Gergedan gribi uydurduk

Bu aralar bir ‘Gergedan gribi salgını’ uydurmuş bulunuyoruz...
Söylentiler de almış başını gidiyor.
NEZLE VEYA GRİP
Biraz ateş, biraz kırgınlık, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırık olursanız bunun adı nezle‘dir.
Nezle, 7- 10 içinde de iyileşir. Çoğunlukla bir ilaç gerektirmeden kendiliğinden iyileşir.
Aşı düşünülmez bile...
*
Belirtiler hemen hemen aynıdır, ancak ikisinin arasındaki fark; nezle hafif, grip ise yüksek ateş, baş ve yaygın kas ağrısı, vücutta kırgınlık, halsizlik, boğazda ve akciğerlerde oluşan sıkıntıyla başlayan öksürük, nefes darlığı ile ilerleyen, insanı yatağa düşürecek derecede ağır seyreder.
Nezle ayakta, grip yatakta geçirilir!..
*
Grip etkeni, Hemofilus İnfluenza virüsüdür.
Yeni ve farklı alttürlerin (suşların) tespitiyle Virüslerin sayısı yıldan yıla artıyor.
Şu anda, 200 civarında virüsün solunum yollarında hastalık yaptığı bilinir. Bugünlerde görülen ve salgın yaptığı söylentisi yayılan hastalık etkeninin adı; Rhinovirüs ‘tür.
RAHAT OLUNUZ EFENDİM
Tıbba inanmalıyız,
Ancak söylentileri de severiz...
Kuş gribi, At gribi, Domuz gribinden sonra yok efendim;
Gergedan virüsü,
Gergedan gribi
Gergedan gribi salgını..!
Rahat olunuz efendim, böyle bir virüs ya da bir salgın yok. Bunun adı;
“Duma, duma dum. Ben, bir Gergedan Salgını uydurdum..!”
*
İşin doğrusu;
Bu tür bulaşıcı, solunum yolu enfeksiyon hastalıkları ‘mevsim hastalıkları’ olarak bilinir ve bu mevsimlerde karşımıza çıkarlar.
Hastalık yapıcı virüs, bakteri, mantar gibi mikroorganizmalar adeta şu mesajı verirler;
* Kendinizi koruyun
* Yaşantınıza dikkat edin
* Sıkı giyinin
* Doğru beslenin
* Vücut direncinizi arttırın,
* Aşırı yorulmayın
* Soğuklarda uzun süre kalmayın
* Sıvı tüketin
* Hareket edin
* Sağlıklı yaşayın
Hastalık etkenlerine karşı biraz bilgi, biraz dikkat, biraz da hijyen tedbirleri almak yeterli.
AİLE HEKİMİNE GİTMELİ
Anneler, babalar,
Sevgili dostlar,
İhmal etmeyin ama panik te yapmayın.
Fakat bu virüsün; kalp, akciğer, diyabet (şeker) ve böbrek hastaları olan çocuk, yaşlı, hamile ve engellilerde ölümle sonuçlanabilen bir hastalık tablosu oluşturabileceğini de asla unutmayın.
Grip ihmale gelmez...
*
Hastalık belirtilerini artık biliyorsunuz, sıkıntı olduğunda hastanelerin acillerine gitmenizi değil, öncelikle Aile Hekiminize danışmanızı öneririm.
KAPALI ORTAMLAR ve ÖNLEMLER
Havalandırmalarının yeterli olmadığı, okul, kreş, sinema, kafe, eğlence mekanları, öğrenci yurtları ve askeri yatakhaneler, kapalı çarşı, iş ve alışveriş ortamları ile toplu taşıma araçlarında hastalık etkenleri kolay ve hızlı bulaşırlar.
Bu aralar, oralarda fazla takılmayın derim...
*
* Tüm ortamlarda etkili havalandırma yapılması
* Tokalaşma ve öpüşmenin en aza indirilmesi
* El yıkama, suya sabuna, kolonyaya daha fazla dokunulması
* Öksürme ve hapşırmalarda ağzın peçeteyle, mendille kapatılması
* Kişisel ve toplumsal hijyen kurallarına uyulması gibi basit önlemler hastalıkların çoğalmasının yolunu keser.
Gergedan gribi uydurduk
Bu aralar bir ‘Gergedan gribi salgını’ uydurmuş bulunuyoruz...
Söylentiler de almış başını gidiyor.
NEZLE VEYA GRİP
Biraz ateş, biraz kırgınlık, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırık olursanız bunun adı nezle‘dir.
Nezle, 7- 10 içinde de iyileşir. Çoğunlukla bir ilaç gerektirmeden kendiliğinden iyileşir.
Aşı düşünülmez bile...
*
Belirtiler hemen hemen aynıdır, ancak ikisinin arasındaki fark; nezle hafif, grip ise yüksek ateş, baş ve yaygın kas ağrısı, vücutta kırgınlık, halsizlik, boğazda ve akciğerlerde oluşan sıkıntıyla başlayan öksürük, nefes darlığı ile ilerleyen, insanı yatağa düşürecek derecede ağır seyreder.
Nezle ayakta, grip yatakta geçirilir!..
*
Grip etkeni, Hemofilus İnfluenza virüsüdür.
Yeni ve farklı alttürlerin (suşların) tespitiyle Virüslerin sayısı yıldan yıla artıyor.
Şu anda, 200 civarında virüsün solunum yollarında hastalık yaptığı bilinir. Bugünlerde görülen ve salgın yaptığı söylentisi yayılan hastalık etkeninin adı; Rhinovirüs ‘tür.
RAHAT OLUNUZ EFENDİM
Tıbba inanmalıyız,
Ancak söylentileri de severiz...
Kuş gribi, At gribi, Domuz gribinden sonra yok efendim;
Gergedan virüsü,
Gergedan gribi
Gergedan gribi salgını..!
Rahat olunuz efendim, böyle bir virüs ya da bir salgın yok. Bunun adı;
“Duma, duma dum. Ben, bir Gergedan Salgını uydurdum..!”
*
İşin doğrusu;
Bu tür bulaşıcı, solunum yolu enfeksiyon hastalıkları ‘mevsim hastalıkları’ olarak bilinir ve bu mevsimlerde karşımıza çıkarlar.
Hastalık yapıcı virüs, bakteri, mantar gibi mikroorganizmalar adeta şu mesajı verirler;
* Kendinizi koruyun
* Yaşantınıza dikkat edin
* Sıkı giyinin
* Doğru beslenin
* Vücut direncinizi arttırın,
* Aşırı yorulmayın
* Soğuklarda uzun süre kalmayın
* Sıvı tüketin
* Hareket edin
* Sağlıklı yaşayın
Hastalık etkenlerine karşı biraz bilgi, biraz dikkat, biraz da hijyen tedbirleri almak yeterli.
AİLE HEKİMİNE GİTMELİ
Anneler, babalar,
Sevgili dostlar,
İhmal etmeyin ama panik te yapmayın.
Fakat bu virüsün; kalp, akciğer, diyabet (şeker) ve böbrek hastaları olan çocuk, yaşlı, hamile ve engellilerde ölümle sonuçlanabilen bir hastalık tablosu oluşturabileceğini de asla unutmayın.
Grip ihmale gelmez...
*
Hastalık belirtilerini artık biliyorsunuz, sıkıntı olduğunda hastanelerin acillerine gitmenizi değil, öncelikle Aile Hekiminize danışmanızı öneririm.
KAPALI ORTAMLAR ve ÖNLEMLER
Havalandırmalarının yeterli olmadığı, okul, kreş, sinema, kafe, eğlence mekanları, öğrenci yurtları ve askeri yatakhaneler, kapalı çarşı, iş ve alışveriş ortamları ile toplu taşıma araçlarında hastalık etkenleri kolay ve hızlı bulaşırlar.
Bu aralar, oralarda fazla takılmayın derim...
*
* Tüm ortamlarda etkili havalandırma yapılması
* Tokalaşma ve öpüşmenin en aza indirilmesi
* El yıkama, suya sabuna, kolonyaya daha fazla dokunulması
* Öksürme ve hapşırmalarda ağzın peçeteyle, mendille kapatılması
* Kişisel ve toplumsal hijyen kurallarına uyulması gibi basit önlemler hastalıkların çoğalmasının yolunu keser.