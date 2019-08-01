Kutsal görev: kan bağışı

Yaz ayları gelince kan bağışında ciddi azalmalar yaşanır.
Hep böyle olur.
Sıcak havalarda canından bezen vatandaşlarımız, “Aman bu sıcakta kan mı verilirmiş!” diyerek kan verme işini de savsaklamaya başlar.
*
Bu sıcakta, ter içerisinde kavrulduğumuz şu günlerde kan mı verilirmiş dersek, kan stokları da hızla azalır ve tükenir.
Tükenirse, ihtiyaç olursa kişiye hayat verecek kan bulunmaz.
Kan arayışında kalmasın hiç kimse...
Bulunmayınca bulunmaz işte!
Yaşayan bilir!
O yüzden kan vermenin ulvi bir sorumluluk olduğunu unutmamalı, düzenli aralıklarla kan vermeli, kan bağışı yapmalı.
HER YIL DAHA FAZLA
2000‘li yılların başından itibaren gönüllü ve güvenli kan bağışı alan ve bugün, tıp fakülteleri hastanelerinin dışında yetkili tek kurum olan Kızılay düzenlediği kampanyalarla;
- 2012 yılında 1.469.807;
- 2013 yılında 1.640.878;
- 2014 yılında 1.860.225;
- 2015 yılında 1.937.932;
- 2016 yılında 2.141.762;
- 2017 yılında 2.380.000;
- 2018 yılında 2.571.000 ünite kan bağışı aldı.
Bir yandan nüfus, bir yandan da bağışlar artıyor.
*
Her yıl, yaklaşık 4 milyondan fazla hasta ve yaralının kan ihtiyacı olduğu unutulmamalı.
Ülke geneline yayılmış 80‘in üzerindeki kan ve bağış merkeziyle, kan bağışı alma araçlarıyla Kızılay, hastanelerde tedavi gören hastalara kan ulaştırıyor.
KÖK HÜCRE
Bir de kök hücre çalışmaları var.
Kan verirken, lösemi hastası yavrular aklımıza gelmeli.
Bağışlanan kan ile hasta arasında bir uygunluk olduğunda o hasta için çok şey değişiyor; hayatta kalıyor.
Bağışlanacak kan hastalara umut oluyor.
*
Lösemi zor bir hastalık...
Hastayı hayatta tutabilmek ise çok daha zor, maddi manevi büyük bir güç istiyor.
Bir kişinin tedavi maliyeti yüz binlerce lirayı aşıyor, hatta milyon liraları...
Kök hücre ile binlerce insan hayata tutundu.
Kök hücre için de bağış yapalım, donör olalım...
BURSA KAN MERKEZİ
Ülkemiz bu konuda ciddi mesafe aldı.
Bursa Bölge Kan Merkezi, Dr. Nihat ÇAKIR ‘ın yöneticiliğinde, fedakârca çalışan nitelikli ekibi ile hem kan bağışı faaliyetlerinde, hem kök hücre bağışlarında Türkiye genelinde gurur duyduğumuz bir kurum haline geldi.
Başarılı çalışmaları desteklenerek büyütülmeli.
*
Kan lazım olduğunda hemen akla askeri birlikler, emniyet güçleri, polis okulları, fabrikalar, büyük işletmeler, eğitim kurumları, okul aile birlikleri, akademik ve esnaf odaları, spor kulüpleri geliyor.
Buralara yapılan kampanyalar ile kan stokları dolduruluyor.
KAN BAĞIŞI KÜLTÜRÜ
Kan bağışı kültürü toplumda oluşmaya başladı.
Tek tek veya gruplar halinde de kan alma merkezlerine giderek kan verenlerin sayısı artıyor.
Sevindirici bir durum bu...
Nice kahramanlar, gönüllüler var, hiç aksatmadan her yıl birçok kez kan vererek insanlığa hizmet ediyor.
Ne mutlu o gönüllülere, ne mutlu kan verenlere...
*
Tüm insanlığa faydalı bir yurttaşlık görevi olan kan bağışına birçok kurum dayanışma ve yardımlaşma açısından bakıyor.
Önemli bir sorumluluk olarak görüyor.
Ve bu kurumaların sayısı da her geçen gün artıyor.
İyi ki artıyor.
Yoksa kansız kalırdık...
UEDAŞ VE LİMAK ENERJİ
Sosyal sorumluluk projeleri içerisinde özel ilgi gösterdikleri kan bağışı faaliyetlerini düzenli hale getirip, çalışanları için farkındalık oluşturmayı hedefleyen UEDAŞ ve Limak Enerji, ‘Kan Ver, Hayat Ver’ diyerek kurum yerleşkesinde Kan Merkezi ekiplerini ağırladı.
Bizzat kan vererek, kan ve kök hücre bağışına öncülük eden Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya YÜCE, “Kızılay’ın kan ihtiyacının arttığı bu günlerde çalışanlarımızın yoğun bir katılım göstermesi işletmemizi mutlu etti. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, onlarla gurur duyuyoruz” dedi.
*
Kan bağışı kutsal bir görev.
Hasta ve yaralılar için her gün 10 bin ünite kan bağışı gerekli.
O halde kan bağışı yapılan noktalara giderek kan vermeli.
Şimdi, sağlıklı zamanlarımızda kan vermeli ki, ihtiyacımız olduğunda alacak yüzümüz olsun!
Kutsal görev: kan bağışı
Yaz ayları gelince kan bağışında ciddi azalmalar yaşanır.
Hep böyle olur.
Sıcak havalarda canından bezen vatandaşlarımız, “Aman bu sıcakta kan mı verilirmiş!” diyerek kan verme işini de savsaklamaya başlar.
*
Bu sıcakta, ter içerisinde kavrulduğumuz şu günlerde kan mı verilirmiş dersek, kan stokları da hızla azalır ve tükenir.
Tükenirse, ihtiyaç olursa kişiye hayat verecek kan bulunmaz.
Kan arayışında kalmasın hiç kimse...
Bulunmayınca bulunmaz işte!
Yaşayan bilir!
O yüzden kan vermenin ulvi bir sorumluluk olduğunu unutmamalı, düzenli aralıklarla kan vermeli, kan bağışı yapmalı.
HER YIL DAHA FAZLA
2000‘li yılların başından itibaren gönüllü ve güvenli kan bağışı alan ve bugün, tıp fakülteleri hastanelerinin dışında yetkili tek kurum olan Kızılay düzenlediği kampanyalarla;
- 2012 yılında 1.469.807;
- 2013 yılında 1.640.878;
- 2014 yılında 1.860.225;
- 2015 yılında 1.937.932;
- 2016 yılında 2.141.762;
- 2017 yılında 2.380.000;
- 2018 yılında 2.571.000 ünite kan bağışı aldı.
Bir yandan nüfus, bir yandan da bağışlar artıyor.
*
Her yıl, yaklaşık 4 milyondan fazla hasta ve yaralının kan ihtiyacı olduğu unutulmamalı.
Ülke geneline yayılmış 80‘in üzerindeki kan ve bağış merkeziyle, kan bağışı alma araçlarıyla Kızılay, hastanelerde tedavi gören hastalara kan ulaştırıyor.
KÖK HÜCRE
Bir de kök hücre çalışmaları var.
Kan verirken, lösemi hastası yavrular aklımıza gelmeli.
Bağışlanan kan ile hasta arasında bir uygunluk olduğunda o hasta için çok şey değişiyor; hayatta kalıyor.
Bağışlanacak kan hastalara umut oluyor.
*
Lösemi zor bir hastalık...
Hastayı hayatta tutabilmek ise çok daha zor, maddi manevi büyük bir güç istiyor.
Bir kişinin tedavi maliyeti yüz binlerce lirayı aşıyor, hatta milyon liraları...
Kök hücre ile binlerce insan hayata tutundu.
Kök hücre için de bağış yapalım, donör olalım...
BURSA KAN MERKEZİ
Ülkemiz bu konuda ciddi mesafe aldı.
Bursa Bölge Kan Merkezi, Dr. Nihat ÇAKIR ‘ın yöneticiliğinde, fedakârca çalışan nitelikli ekibi ile hem kan bağışı faaliyetlerinde, hem kök hücre bağışlarında Türkiye genelinde gurur duyduğumuz bir kurum haline geldi.
Başarılı çalışmaları desteklenerek büyütülmeli.
*
Kan lazım olduğunda hemen akla askeri birlikler, emniyet güçleri, polis okulları, fabrikalar, büyük işletmeler, eğitim kurumları, okul aile birlikleri, akademik ve esnaf odaları, spor kulüpleri geliyor.
Buralara yapılan kampanyalar ile kan stokları dolduruluyor.
KAN BAĞIŞI KÜLTÜRÜ
Kan bağışı kültürü toplumda oluşmaya başladı.
Tek tek veya gruplar halinde de kan alma merkezlerine giderek kan verenlerin sayısı artıyor.
Sevindirici bir durum bu...
Nice kahramanlar, gönüllüler var, hiç aksatmadan her yıl birçok kez kan vererek insanlığa hizmet ediyor.
Ne mutlu o gönüllülere, ne mutlu kan verenlere...
*
Tüm insanlığa faydalı bir yurttaşlık görevi olan kan bağışına birçok kurum dayanışma ve yardımlaşma açısından bakıyor.
Önemli bir sorumluluk olarak görüyor.
Ve bu kurumaların sayısı da her geçen gün artıyor.
İyi ki artıyor.
Yoksa kansız kalırdık...
UEDAŞ VE LİMAK ENERJİ
Sosyal sorumluluk projeleri içerisinde özel ilgi gösterdikleri kan bağışı faaliyetlerini düzenli hale getirip, çalışanları için farkındalık oluşturmayı hedefleyen UEDAŞ ve Limak Enerji, ‘Kan Ver, Hayat Ver’ diyerek kurum yerleşkesinde Kan Merkezi ekiplerini ağırladı.
Bizzat kan vererek, kan ve kök hücre bağışına öncülük eden Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya YÜCE, “Kızılay’ın kan ihtiyacının arttığı bu günlerde çalışanlarımızın yoğun bir katılım göstermesi işletmemizi mutlu etti. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, onlarla gurur duyuyoruz” dedi.
*
Kan bağışı kutsal bir görev.
Hasta ve yaralılar için her gün 10 bin ünite kan bağışı gerekli.
O halde kan bağışı yapılan noktalara giderek kan vermeli.
Şimdi, sağlıklı zamanlarımızda kan vermeli ki, ihtiyacımız olduğunda alacak yüzümüz olsun!