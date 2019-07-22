Taşıdık, kapattık ve başladık şehir hastanemizi açtık

Her şeyin bir başı, bir sonu vardır derler, tam da öyle bir durum bu;Yıllarca Bursalılara hizmet veren hastaneler teker teker kapatıldı...
RADİKAL UYGULAMALAR
Beklenenler gerçekleşti, oldukça hareketli günler yaşayan Bursa sağlık yönetimi nihayet, Bursa Devlet Hastanesi, Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi’ni tamamen kapattı.
Çalışanlarını da Şehir Hastanesi›nde görevlendirdi.
*
Diğer hastanelerde de hareketlilikler yaşandı.
Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nden çok sayıda doktor ve hemşire yeni hastaneye transfer edildi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile tüm hastanelerden geçişlerin olduğunu görüldü.
EK HASTANELER DE KAPATILDI
Oldukça radikal uygulamalar bunlar.
Bursa Devlet Hastanesi, şehir içerisinde halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için Osmangazi Ek Hastanesi, Kızılay Ek Hizmet Binası, Hürriyet Ek Hizmet Poliklinikleri ile yürüttüğü faaliyetlerine de son vermiş oldu.
*
Hürriyet Polikliniği hizmet binası Çekirge Devlet Hastanesi’ne, Osmangazi Ek Hizmet Binası da Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne devredildi.
Yine Bursa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren, Yalova yolu üzerindeki AMATEM’de Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlandı. AMATEM, hizmetlerine orada mı, yoksa Görükle’de ki Dörtçelik Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi içerisinde mi devam edecek onu da zaman gösterecek...
TARTIŞMAK YARARLIDIR
Yaşananlar, yapılanlar tartışılıyor.
Tartışmaktan zarar gelmez.
Ama hizmet de başladı...
Genelde önce tartışılır, karar verilir, sonra uygulama başlar.
Şehir hastaneleri konusu farklı, tersi oluyor...
*
Birinci etap ihaleler, inşaatlar, donanımlar,
İkinci etap personel tedariki ve görevlendirmeler,
Üçüncü etap ise hizmete başlama.
16 Temmuz itibari ile Bursa Şehir Hastanesi sağlık hizmeti vermeye başladı.
Tabi zor ve sıkıntılı günler bitti mi, yeni mi başlıyor net bir şey diyemiyoruz!
Yaşandıkça anlaşılacak.
Ancak son aylarda yaşanan kargaşa ve gerilimli günleri Sağlık Müdürlüğü’nün başarıyla üstesinden geldiğini söylemeliyim.
Sağlık Bakanlığı, Bursa Valiliği ve Bursa Sağlık Müdürlüğü bu aşamaları sorunsuz geçti.
Hayırlı olsun,
Bursa insanına hayır getirsin,
Çalışanlar da mutlulukla görev yapsınlar.
*
Kolay değil tabi...
Kent içindeki devlete ait sağlık kurumları ciddi oranda eksildi.
Şehir Hastanesi de o kadar yakında değil, kent insanının ulaşımı için ortalama 25 km mesafe var.
Ortada ciddi bir erişim ve zaman sorunu olacak.
Bu durumda da vatandaş hizmetleri daha çok özel hastanelerden alacak.
Alışılacak,
Alışacağız...
*
İlk zamanlarda sıkıntı olacak ama Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım sorununu çözmek için çaba gösterdiğini görüyoruz.
İŞ VE EKMEKLERİNİ KAYBEDENLER
Hastaneler, bulundukları çevrenin itici gücü olurlar.
İş, istihdam, kazanç başta olmak üzere sosyo-ekonomik yönden önemli katkılar sunarlar.
*
Hastane demek; eczane, dolmuş, taksi, çiçekçi, lokanta, çay bahçesi, kafeterya, kantin, pastane, berber, simitçi, börekçi, tıbbi malzemeci, seyyar, ambulans, cenaze aracı ve daha birçok ticari işletme demektir.
Hastanenin kapanmasıyla buralardan geçimlerin, ekmeklerini sağlayan binlerce insan imkânlarını yitirdiler, kaybettiler...
Bu insanlara şehir hastaneleri bir iş ve geçim olanağı sunar mı, kayıplarını hafifletir mi acaba?..
*
Diğer yandan konut ve dükkânların değeri bir anda düştü, kira bedelleri azaldı,
Etraf ıssızlaşıp, sessizliğe büründü...
HASTANELER CAN DAMARI
Hastaneler, sadece sağlık hizmeti üretmez, oldukları bölgenin de can damarıdır.
Hastanenin olduğu semt 24 saat canlıdır.
O halde şehir can ve kan kaybetti diyebiliriz.
*
Tarihi, geçmişi, yaşanmışlıkları, kısacası ‘varlığı’ yıllar içerisinde anlaşılan hastaneler mutluluk, hüzün, acı, feryat, ağıt, doğum ve ölüm içerir.
Yaşam için buralar adeta “Tanrı’nın eli” olarak görülür.
İlahi sanatların, hekimlik mesleğinin uygulandığı mekânlardır buralar;
Bu gibi yerlere müdahale edilirken oldukça hassas olunmalı...
*
Şehir hastaneleri, bir tür özel sektör uygulamasıdır.
Kamu-özel ortaklığıyla yapılırlar.
Şartnameleri ‘ticari sır’ kapsamına girer.
Ticari kârlılık üzerine yapılandırılır, kazancı bir nevi ‘garanti’ sayılır.
Yapan firmanlar buraları 25-30 yıl işletir.
10 OLDU
Türkiye’de 9 şehir hastanesi hizmete girmişti.
Bursa da açıldı, etti 10...
Yapısı, inşaat kalitesi itibariyle 10 numara olduğu söyleniyor...
*
Planlanan 34, bir rivayete göre 40 adet.
Başka şehirlerde inşaatlar sürüyor.
Açılıp, hizmet veren hastanelerde yaşananlar medyada paylaşılıyor.
Ne güzel olmuş, ellerine sağlık diyen, olumsuz yönleriyle eleştiren, hatta daha da kuşkuyla yaklaşıp bu hastaneler ‘yönetilemez!’ diyen de var...
Belli ki çok uzun yıllar konuşulacak!
Konuşulsun, lakin devlet, vatandaşın sağlığını ticareti düşünmeden korumalı...
*
Şehir hastanemiz açıldı,
Bursa, sağlıkta yeni bir deneyim yaşayacak...
Hayırlı olsun.
Taşıdık, kapattık ve başladık şehir hastanemizi açtık
Her şeyin bir başı, bir sonu vardır derler, tam da öyle bir durum bu;Yıllarca Bursalılara hizmet veren hastaneler teker teker kapatıldı...
RADİKAL UYGULAMALAR
Beklenenler gerçekleşti, oldukça hareketli günler yaşayan Bursa sağlık yönetimi nihayet, Bursa Devlet Hastanesi, Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi’ni tamamen kapattı.
Çalışanlarını da Şehir Hastanesi›nde görevlendirdi.
*
Diğer hastanelerde de hareketlilikler yaşandı.
Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nden çok sayıda doktor ve hemşire yeni hastaneye transfer edildi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile tüm hastanelerden geçişlerin olduğunu görüldü.
EK HASTANELER DE KAPATILDI
Oldukça radikal uygulamalar bunlar.
Bursa Devlet Hastanesi, şehir içerisinde halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için Osmangazi Ek Hastanesi, Kızılay Ek Hizmet Binası, Hürriyet Ek Hizmet Poliklinikleri ile yürüttüğü faaliyetlerine de son vermiş oldu.
*
Hürriyet Polikliniği hizmet binası Çekirge Devlet Hastanesi’ne, Osmangazi Ek Hizmet Binası da Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne devredildi.
Yine Bursa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren, Yalova yolu üzerindeki AMATEM’de Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlandı. AMATEM, hizmetlerine orada mı, yoksa Görükle’de ki Dörtçelik Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi içerisinde mi devam edecek onu da zaman gösterecek...
TARTIŞMAK YARARLIDIR
Yaşananlar, yapılanlar tartışılıyor.
Tartışmaktan zarar gelmez.
Ama hizmet de başladı...
Genelde önce tartışılır, karar verilir, sonra uygulama başlar.
Şehir hastaneleri konusu farklı, tersi oluyor...
*
Birinci etap ihaleler, inşaatlar, donanımlar,
İkinci etap personel tedariki ve görevlendirmeler,
Üçüncü etap ise hizmete başlama.
16 Temmuz itibari ile Bursa Şehir Hastanesi sağlık hizmeti vermeye başladı.
Tabi zor ve sıkıntılı günler bitti mi, yeni mi başlıyor net bir şey diyemiyoruz!
Yaşandıkça anlaşılacak.
Ancak son aylarda yaşanan kargaşa ve gerilimli günleri Sağlık Müdürlüğü’nün başarıyla üstesinden geldiğini söylemeliyim.
Sağlık Bakanlığı, Bursa Valiliği ve Bursa Sağlık Müdürlüğü bu aşamaları sorunsuz geçti.
Hayırlı olsun,
Bursa insanına hayır getirsin,
Çalışanlar da mutlulukla görev yapsınlar.
*
Kolay değil tabi...
Kent içindeki devlete ait sağlık kurumları ciddi oranda eksildi.
Şehir Hastanesi de o kadar yakında değil, kent insanının ulaşımı için ortalama 25 km mesafe var.
Ortada ciddi bir erişim ve zaman sorunu olacak.
Bu durumda da vatandaş hizmetleri daha çok özel hastanelerden alacak.
Alışılacak,
Alışacağız...
*
İlk zamanlarda sıkıntı olacak ama Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım sorununu çözmek için çaba gösterdiğini görüyoruz.
İŞ VE EKMEKLERİNİ KAYBEDENLER
Hastaneler, bulundukları çevrenin itici gücü olurlar.
İş, istihdam, kazanç başta olmak üzere sosyo-ekonomik yönden önemli katkılar sunarlar.
*
Hastane demek; eczane, dolmuş, taksi, çiçekçi, lokanta, çay bahçesi, kafeterya, kantin, pastane, berber, simitçi, börekçi, tıbbi malzemeci, seyyar, ambulans, cenaze aracı ve daha birçok ticari işletme demektir.
Hastanenin kapanmasıyla buralardan geçimlerin, ekmeklerini sağlayan binlerce insan imkânlarını yitirdiler, kaybettiler...
Bu insanlara şehir hastaneleri bir iş ve geçim olanağı sunar mı, kayıplarını hafifletir mi acaba?..
*
Diğer yandan konut ve dükkânların değeri bir anda düştü, kira bedelleri azaldı,
Etraf ıssızlaşıp, sessizliğe büründü...
HASTANELER CAN DAMARI
Hastaneler, sadece sağlık hizmeti üretmez, oldukları bölgenin de can damarıdır.
Hastanenin olduğu semt 24 saat canlıdır.
O halde şehir can ve kan kaybetti diyebiliriz.
*
Tarihi, geçmişi, yaşanmışlıkları, kısacası ‘varlığı’ yıllar içerisinde anlaşılan hastaneler mutluluk, hüzün, acı, feryat, ağıt, doğum ve ölüm içerir.
Yaşam için buralar adeta “Tanrı’nın eli” olarak görülür.
İlahi sanatların, hekimlik mesleğinin uygulandığı mekânlardır buralar;
Bu gibi yerlere müdahale edilirken oldukça hassas olunmalı...
*
Şehir hastaneleri, bir tür özel sektör uygulamasıdır.
Kamu-özel ortaklığıyla yapılırlar.
Şartnameleri ‘ticari sır’ kapsamına girer.
Ticari kârlılık üzerine yapılandırılır, kazancı bir nevi ‘garanti’ sayılır.
Yapan firmanlar buraları 25-30 yıl işletir.
10 OLDU
Türkiye’de 9 şehir hastanesi hizmete girmişti.
Bursa da açıldı, etti 10...
Yapısı, inşaat kalitesi itibariyle 10 numara olduğu söyleniyor...
*
Planlanan 34, bir rivayete göre 40 adet.
Başka şehirlerde inşaatlar sürüyor.
Açılıp, hizmet veren hastanelerde yaşananlar medyada paylaşılıyor.
Ne güzel olmuş, ellerine sağlık diyen, olumsuz yönleriyle eleştiren, hatta daha da kuşkuyla yaklaşıp bu hastaneler ‘yönetilemez!’ diyen de var...
Belli ki çok uzun yıllar konuşulacak!
Konuşulsun, lakin devlet, vatandaşın sağlığını ticareti düşünmeden korumalı...
*
Şehir hastanemiz açıldı,
Bursa, sağlıkta yeni bir deneyim yaşayacak...
Hayırlı olsun.