İyi yaşa, kanser olma

İnsan sağlığı tarihi salgın hastalıklarla doludur.Bu hastalıklar bir anda kıtalara bulaşıp yüz milyonlarca insanın ölümüne neden oldular.

Mesela bin beş yüz yıl önce Veba 100 milyon insanı bir yıl içerisinde öldürdü.

Kara Veba da 50 milyon can aldı.

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Salgınlar sadece bir bölgede, küçük bir coğrafyada kalmaz, kıtalara uzanırlar.

Ticaret, savaş ve göçler bunda etkili olur.

Kolera,

Sıtma,

Frengi,

Çiçek...

Sadece İspanyol Gribi 20 milyon kişiyi götürdü.

Asya Gribi, Rus Gribi, Hong Kong Gribi de öyle...

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Verem, Sıtma, Trahom, Frengi, Kızamık, Kızıl’dan da az çekmedi insanoğlu.

Son yüz yılda ise AİDS/HIV, Sars, Ebola, Kuş ve Domuz Gribi gibi yeni salgınları görüyoruz.

En yenisi Zika virüsü...

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Dünya, bulaşıcı hastalıklardan kurtulamadı.

Su, gıda ve kaynaklar adil bir şekilde kullanılamadığı, sömürüye dayalı yönetim anlayışları devam ettiği, savaşlar ile birbirini yediği sürece dünya bulaşıcı hastalıklardan, dertten kurtulmayacak...

AŞIDAN KAÇILMAZ

Ülkemizde, bizim insanlarımız da o salgınlardan payına düşeni aldı.

Yeri gelmişken belirtmeliyim, aşılar düzenli ve yaygın olarak kullanılmasaydı ölümler, tarihte ki gibi yine salgınlara dönüşecekti.

Bu yüzden çocukları aşıdan kaçırmamalı...

‘Haydi Çocuklar Aşıya’ sözünü unutmamalı...

İYİ YAŞA, KANSER OLMA

Ölüm sebeplerinde, Kalp ve damar hastalıkları 1., Kanserler de 2. sırada.

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Kanseri tıp adamı Hipokrat (MÖ 460-370) tanımladı.

Organ ve dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla oluşan kötü urlar, tümörler Kanser olarak adlandırılıyor.

En sık görülen kanserler;

Erkeklerde; akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas,

Kadınlarda; meme, akciğer, kalın barsak, rektum, serviks, over, mide ve pankreas,

Deri kanseri ise her iki cinste yüksek bir oranda görülüyor.

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Erken teşhis ve tedavi edilemediğinde kanser, sevdiklerimizi acı çektire çektire elimizden alıyor, yüreklerimizi kor gibi dağlıyor...

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Yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın her yıl, dünyada 14 milyon kişiyi yakalayan bu hastalık 8,2 milyon ölüme neden oluyor.

Ülkemizde de, yılda 170 bin civarında kanser vakası teşhisi ediliyor.

Rakamlar ve oranlar her yıl artıyor...

SİGARAYA DİKKAT

Erkeklerde her yıl 30 bin ‘tütün ve tütüne bağlı kanser vakası’ teşhis ediliyor.

Sigara kullanan beyler bunu bir köşeye yazın bizahmet!..

BİR ŞEYLER YAPMALI

Bir şeyler yapmalı...

Kendimize, yerel yönetimlere ve devlete düşenler var.

Ama önce tedbir alıp, sağlığımızı korumalı;

İyi yaşam şartları,

İyi bir iş,

İyi ve güvenceli çalışma ortamı,

İyi ve doğru beslenme,

İyi bir çevrede yaşama,

İyi bir barınma,

İyi alışkanlıklar edinmeli.

Yaşama bir miktar neşe, biraz spor ve biraz hareket katmalıyız...

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‘Hayat bir gündür, o da bu gündür’ demişler.

Yaşadığın anı kaliteli ve sağlıklı yaşayabiliyor musun arkadaş!..

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Mutlu ve sağlıklı yaşamak için kötü ve düzensiz olanları bırakmalı, iyi olanları benimsemeli.

Sigara, nargile, alkol, madde, bağımlılık yapan ne varsa gözden geçirmeli ve kurtulmalı.

Bırakmaya sigaradan başlayabilir misiniz?..

Mesela dedik!

Eğer sigara içiyorsan, benden tavsiye; cebinden o paketi çıkart ve parçala, o zehir kimse tarafından bir daha kullanılmasın, çöpe at!..

SEVDİKLERİMİZ GİDİYOR ERKEN ERKEN

Önceki gün bir arkadaşımı toprağa verdim, Rabbime yolcu ettim.

Üzgünüm, hem de çok.

Her gün bir arkadaşımın, tanıdığımın kansere yenildiğini görmek yüreğimi dağlıyor.

Ya geride kalan çocuklar, eş, anne, baba, kardeş, arkadaşın durumu...

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Çevre Sağlığı Teknisyeni olan, sivil toplum kuruluşlarında rol alan, sosyal hayatta varlığı hissedilen dost canlısı A. Cengiz Taflıoğlu aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın ‘Dumansız Hava Sahası’ çalışmalarına paralel sürdürülen ‘Sigara ve tütün kontrolleri yapan’ bir ekipte yıllardır görev yapıyordu.

O nalet sigaradan milleti uzaklaştırmak isterken, kendi yakasını kurtaramadı.

Geçtiğimiz yıl Ak Ciğer kanserine yakalandı. Bir yıl sürdürebildiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti.

Ve biz de kaybettik...

Allah rahmet etsin.

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Ulusal, etkili bir politikayla bağımlılıkla topyekûn savaşmalıyız.

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Ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok edilebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanserden korunmanın önemi kavranmalı...

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‘Bu dert beni öldürecek’ dediğiniz ne varsa; acı veren bir kaybın olması, sevginin karşılık bulamaması, alacak verecek, başarısızlık, miras ihtilafları, iflas, aşk acısı, hayatı adanan partinin veya taraftarı olunan takımın başarısızlığı, istenilenlerin bir türlü gerçekleşmemesi, doların, euro’nun ve memleketin hali gerdi mi seni!..

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Mevlana;

‘Dün dünde kaldı cancazım!’ demiş.

Ben de;

Ayağını sıcak tut, başını serin,

Düşünme öyle derin derin!.., derim.

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Efendiler;

Kendinizi, ailenizi, arkadaşlarınızı devin.

Her şeyi kafanıza takmayın;

Kanser var, kanser...