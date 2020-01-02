Mutlu yıllar Bursa mutlu yıllar Türkiye

Geçtiğimiz 365 günün gündemine yetişmekte zorlandık. Gündem zengin olunca da konu sıkıntısı çekmedik...
Sanayi, ticaret, tarım ve eğitim kenti olan Bursa için zor bir yıl oldu.
İşsizlik, hayat pahalılığı, iflaslar, icralar günlük yaşamı etkiledi.
Halk yaşam standartlarını düşürdü.
Moral bozukluğu olduğu kesin.
Kim ne derse desin bu yıla, herkesin derinden hissettiği ekonomik kriz damgasını vurdu.
Bu sadece Bursa’nın değil, ülkenin sorunu aslında.
BURSADA NELER OLDU
Bursa Şehir Hastanesi açıldı. Hastanenin inşaat kalitesi, ticaret, otelcilik tarafı beğeni kazanırken, ulaşım güçlüğü, sağlık hizmetinin sunumu, birimlerin uzaklığı, sevk sorunları fazlaca eleştirildi.
Ülkenin sırtına bindirdiği yük, yer seçimi, finansal ve idari yapısı, işletim sistemi gibi birçok husus ise hala tartışılıyor.
Şehir içinde ki hastanelerin bir kısmı kapatılması, buraya nakledilmesine olan vatandaş tepkisinin sürdüğünü belirtmeliyim.
Yeni hastaneye yolu düşenlerin anlattıklarını dinlemeli...
Tartışmalar bir yana nihayetinde Bursa bir hastane kazandı...
*
Bursa Adliye Sarayı açıldı.
Adalet hizmetleri kentin farklı semtlerinde ki kiralık binalarda hizmet veriyordu. İş, Ticaret, Aile, İcra, İstinaf Mahkemeleri darmadağındı. Birçoğu yeni adliye binasına toplandı.
İyi oldu.
İlginçtir, bina ciddi eksiklikleriyle birlikte açıldı.
Toparlanması biraz zaman aldı. Şükür kamuoyuna yansıyan ciddi bir sorun ile karşılaşılmadı...
Adalet sisteminin sıkıntıları her şeyden önce giderilmeli. Çünkü bir devleti ve toplumu ayakta tutacak olan en önemli güç adalete olan güvendir...
*
Başka, başka... Bursa bildiğiniz gibi;
Atatürk Stadı’nı yıktıktan sonra yaptığımız meşhur ‘Timsah Arena’ hala kafasız, çenesiz...
Stadyumun eksiklikleri de toparla
HASTANEDE HARÇ BİTTİ
Stadın yanına kondurulan 750 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatı durdu.
Aylardır ‘harç bitti yapı paydos’ durumu vardı zaten.
Müteahhit yapamıyor, tasfiye süreci ocak ayında tamamlanacak.
Hastanenin 1200 yataklı olması da mümkün, o kapasiteye sahip olduğunu söylemeliyim.
*
İnşaatın ‘ödenek yokluğundan’ durduğu biliniyor.
Sağlık Müdürlüğü’nün Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde yılda 1 milyon 200 bin civarında kira ödediği Ek Hizmet binasını boşaltması, birimleri de mevcut hizmet binalarına aktarması gerekir. Bu yapılmalı...
Kiralık binalar ve araçlar, cihazlar, alımlar, lüzumsuz giderler hepsi gözden geçirilmeli, israf önlenmeli.
Kaynaklar arttırılmalı, kent dinamiklerinden yararlanılmalı.
Hastane bir an önce hizmete girmeli...
*
Bu arada hastane ve stadı yan yana planlayan, izin veren ve inşa eden zeka sahiplerini de alnından öpmeli...
Yeni yılın ilk öpücüğü onlara gitsin...
TELEKOM YETİŞ
Sağlık demişken...
Nilüferde ki Kültür Aile Sağlığı Merkezi hekimleri, hemşireleri kaç gündür feryat ediyorlar; reçeteler yazılamıyor, sisteme erişilemiyor, aşılar bozulacak, takip yapılamıyor diye...
Kültür mahallesi Ayvalı sokakta ki inşaat çalışmasında TELEKOM’a ait telefon ve internet hattı kopmuş.
Aile Sağlığı Merkezi ve Vardar Anaokulu bir haftadır mağdur durumdalar.
Kaç kez Telekom’u aramışlar gelin şu internet ve telefon bağlantısını onarın diye ama nafile...
Sorun devam ediyor...
*
Şehrin merkezinde böyle bir sorun olur mu?
Hadi oldu, onarılmaz mı?
Sağlık ve eğitim’in sorunlarına duyarsız kalınır mı?..
*
‘Reçetemi kaç gündür yazmıyorsun’ diye maraza çıkacak! Sonra da şiddet!
İzmir Torbalı da yaşananlar akıllara zarar...
Muhtemelen kiralık katil tarafından bir doktor ve bir doktor hanımı katledildi. Kardeşim, kendini tedavi eden, sağlığını koruyan insanlara şiddet uygulanır mı, buna seyirci kalınır mı?
Yazık değil mi!..
YAŞAM STANDARTLARI
Bir yılda ne oldu;
‘İşsizlik, hayat pahalılığı, iflaslar ve gelecek kaygısı’ bir numaraya oturup tüm yurdu etkiledi.
31 Mart Belediye Başkanlığı seçimleri, İstanbul da seçiminin yenilenmesi.
Oldukça sert ve gergin yürütülen seçim propagandaları.
ABD, Rusya, AB ve Suriye ana figürlü dış siyaset gerginlikleri.
Suriye’de ki askeri operasyonlarımız.
Libya ile ilişkiler, asker gönderilmesi meselesi.
İstanbul’un yeni Havaalanı, Kanal İstanbul tartışmaları.
‘Yerli’ otomobil...
Bereketli gündemimiz oldu...
SAKİNLEŞELİM BİRAZ
Ama biraz sakin...
Çok gerildik, toplumsal uzlaşma ve hoşgörü çok zarar gördü.
Sakinleşelim lütfen, bu kadar yüklü gündemi hiçbir ülke taşıyamaz...
PAYIMIZI İSTİYORUZ
3 milyonu aşan nüfusuyla Bursa refahtan payına düşeni almalı.
Ülkenin gelişmişlik düzeyini daha yükseltmek, dış ticareti daha da arttırmak için Bursa’nın sorunları bir an önce çözülmeli.
Sanayinin çarkları kesintisiz dönmeli, üretim artarak devam etmeli.
Tarım, hayvancılık ve gıda da öncü olmayı sağlamalı.
Yenişehir Havaalanı daha etkin çalışmalı, yolcu ve karo taşımacılığı canlanmalı.
Toplu taşıma hatları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir ağ yapısına dönüştürülmeli.
Okul ve derslik sayılıları arttırılmalı.
Doğa ve çevre korunmalı.
Rantın her şeyi yutmasına engel olmalı.
Kamu kaynakları ‘yerinde’ kullanılmalı.
Yılan hikayesine dönen HIZLI TREN artık gelmeli, düdüğünü öttürmeli...
*
2020 herkese iyilik getirsin;
Daha iyi eğitim ve etkili sağlık hizmeti, daha çok istihdam, daha çok fabrika, trafik sorunlarının çözülmesi, hızlı ulaşım, havası, suyu ve toprağıyla daha temiz bir çevre, sanat, kültür ve sosyal etkinliklerin kesintisiz sürmesi, şehit cenazelerinin gelmediği, şiddetin olmadığı, mutluluk şarkılarının söylendiği, refah seviyesinin yükseldiği huzurlu bir Bursa ve Türkiye olsun...
Tüm dostlara mutlu yıllar diliyorum.
MUTLU YILLAR BURSA, MUTLU YILLAR TÜRKİYE...
Mutlu yıllar Bursa mutlu yıllar Türkiye
Geçtiğimiz 365 günün gündemine yetişmekte zorlandık. Gündem zengin olunca da konu sıkıntısı çekmedik...
Sanayi, ticaret, tarım ve eğitim kenti olan Bursa için zor bir yıl oldu.
İşsizlik, hayat pahalılığı, iflaslar, icralar günlük yaşamı etkiledi.
Halk yaşam standartlarını düşürdü.
Moral bozukluğu olduğu kesin.
Kim ne derse desin bu yıla, herkesin derinden hissettiği ekonomik kriz damgasını vurdu.
Bu sadece Bursa’nın değil, ülkenin sorunu aslında.
BURSADA NELER OLDU
Bursa Şehir Hastanesi açıldı. Hastanenin inşaat kalitesi, ticaret, otelcilik tarafı beğeni kazanırken, ulaşım güçlüğü, sağlık hizmetinin sunumu, birimlerin uzaklığı, sevk sorunları fazlaca eleştirildi.
Ülkenin sırtına bindirdiği yük, yer seçimi, finansal ve idari yapısı, işletim sistemi gibi birçok husus ise hala tartışılıyor.
Şehir içinde ki hastanelerin bir kısmı kapatılması, buraya nakledilmesine olan vatandaş tepkisinin sürdüğünü belirtmeliyim.
Yeni hastaneye yolu düşenlerin anlattıklarını dinlemeli...
Tartışmalar bir yana nihayetinde Bursa bir hastane kazandı...
*
Bursa Adliye Sarayı açıldı.
Adalet hizmetleri kentin farklı semtlerinde ki kiralık binalarda hizmet veriyordu. İş, Ticaret, Aile, İcra, İstinaf Mahkemeleri darmadağındı. Birçoğu yeni adliye binasına toplandı.
İyi oldu.
İlginçtir, bina ciddi eksiklikleriyle birlikte açıldı.
Toparlanması biraz zaman aldı. Şükür kamuoyuna yansıyan ciddi bir sorun ile karşılaşılmadı...
Adalet sisteminin sıkıntıları her şeyden önce giderilmeli. Çünkü bir devleti ve toplumu ayakta tutacak olan en önemli güç adalete olan güvendir...
*
Başka, başka... Bursa bildiğiniz gibi;
Atatürk Stadı’nı yıktıktan sonra yaptığımız meşhur ‘Timsah Arena’ hala kafasız, çenesiz...
Stadyumun eksiklikleri de toparla
HASTANEDE HARÇ BİTTİ
Stadın yanına kondurulan 750 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatı durdu.
Aylardır ‘harç bitti yapı paydos’ durumu vardı zaten.
Müteahhit yapamıyor, tasfiye süreci ocak ayında tamamlanacak.
Hastanenin 1200 yataklı olması da mümkün, o kapasiteye sahip olduğunu söylemeliyim.
*
İnşaatın ‘ödenek yokluğundan’ durduğu biliniyor.
Sağlık Müdürlüğü’nün Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde yılda 1 milyon 200 bin civarında kira ödediği Ek Hizmet binasını boşaltması, birimleri de mevcut hizmet binalarına aktarması gerekir. Bu yapılmalı...
Kiralık binalar ve araçlar, cihazlar, alımlar, lüzumsuz giderler hepsi gözden geçirilmeli, israf önlenmeli.
Kaynaklar arttırılmalı, kent dinamiklerinden yararlanılmalı.
Hastane bir an önce hizmete girmeli...
*
Bu arada hastane ve stadı yan yana planlayan, izin veren ve inşa eden zeka sahiplerini de alnından öpmeli...
Yeni yılın ilk öpücüğü onlara gitsin...
TELEKOM YETİŞ
Sağlık demişken...
Nilüferde ki Kültür Aile Sağlığı Merkezi hekimleri, hemşireleri kaç gündür feryat ediyorlar; reçeteler yazılamıyor, sisteme erişilemiyor, aşılar bozulacak, takip yapılamıyor diye...
Kültür mahallesi Ayvalı sokakta ki inşaat çalışmasında TELEKOM’a ait telefon ve internet hattı kopmuş.
Aile Sağlığı Merkezi ve Vardar Anaokulu bir haftadır mağdur durumdalar.
Kaç kez Telekom’u aramışlar gelin şu internet ve telefon bağlantısını onarın diye ama nafile...
Sorun devam ediyor...
*
Şehrin merkezinde böyle bir sorun olur mu?
Hadi oldu, onarılmaz mı?
Sağlık ve eğitim’in sorunlarına duyarsız kalınır mı?..
*
‘Reçetemi kaç gündür yazmıyorsun’ diye maraza çıkacak! Sonra da şiddet!
İzmir Torbalı da yaşananlar akıllara zarar...
Muhtemelen kiralık katil tarafından bir doktor ve bir doktor hanımı katledildi. Kardeşim, kendini tedavi eden, sağlığını koruyan insanlara şiddet uygulanır mı, buna seyirci kalınır mı?
Yazık değil mi!..
YAŞAM STANDARTLARI
Bir yılda ne oldu;
‘İşsizlik, hayat pahalılığı, iflaslar ve gelecek kaygısı’ bir numaraya oturup tüm yurdu etkiledi.
31 Mart Belediye Başkanlığı seçimleri, İstanbul da seçiminin yenilenmesi.
Oldukça sert ve gergin yürütülen seçim propagandaları.
ABD, Rusya, AB ve Suriye ana figürlü dış siyaset gerginlikleri.
Suriye’de ki askeri operasyonlarımız.
Libya ile ilişkiler, asker gönderilmesi meselesi.
İstanbul’un yeni Havaalanı, Kanal İstanbul tartışmaları.
‘Yerli’ otomobil...
Bereketli gündemimiz oldu...
SAKİNLEŞELİM BİRAZ
Ama biraz sakin...
Çok gerildik, toplumsal uzlaşma ve hoşgörü çok zarar gördü.
Sakinleşelim lütfen, bu kadar yüklü gündemi hiçbir ülke taşıyamaz...
PAYIMIZI İSTİYORUZ
3 milyonu aşan nüfusuyla Bursa refahtan payına düşeni almalı.
Ülkenin gelişmişlik düzeyini daha yükseltmek, dış ticareti daha da arttırmak için Bursa’nın sorunları bir an önce çözülmeli.
Sanayinin çarkları kesintisiz dönmeli, üretim artarak devam etmeli.
Tarım, hayvancılık ve gıda da öncü olmayı sağlamalı.
Yenişehir Havaalanı daha etkin çalışmalı, yolcu ve karo taşımacılığı canlanmalı.
Toplu taşıma hatları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir ağ yapısına dönüştürülmeli.
Okul ve derslik sayılıları arttırılmalı.
Doğa ve çevre korunmalı.
Rantın her şeyi yutmasına engel olmalı.
Kamu kaynakları ‘yerinde’ kullanılmalı.
Yılan hikayesine dönen HIZLI TREN artık gelmeli, düdüğünü öttürmeli...
*
2020 herkese iyilik getirsin;
Daha iyi eğitim ve etkili sağlık hizmeti, daha çok istihdam, daha çok fabrika, trafik sorunlarının çözülmesi, hızlı ulaşım, havası, suyu ve toprağıyla daha temiz bir çevre, sanat, kültür ve sosyal etkinliklerin kesintisiz sürmesi, şehit cenazelerinin gelmediği, şiddetin olmadığı, mutluluk şarkılarının söylendiği, refah seviyesinin yükseldiği huzurlu bir Bursa ve Türkiye olsun...
Tüm dostlara mutlu yıllar diliyorum.
MUTLU YILLAR BURSA, MUTLU YILLAR TÜRKİYE...