihiyle, tabiatıyla, kültürü ve folkloruyla, yemekleri ve tatlarıyla, şiveleri, fıkralarıyla, denizi, dağı, gölü, nehriyle, müzeleriyle çok özel bir ülke Türkiye.
Ülkemizin tadını yeterince çıkartabiliyor muyuz?
Hayat pahalılığı, enflasyon, geçim sıkıntısı, işsizlik, düşük ücret, güvencesiz çalışma, iş kazaları, meslek hastalıkları, sürekli değer kaybına uğrayan Türk parası, ekonomik sıkıntılar, işten çıkartmalar, dağınıklığı üzerinden atamamış kurumlar, şehitler, gaziler, savaş psikolojisi...
*
Gençlerimiz bunlardan etkileniyor.
Ve bunlar mutlu edici unsurlar değil.
*
Mutlu olmak için geleceğe güvenle bakmak gerekli, parasını kaybeden önemli bir şey kaybetmiştir. Ümit ve şerefini yitirenler ise çok şey kaybetmiştir.
O yüzden gelecekten ümitliyiz...
Tuz gölü’nde gençlerin mutluluğu
Bursa’dan yüzlerce kilometre öteye doğru yola çıktık.Güneyin en büyük ilçelerinden, hızla büyüyüp gelişen, önemli bir sanayi kenti olan ve stratejik bir limanı bulunan İskenderun’da ne işimiz vardı?
ENGELSİZ MÜZİK
Efendim, toplumsal sorumluluk projeleri kapsamında İskenderun Engelli Spor Kulübü yararına bir konser verdik.
Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu olarak sunduğumuz müzik ziyafeti ile hem İskenderunlular coştu, hem spor kulübümüz maddi olarak desteklendi.
Engelli olmanın, engelli olarak spor yapmanın zorlukları bilinse de detaylara bakınca üzülüyoruz!
*
Naçizane ben de korist olarak bu etkinliklerde keyifle görev alıyorum. Koromuzda solist, korist olarak yedi sekiz engelli arkadaşımız heyecanla söylüyor.
Müziğin rehabilite edici, birleştirici ve geliştirici yönü ile engelli arkadaşlar kendilerini daha iyi hissediyor.
‘Engelsiz müzik’ kavramını kamuoyuna mal eden koromuz, sorumluluğunu yerine getirmenin huzuruyla oraya gidip döndü.
*
Gidip dönerken de ülkemizin güzelliklerini bir kez daha görmüş olduk.
Birçok yerde tarım işçilerinin kurdukları iptidai barınma bölgeleri, zor şartlarda yaşayan emekçilerin yaşam alanları ile ‘İnce Memed ve Yaşar Kemal’i anmamak olmazdı.
Toprağın yanık insanları...
TUZ GÖLÜ’NDE GÜNEŞ BATARKEN
Tuz Gölü’ne vardığımızda gün ışığı tükenmek üzereydi.
Güneş hızla batıyordu.
Otobüsü parka çekip, çocuklar gibi göle doğru koşuverdik. Buraya büyük bir rağbet var. Çeşit çeşit fotolar elde ettik.
Güneş batarken, o kızıllık harika. Müthiş bir manzarası var Tuz Gölü’nün.
Güneş ne güzel batıyor burada...
Kuş göremedik, onları da başka zaman görürüz...
*
Tuz Gölü’nün üzerinde yalınayak dolaşanlar mı istersiniz, yoksa küçük kuyucuklar şeklinde açılan oyuklardan aldıkları avuç avuç tuzlarla fotoğraf çektirenler mi...
Duygusal takılanlar yanında kimileri ayaklarındaki mantar ve döküntüler için, kimi de cildine güzellik katmak için geliyor.
Tuz gölü şifa kaynağı...
*
Gölün üzeri oldukça kirli...
Göle foseptik karışıyor mu, kanalizasyon akıyor mu?
Her ne kadar işlem görse de, sofradaki tuzu düşününce aman Allahım, yoksa bunlar doğru mu diyebiliriz!
En iyisi sofralık tuzun buradan geldiğini unutmak..!
Geçelim...
Ayakkabılı olarak gölün üzerinde de yürümenin kirletici etkisi var elbette...
MUTLULUK DİLİYORUZ GENÇLER
Kırmızı halı döşenmiş, her iki yanında mumlar yakılmış, balon kalpler dikilmiş bu sevimli görüntü minderlerde oturan iki gencin yüzlerinden okunan mutluluklarına şahit olduk.
Yanlarına gidip sorduk;
- Gençler iyi akşamlar. Neyi kutluyorsunuz?
- Kutlamıyoruz...
- Ne yapıyorsunuz?
- Evlilik teklifi yapıyorum...
Tebessüm ediyoruz.
Mutluluk diliyoruz.
*
Gençlerimize neşeli olmak yakışıyor, yaşama bağlılıkları, eğlenceleri... Hepsi yakışıyor.
Savaş, pusu, ölüm, yaralanma ile anmamalı gençlerimizi...
Onların dinamizmi kurtaracak ve geliştirecek ülkemizi.
SERKAN VE MELİS
Evlilik teklifini böylesi güzel bir tasarımla anılaştıran Ahmet Serkan Kara‘ya ve müstakbel eşi Melis‘e;
- Fotoğrafınızı çekebilir miyim?
- Elbette...
- Çektiklerimi, izniniz olursa köşemde, isimlerinizle birlikte yayınlarım, sakın vazgeçmeyin olur mu!
- Yok abi kararımız kesin.
- Allah mutluluk versin o zaman...
Mutlu olun çocuklar, mutlu olun...
*
Gençlerimize mutluluk daha çok yakışıyor.
Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz.
Her köşesi bir başka güzel; tarihiyle, tabiatıyla, kültürü ve folkloruyla, yemekleri ve tatlarıyla, şiveleri, fıkralarıyla, denizi, dağı, gölü, nehriyle, müzeleriyle çok özel bir ülke Türkiye.
Ülkemizin tadını yeterince çıkartabiliyor muyuz?
Hayat pahalılığı, enflasyon, geçim sıkıntısı, işsizlik, düşük ücret, güvencesiz çalışma, iş kazaları, meslek hastalıkları, sürekli değer kaybına uğrayan Türk parası, ekonomik sıkıntılar, işten çıkartmalar, dağınıklığı üzerinden atamamış kurumlar, şehitler, gaziler, savaş psikolojisi...
*
Gençlerimiz bunlardan etkileniyor.
Ve bunlar mutlu edici unsurlar değil.
*
Mutlu olmak için geleceğe güvenle bakmak gerekli, parasını kaybeden önemli bir şey kaybetmiştir. Ümit ve şerefini yitirenler ise çok şey kaybetmiştir.
O yüzden gelecekten ümitliyiz...