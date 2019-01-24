Güvenilir bir seçim

Nüfus artışımız yavaşladı, durağan hale geldi.Demografik yapı ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal açıdan mesajlar verirken asayiş, eğitim, beslenme, sağlık, sanayi ve ulaşım başta olmak üzere yaşam alanları açısından bir takım düzenlemelerin gerekliliğini hissettirir.
Kendi nüfusumuz dışında, dış göçler ile yasal veya yasadışı yollardan gelen 7-8 milyon civarında insanın daha olduğundan bahsedilir!
BURSA 3 MİLYONU AŞTI
2017 yılını 2.936.803 kişi olarak geçen Bursa, nüfus artışını sürdürerek 2018 ‘i de 2.988.223 ile aştı.
2019 da, Bursa’nın nüfusunu konuşurken 3.037.269 rakamını telaffuz edeceğiz.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Bilgi Sistemi – ADNKBS ‘i böyle diyor.
**
Anadolu illerinin, adına mahalle denilen köylerin, kasabaların ve ilçelerin nüfusları azalırken, son 30 yılda Bursa’nın hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz.
Bu iyi midir, kötü müdür?
Apayrı bir konu!
Toprak, hava, su ve yaşam kalitesi açısından doğru ve gerçekçi analizlere ihtiyaç var.
**
‘Nüfus ve kent’, ‘çevre ve insan’ mevzuları belediye seçimlerine biraz daha yaklaştığımız bu günlerde yeterince tartışılmalı…
TÜRKİYE 82 MİLYONU GEÇTİ
TÜİK verileri ve ADNKBS ‘ne göre;
Ülke nüfusumuz 82 milyon 886 bin 421 olmuş.
**
Cumhuriyet döneminde, 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımından bugüne kısa bilgileri tabloda paylaştım.
100 MİLYONLUK TÜRKİYE
Nitelikli nüfus, bir ülkenin gücüdür.
Peki, Türkiye ne zaman 100 milyonluk ülke olacak?
Daha erken olmalıydı, gecikti…
**
TÜİK kestirimlerine (projeksiyonlarına) göre 2040 yılında “100 Milyonluk Türkiye” olacağız…
2080 ‘de de 107 milyonu aşacağız…
YAŞLANIYORUZ
Ömür uzuyor, doğurganlık, dolaysıyla nüfus artış hızımız düşüyor;
Yaşlanıyoruz!
Birçok ölçütlerin yer aldığı tabloya bakınca, yaşlanmanın başladığı anlaşılıyor.
Yaşlanan nüfusun beklentileri ve sorunları olacaktır.
Yerelde ve tüm ülkede hazırlık yapılmalı…
HAYALİ SEÇMEN
Gariptir, seçimler yaklaşınca çeşitli iddialar havalarda uçuşmaya başlar.
Yine aynısı oluyor;
‘Fazla seçmen’, ‘hayali seçmen’, ‘ahırda seçmen’, ‘metruk binada seçmen’, ‘Suriyeli seçmen’ veya ‘ölü seçmen’ kamuoyunu meşgul ediyor.
Yurttaşların da kafası karışıyor.
Söylenti bile olsa ‘Güvenilir olmayan’ bu iddialar toplumu yoruyor, geriyor.
SECSİS TARTIŞMALARI
Yüksek Seçim Kurulu - YSK, seçimlerde Sun Electronic Control System - SECSİS isimli seçim sistemi programı kullanıyor.
SECSİS yıllardır tartışılır.
Tartışılır ama TBMM ‘inde, seçim sonuçlarına ‘cılız itirazlar’ yapılmış ve bir kez de ‘Meclis Araştırması’ istenmiş. Bugüne kadar da Meclis çatısı altında başkaca bir talep olmamış!
İlginç!..
**
Seçim sistemleri; sandığa giren vatandaşın iradesini eksiksiz, hatasız ve kusursuz olarak ortaya çıkartır. Böylece güvenli ve güvenilir bir seçim sonunda vatandaş, birbiriyle boşu boşuna tartışmaz, sonuçlara saygı duyar.
Kamu idaresi de bunu sağlar. Seçim bittikten sonra;
Mükerrer oy,
Hayali seçmen,
Ölü seçmen,
Yabancıların usulsüz oy kullanımı,
Oy sayımı ve sonrasında meydana gelen aksaklıklar,
Seçim tutanaklarında hata ve yanlışlıklar,
Çöp kutularında oy pusulaları gibi can sıkıcı iddialar ülke gündemini meşgul etmez. Ederse;
Bize yakışmaz, Türkiye ‘ye yakışmaz, ayıp olur valla!
‘Temiz seçim-sağlıklı sonuç’ ülkemizin huzuru, geleceği ve bekası için ilaç gibi olacak…
Dileğimiz budur.
YSK BİLGİLERİ
Seçimler, nüfus sayımlarından elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirilir.
**
Çeşitli iddialar üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanı sayın Sadi Güven de aşağıda ki açıklamayı yaptı;
“Seçmen sayısı: 57 milyon 93 bin 985 kişi,
Sahte seçmen de, hayali seçmen de yok,
24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495,
Mükerrer seçmen de, sahte seçmen de, hayali seçmen de yok,
Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz,
Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi. 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. 7 kişi dışındaki vatandaşlar seçmen kütüğü listesinden düşüldü,
Seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik.”
Güvenilir seçim için gösterilen çabalar önemli.
SEÇMEN SAYISI
TÜİK ve ADNKBS verilerinden de anlaşılacağı üzerine TSK ‘nın açıkladığı seçmen sayısı ile TÜİK verileri arasında 600 binlik minik bir fark olsa da uyumlu diyebiliriz...
TÜİK ‘e göre 57.6 milyon,
YSK ‘ya göre 57 milyon 93 kişi oy kullanma yaşında.
100 yaş üzeri seçmen tartışmalarına katkı verelim;
TÜİK kayıtları 100 yaş üzerinde; 4 bin 990 vatandaşımız var diyor.
Ve tabii ki oy kullanacaklar…
PARMAKLARA BOYA
Seçim atmosferinde vatandaşlarımız da, adaylar da sakin olmalılar…
Vaatleri, iddiaları akıl süzgecinden geçirmeli,
Kazanan da, kaybeden de olacağı bilinmeli,
Önemli olanın kentlerimizin ve ülkemizin kazanmasıdır.
**
Mümkün olsa yine, oy kullananların parmaklarına Hint boyası sürülse, sakinleşmeye katkı sağlar...
KADINLAR AVANTAJLI
100 yaşını aşmış vatandaşlarımız yanında, 90 – 100 yaş aralığında da 170 bin 023 yurttaşımız var.
Yaşlanıyoruz,
Erkekler kısa ömürlü…
Kadınlarımızın erkeklerden çok daha uzun yaşamasının sırrı ‘yuvayı dişin kuşun yapması’ olabilir mi?
Sağlıkla yaşlanalım,
Sağlıkla yaş alalım…
Güvenilir bir seçim
Nüfus artışımız yavaşladı, durağan hale geldi.Demografik yapı ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal açıdan mesajlar verirken asayiş, eğitim, beslenme, sağlık, sanayi ve ulaşım başta olmak üzere yaşam alanları açısından bir takım düzenlemelerin gerekliliğini hissettirir.
Kendi nüfusumuz dışında, dış göçler ile yasal veya yasadışı yollardan gelen 7-8 milyon civarında insanın daha olduğundan bahsedilir!
BURSA 3 MİLYONU AŞTI
2017 yılını 2.936.803 kişi olarak geçen Bursa, nüfus artışını sürdürerek 2018 ‘i de 2.988.223 ile aştı.
2019 da, Bursa’nın nüfusunu konuşurken 3.037.269 rakamını telaffuz edeceğiz.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Bilgi Sistemi – ADNKBS ‘i böyle diyor.
**
Anadolu illerinin, adına mahalle denilen köylerin, kasabaların ve ilçelerin nüfusları azalırken, son 30 yılda Bursa’nın hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz.
Bu iyi midir, kötü müdür?
Apayrı bir konu!
Toprak, hava, su ve yaşam kalitesi açısından doğru ve gerçekçi analizlere ihtiyaç var.
**
‘Nüfus ve kent’, ‘çevre ve insan’ mevzuları belediye seçimlerine biraz daha yaklaştığımız bu günlerde yeterince tartışılmalı…
TÜRKİYE 82 MİLYONU GEÇTİ
TÜİK verileri ve ADNKBS ‘ne göre;
Ülke nüfusumuz 82 milyon 886 bin 421 olmuş.
**
Cumhuriyet döneminde, 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımından bugüne kısa bilgileri tabloda paylaştım.
100 MİLYONLUK TÜRKİYE
Nitelikli nüfus, bir ülkenin gücüdür.
Peki, Türkiye ne zaman 100 milyonluk ülke olacak?
Daha erken olmalıydı, gecikti…
**
TÜİK kestirimlerine (projeksiyonlarına) göre 2040 yılında “100 Milyonluk Türkiye” olacağız…
2080 ‘de de 107 milyonu aşacağız…
YAŞLANIYORUZ
Ömür uzuyor, doğurganlık, dolaysıyla nüfus artış hızımız düşüyor;
Yaşlanıyoruz!
Birçok ölçütlerin yer aldığı tabloya bakınca, yaşlanmanın başladığı anlaşılıyor.
Yaşlanan nüfusun beklentileri ve sorunları olacaktır.
Yerelde ve tüm ülkede hazırlık yapılmalı…
HAYALİ SEÇMEN
Gariptir, seçimler yaklaşınca çeşitli iddialar havalarda uçuşmaya başlar.
Yine aynısı oluyor;
‘Fazla seçmen’, ‘hayali seçmen’, ‘ahırda seçmen’, ‘metruk binada seçmen’, ‘Suriyeli seçmen’ veya ‘ölü seçmen’ kamuoyunu meşgul ediyor.
Yurttaşların da kafası karışıyor.
Söylenti bile olsa ‘Güvenilir olmayan’ bu iddialar toplumu yoruyor, geriyor.
SECSİS TARTIŞMALARI
Yüksek Seçim Kurulu - YSK, seçimlerde Sun Electronic Control System - SECSİS isimli seçim sistemi programı kullanıyor.
SECSİS yıllardır tartışılır.
Tartışılır ama TBMM ‘inde, seçim sonuçlarına ‘cılız itirazlar’ yapılmış ve bir kez de ‘Meclis Araştırması’ istenmiş. Bugüne kadar da Meclis çatısı altında başkaca bir talep olmamış!
İlginç!..
**
Seçim sistemleri; sandığa giren vatandaşın iradesini eksiksiz, hatasız ve kusursuz olarak ortaya çıkartır. Böylece güvenli ve güvenilir bir seçim sonunda vatandaş, birbiriyle boşu boşuna tartışmaz, sonuçlara saygı duyar.
Kamu idaresi de bunu sağlar. Seçim bittikten sonra;
Mükerrer oy,
Hayali seçmen,
Ölü seçmen,
Yabancıların usulsüz oy kullanımı,
Oy sayımı ve sonrasında meydana gelen aksaklıklar,
Seçim tutanaklarında hata ve yanlışlıklar,
Çöp kutularında oy pusulaları gibi can sıkıcı iddialar ülke gündemini meşgul etmez. Ederse;
Bize yakışmaz, Türkiye ‘ye yakışmaz, ayıp olur valla!
‘Temiz seçim-sağlıklı sonuç’ ülkemizin huzuru, geleceği ve bekası için ilaç gibi olacak…
Dileğimiz budur.
YSK BİLGİLERİ
Seçimler, nüfus sayımlarından elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirilir.
**
Çeşitli iddialar üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanı sayın Sadi Güven de aşağıda ki açıklamayı yaptı;
“Seçmen sayısı: 57 milyon 93 bin 985 kişi,
Sahte seçmen de, hayali seçmen de yok,
24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495,
Mükerrer seçmen de, sahte seçmen de, hayali seçmen de yok,
Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz,
Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi. 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. 7 kişi dışındaki vatandaşlar seçmen kütüğü listesinden düşüldü,
Seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik.”
Güvenilir seçim için gösterilen çabalar önemli.
SEÇMEN SAYISI
TÜİK ve ADNKBS verilerinden de anlaşılacağı üzerine TSK ‘nın açıkladığı seçmen sayısı ile TÜİK verileri arasında 600 binlik minik bir fark olsa da uyumlu diyebiliriz...
TÜİK ‘e göre 57.6 milyon,
YSK ‘ya göre 57 milyon 93 kişi oy kullanma yaşında.
100 yaş üzeri seçmen tartışmalarına katkı verelim;
TÜİK kayıtları 100 yaş üzerinde; 4 bin 990 vatandaşımız var diyor.
Ve tabii ki oy kullanacaklar…
PARMAKLARA BOYA
Seçim atmosferinde vatandaşlarımız da, adaylar da sakin olmalılar…
Vaatleri, iddiaları akıl süzgecinden geçirmeli,
Kazanan da, kaybeden de olacağı bilinmeli,
Önemli olanın kentlerimizin ve ülkemizin kazanmasıdır.
**
Mümkün olsa yine, oy kullananların parmaklarına Hint boyası sürülse, sakinleşmeye katkı sağlar...
KADINLAR AVANTAJLI
100 yaşını aşmış vatandaşlarımız yanında, 90 – 100 yaş aralığında da 170 bin 023 yurttaşımız var.
Yaşlanıyoruz,
Erkekler kısa ömürlü…
Kadınlarımızın erkeklerden çok daha uzun yaşamasının sırrı ‘yuvayı dişin kuşun yapması’ olabilir mi?
Sağlıkla yaşlanalım,
Sağlıkla yaş alalım…