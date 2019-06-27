Sıfır atık, sıfır organizasyon olmasın

Ümit ve heyecan veren huzur, refah, barış ve kalkınma hikâyesi yazılmalı.
İhtiyacımız var.
Enerjimizi bunun için seferber etmeli, elbirliğiyle gerçekleştirmeli.
Türkiye, büyük ve güçlüdür.
YENİ UFUKLARA DOĞRU
‘Yeni ufuklara doğru’ güçlü ve sağlam bir şekilde yürümeli,
Ter dökmeli çok çalışmalı,
Birleştirici dille konuşmalı,
Devlet zengin, halk eşit ve mutlu olmalı.
Zor değil, üstelik yaşamsal derecede gerekli;
Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için ‘Yeni ufuklara doğru’ yelken açmalı...
TAZE BİR BAŞLANGIÇ
Seçimlere kısaca değinelim...
*
31 Mart seçimleri yapılmıştı ama dosyayı kapatmamıştık.
‘Bir şeyler olmuştur’ itirazı üzerine YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran’da tekraren yapılmasına karar vermişti.
Mevzu ‘Dünya kenti’ İstanbul olunca!
‘İstanbul’un Seçimi’, 81 vilayetin, bölge ülkeleri ile birçok devletin dikkatini çekiyordu.
Sandık ortaya konuldu, sorunsuz bir şekilde oylar kullanıldı, halkın iradesi ve tercihi ortaya çıktı;
‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ söylemiyle yarışan Ekrem İmamoğlu ‘ikinci kez’ mazbatayı aldı.
Sayın İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.
Demokrasi ve toplumsal huzur adına seçimler vatana, millete, devlete hayırlı olsun.
*
Seçim bitti, artık ortalık sakinleşip, normalleşecek, demokrasi kültürümüze uygun bir şekilde yürüyecek.
Artık iş zamanı,
Artık ayarı kaçan ekonomiyi toparlama, işsizliği azaltma,
Artık devlet kurumlarını normalleştirme zamanı...
Hadi hayırlısı.
ÇEVRE BİLİNCİ, SIFIR ATIK PROJESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’nin ülke genelinde, ‘her türlü atık malzemenin geri dönüşüm yoluyla değerlendirilmesi, atık sebeplerinin gözden geçirilmesi ve israfın önüne geçilmesi’ hedefi var.
Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan‘ın eşi, Sayın Emine Erdoğan‘ın hamisi olduğu bu projeye haliyle valilerimiz de önem veriyor, etkinliği ve tanıtımı için özel bir gayret gösteriyor.
*
Çevre bilinci için değerli bir çalışma.
Bu tür çalışmaların benimsenmesi için özel çabalar gerekli.
Doğanın ve çevrenin korunması, yaşamın değerli kılınması için bu faaliyetlerin proje tanıtımından ötelere geçmesi sağlanmalı.
*
‘Sıfır Atık’ için okullar, öğretmenler ve öğrenciler önemli roller üstlendi.
ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Gelelim 12 Haziran, Bursa ‘Dünya Çevre Günü Etkinlikleri ’ne...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak bir program yapıldı.
*
Vali Sayın Yakup Canpolat ve Bursa BB Başkanı Sayın Alinur Aktaş, İl protokolü ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında ortaokul ve lise düzeyinde ki otizmli çocukların ürettikleri ürünlerle oluşturulan sergiyi ziyaret etti.
Program için Sayın Emine Erdoğan da bekleniyordu, ama katılamadı.
*
‘LİMAK Engelsiz Müzik Korosu’ konseriyle başlayan program, açılış, konuşmalar, ödül töreniyle devam etti.
Programın en anlamlı yanı ise 420 ilkokulda, enerji verimliliği ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla ‘Yeşil Karne Projesi’ kapsamında okullara ve öğrencilere ödüller verilmesi oldu.
*
Projelerin yaygınlaşması, devletçe de sahiplenilmesi ‘daha iyi bir dünya için’ umut veriyor.
ARKA PLAN İYİ OLMALI
Projenin amacı, etkinlik fikri, tasarımlar için başta Vali Canbolat ve Başkan Aktaş‘a, il müdürlerine, LİMAK Enerji Genel Müdürü Ali Erman AYTAÇ ve katılımcılara kocaman teşekkürler...
*
Ancak organizasyonun ‘arka planı’ için birkaç hatırlatma yapmalıyım;
Program 13.30 da başlaması gerekiyordu, bir saat gecikti ve 14.30 da başladı.
Öğretmenler ve okul yöneticileri stres altında, saat 9 ‘dan beri telaş içerisinde oradaydı.
Salonda ki 800 kişi ile etkinlikte büyük emekleri olan öğretmenler, öğrenciler, koro ve davetliler için oldukça ‘uzun bir bekleyiş’ oldu.
Ya sahne yönetimi!..
Program gecikmesiz sağlanabilir, akış daha düzenli olabilir, takdimler daha güzel yapılabilirdi...
Yakınmaları işittim!
*
Türkiye genelinde 12 konser düzenleyen, geliri tamamen engelli sivil toplum kuruluşlarına bırakan LİMAK Engelsiz Müzik Korosu’na sahne aldırılması ve ‘indirilmesi’ esnasında ‘yaşananlar’, bünyesinde ki ‘Engelli’ müzik sevdalıları dahil tümünü üzdü...
*
İyi ve güzel işler yaparken daha dikkatli olunmalı...
“Sıfır Atık, Sıfır Organizasyon” olarak anılır yoksa!..
Aman dikkat...
Sıfır atık, sıfır organizasyon olmasın
Ümit ve heyecan veren huzur, refah, barış ve kalkınma hikâyesi yazılmalı.
İhtiyacımız var.
Enerjimizi bunun için seferber etmeli, elbirliğiyle gerçekleştirmeli.
Türkiye, büyük ve güçlüdür.
YENİ UFUKLARA DOĞRU
‘Yeni ufuklara doğru’ güçlü ve sağlam bir şekilde yürümeli,
Ter dökmeli çok çalışmalı,
Birleştirici dille konuşmalı,
Devlet zengin, halk eşit ve mutlu olmalı.
Zor değil, üstelik yaşamsal derecede gerekli;
Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için ‘Yeni ufuklara doğru’ yelken açmalı...
TAZE BİR BAŞLANGIÇ
Seçimlere kısaca değinelim...
*
31 Mart seçimleri yapılmıştı ama dosyayı kapatmamıştık.
‘Bir şeyler olmuştur’ itirazı üzerine YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran’da tekraren yapılmasına karar vermişti.
Mevzu ‘Dünya kenti’ İstanbul olunca!
‘İstanbul’un Seçimi’, 81 vilayetin, bölge ülkeleri ile birçok devletin dikkatini çekiyordu.
Sandık ortaya konuldu, sorunsuz bir şekilde oylar kullanıldı, halkın iradesi ve tercihi ortaya çıktı;
‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ söylemiyle yarışan Ekrem İmamoğlu ‘ikinci kez’ mazbatayı aldı.
Sayın İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.
Demokrasi ve toplumsal huzur adına seçimler vatana, millete, devlete hayırlı olsun.
*
Seçim bitti, artık ortalık sakinleşip, normalleşecek, demokrasi kültürümüze uygun bir şekilde yürüyecek.
Artık iş zamanı,
Artık ayarı kaçan ekonomiyi toparlama, işsizliği azaltma,
Artık devlet kurumlarını normalleştirme zamanı...
Hadi hayırlısı.
ÇEVRE BİLİNCİ, SIFIR ATIK PROJESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’nin ülke genelinde, ‘her türlü atık malzemenin geri dönüşüm yoluyla değerlendirilmesi, atık sebeplerinin gözden geçirilmesi ve israfın önüne geçilmesi’ hedefi var.
Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan‘ın eşi, Sayın Emine Erdoğan‘ın hamisi olduğu bu projeye haliyle valilerimiz de önem veriyor, etkinliği ve tanıtımı için özel bir gayret gösteriyor.
*
Çevre bilinci için değerli bir çalışma.
Bu tür çalışmaların benimsenmesi için özel çabalar gerekli.
Doğanın ve çevrenin korunması, yaşamın değerli kılınması için bu faaliyetlerin proje tanıtımından ötelere geçmesi sağlanmalı.
*
‘Sıfır Atık’ için okullar, öğretmenler ve öğrenciler önemli roller üstlendi.
ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Gelelim 12 Haziran, Bursa ‘Dünya Çevre Günü Etkinlikleri ’ne...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak bir program yapıldı.
*
Vali Sayın Yakup Canpolat ve Bursa BB Başkanı Sayın Alinur Aktaş, İl protokolü ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında ortaokul ve lise düzeyinde ki otizmli çocukların ürettikleri ürünlerle oluşturulan sergiyi ziyaret etti.
Program için Sayın Emine Erdoğan da bekleniyordu, ama katılamadı.
*
‘LİMAK Engelsiz Müzik Korosu’ konseriyle başlayan program, açılış, konuşmalar, ödül töreniyle devam etti.
Programın en anlamlı yanı ise 420 ilkokulda, enerji verimliliği ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla ‘Yeşil Karne Projesi’ kapsamında okullara ve öğrencilere ödüller verilmesi oldu.
*
Projelerin yaygınlaşması, devletçe de sahiplenilmesi ‘daha iyi bir dünya için’ umut veriyor.
ARKA PLAN İYİ OLMALI
Projenin amacı, etkinlik fikri, tasarımlar için başta Vali Canbolat ve Başkan Aktaş‘a, il müdürlerine, LİMAK Enerji Genel Müdürü Ali Erman AYTAÇ ve katılımcılara kocaman teşekkürler...
*
Ancak organizasyonun ‘arka planı’ için birkaç hatırlatma yapmalıyım;
Program 13.30 da başlaması gerekiyordu, bir saat gecikti ve 14.30 da başladı.
Öğretmenler ve okul yöneticileri stres altında, saat 9 ‘dan beri telaş içerisinde oradaydı.
Salonda ki 800 kişi ile etkinlikte büyük emekleri olan öğretmenler, öğrenciler, koro ve davetliler için oldukça ‘uzun bir bekleyiş’ oldu.
Ya sahne yönetimi!..
Program gecikmesiz sağlanabilir, akış daha düzenli olabilir, takdimler daha güzel yapılabilirdi...
Yakınmaları işittim!
*
Türkiye genelinde 12 konser düzenleyen, geliri tamamen engelli sivil toplum kuruluşlarına bırakan LİMAK Engelsiz Müzik Korosu’na sahne aldırılması ve ‘indirilmesi’ esnasında ‘yaşananlar’, bünyesinde ki ‘Engelli’ müzik sevdalıları dahil tümünü üzdü...
*
İyi ve güzel işler yaparken daha dikkatli olunmalı...
“Sıfır Atık, Sıfır Organizasyon” olarak anılır yoksa!..
Aman dikkat...