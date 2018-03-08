Sağlık Hakkı, NBŞ, ABD ve Zavallı Biz



Sağlıklı hakkı çok değerli.

Güvenli gıda, dengeli beslenme, spor, eğitim, yaşama biçimi, çevre, iş ve üretim belirleyici oluyor.

Gelişmiş ülkeler bu konuda titizler.

ANAYASAL SAĞLIK HAKKI

Anayasamızın 56. Maddesi;

“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. ”

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59. Madde de;

“Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır,...” der.

Anayasa ve yasalarımıza göre sağlığının korunmasından devletimiz sorumludur.

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Bugünlerde NBŞ denilen, mısır nişastasından elde edilen şekerin insana verdiği zararları ve satışa çıkartılan 14 şeker fabrikasını konuşuyoruz.

TV Programımda ve yazılarımda konuya değiniyorum.

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‘20.11.2017 tarihinde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 696 sayılı KHK ile Türkiye Şeker Kurumu kapatıldı.

2002 yılında kurulan TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu) da bu KHK ile kapandı.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “kotaların tespiti, denetim, iç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak şeker ticaretine ilişkin kuralları belirleyecek.”

Bunu da bir kenara not edelim.



CARGİLL SAHNE ALIYOR

Şeker, doğal yollardan pancar ve kamıştan üretilir.

NBŞ ‘ye doğal diyemiyoruz!..

NBŞ denilen Nişasta Bazlı Şeker üretimini ABD firması, dünya devi Cargill yapıyor.

Cargill, 1997 yılında Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu’nun “Orhangazi’de Nişasta Fabrikası Kurulması” izniyle işe başladı.

1. sınıf tarım arazisine yapıldığından idari ve hukuki süreçler yaşandı. Ancak fabrika üretime başladı.

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Yıl 2004, ÜLKER firması Akyazı’daki Cola Turka ilave tesis yaparak mısırdan elde ettiği nişasta sütünü şekere dönüştürerek Cola Turka dahil tüm ürünlerinde ‘doğal olmayan’ bu tatlandırıcıyı kullandı.

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Ülker Grubunun tesis kurması çarşıyı karıştırdı.

Pepsi ve Coca-Cola ‘kota aşımı ve yasa dışı sayılması gerektiğini’ tartışmasını başlattı.

2004 yılında şekerin tadı kaçtı, firmalar arasında savaş patladı.

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Bu arada ABD ve Türkiye arasında ki ‘en üst düzey’ görüşmelerde ‘Şeker’in konuşulduğu yazıldı çizildi.

SAVAŞ PATLADI

Cola Turka üretiminde ‘kota fazlası nişasta bazlı şeker kullandığı‘ gerekçesiyle Türkiye Şeker Kurumu, Ülker’e 32 milyon YTL ceza kesti.

Dönemin Sanayi Bakanı Ali Coşkun “Ülker kotayı aştı, ceza kesildi” dedi.



UCUZ VE SAĞLIKSIZ NBŞ

NBŞ çok ucuz.

Bisküvi, şekerleme, meşrubat ve gıda üreticileri NBŞ kullanarak fiyat avantajı sağlıyor.

Tatlandırıcı NBŞ’nin tüm pazarı kaplamaması ve pancardan elde edilen şekerin pazar kaybetmemesi için satışlara kota uygulanıyor.

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ABD, NBŞ pazarını genişletmek istiyor.

14 Şeker fabrikası satılır, kapasitesi düşerse NBŞ pazarı genişleyecek, endişe bu!..

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Hekim görüşüyle NBŞ; kanser, diyabet, kalp damar ve birçok hastalığın dostudur.

Güvendiğimiz Devletimiz sağlığımız koruyacaktır...



ÜRETME VE DENETLE

İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi güvenli gıda doğrultusunda insan ve hayvan sağlığını korumak için NBŞ üretiminin ve kullanımının yasaklanması,

Veya kotanın % 3 ‘e düşürülmesi ve ciddiyetle denetlenmesi gerekli.

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Gıda denetimini ve güvenli gıda süreçlerini doğru dürüst yürütemeyen Bakanlığın yükü arttırıldı!..

Sağlığı kaybedeceksin, hasta olacaksın, fabrikaların satılacak, milyonlarca pancar üreticisi ve sektörde çalışan mağdur olacak, maddi kayıplar yaşayacaksın, egemenlik sorunu yaşayacaksın.

‘Zavallı biz’ olmamak için mevzuya sahip çık eyy vatandaş!..