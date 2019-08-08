Buzdolabı değil fakirin mutfağı bayram etsin

Kurban, Allah’a yakınlaşmak, onun rızasını kazanmak anlayışına dayanır.
Bu sebeple kesilecek, Tanrıya sunulmak üzere seçilecek koyun, keçi, sığır, manda ve develerin belirli özelliklere sahip olması gerekir.
Hayvan yarasız, beresiz, hastalıksız ve sağlıklı, yaşı ve gösterişi de uygun olmalı.
Mesela koyun 1, sığır ve manda 2, deve de 5 yaşını doldurmalı.
Uzmanlar, 6 ayını doldurmuş ancak bir yaşında görünen koyunların da kurban olabildiğini söylerler.
KURBAN ETİ İLAÇ GİBİ
Kurban ve kurban bayramı, kesebilenler açısından ‘bayram’,
Toplumun yoksul kesimleri açısından da beslenme ve gıda ihtiyaçlarının desteklendiği, özlemle beklendiği bir ‘et bayramı’ oluyor...
Çünkü bu bayramda fakirin mutfağına yaklaşık 6-7 kg kurban eti giriyor.
İlaç gibi adeta!
Zaten yılda ortalama kişi başı 14 kg kadar kırmızı et tüketiliyor memleketimizde...
Et pahalı, Avrupa ve Dünya ortalamasının çok çok altında et tüketebiliyoruz!..
Dayanışma ruhunu, bir ve beraber olma anlayışına katkıları açısından da Kurban ve kurban bayramı oldukça özel...
*
Kurbanı Allah’ın rızasını kazanmak için kesenlere sesleneyim; kurban etlerini derin donduruculara, buzdolaplarına değil, fakir fukaranın, düşkünün yaşlının sofrasına, mutfağına doldurun!..
Bir de, ‘hak sahipleri’, kestiğiniz ya da kestirdiğiniz hayvanın etlerini sizin ellerinizden almak istiyorlar.
Doğrusu da bu...
Şehrin unutulmuş mahallelerine, ıssızlaşmış sokaklarına, hayata küsmüş viranelere; oralarda yaşam savaşı veren biçarelere, öksüzlere, yetimlere, gariplere, düşkünlere ulaşın...
Hadi bu bayram böyle yapın,
Kapı kapı gezin, neler göreceksiniz, neler!..
Gökyüzüne uzayan plaza gölgelerinde ki sefil yaşamdan hissenize düşeni alın bu bayram...
Vekaletle değil, asaletle kesin kurbanı!
*
Seçilirken, alınırken, kesilirken, yüzülürken, parçalanırken, pay edilirken, dağıtılırken ve muhafaza edilirken kurallara uymalı.
Kurbanda, ibadet, temizlik, hijyen, güvenli gıda, güvenlik ve sağlık meselesi bir adım öne çıkıyor.
10 BİN YARALI ACEMİ KASAP
Her yıl ortalama ‘acemi kasap’ olarak ünlenen 10 bin kişi, kurbanda ya kendilerini ya da yanındakileri kesiyor.
Yaralanan insanların hastane acillerinde ki trajikomik halleri medyada kendine özel bir yer buluyor...
*
Kesme işi riskli ve tehlikeli;
Bıçak, satır, balta, testere, caraskal, askılar, kan, su, yağ, hayvansal atıklarla kayganlaşan zemin,
Bir de uzun süre aynı pozisyonda çalışma, çok sayıda kesim,
Kesime iyi hazırlanmamış, dikkatli bağlanmamış hayvanlar, koruyucu malzeme ve kıyafetlerin kullanılmaması sağlıksız bir ortama, güvensiz davranışlara ve yaralanmalara davetiye çıkartıyor.
*
Yaralanma ve bulaşıcı hayvansal hastalıklardan korunmak için iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalı.
İyi bir kesimci;
Eldiven, gözlük ve maske kullanmalı.
Kaydırmaz tabanlı ayakkabı, çizme, kesim için uygun bir kıyafet giymeli.
Kesim yerini sıvı, kan, yağ birikintileri ve atıklardan arındırmalı, temizlemeli, ortamı kuru tutmalı.
Kesim yerinde ip, zincir, kayış, askı, çengel, kablo, hortum ve naylonları gelişigüzel bulundurmamalı.
Temiz ve ferah bir çalışma alanı sağlamalı.
Dini vecibeleri ihmal etmemeli.
Her kesimden sonra bıçağını sıcak su ile yıkamalı.
Etlerin işleme, saklama ve taşımasında temizliğe dikkat etmeli, bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin, mikrobiyolojik ajanların hastalık yapmasına fırsat vermemeli.
Kan, salya, idrar, kusmuk, mide, barsak muhteviyatlarından, derisinden, organ ve sakatatların ayrıştırılması esnasında hayvandan insana geçebilen salmonella, şarbon, brusella, leptospiroz, tüberküloz, deli dana gibi bulaşıcı ‘Zoonoz Hastalıklar’ konusunu akıldan çıkartmamalı.
Kör bıçak kullanmamalı, bıçağını tanımalı, keskinliğini kontrol etmeli, kavraması kolay, uygun saplı bıçak kullanmalı.
Yere düşen bıçağı yakalamaya çalışmamalı, işi bittiğinde kınına koymalı, elinde dolaşmamalı.
Eti temiz, postu deliksiz elde etmeli.
Deriyi tuzlamalı, tuzlatmalı.
Çevre ve görüntü kirliliğine neden olmamalı.
KESİM ELEMANLARI EĞİTİLİYOR
Kurban Bayramı için ciddi çabalar gösteriliyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Müftülük, Halk Eğitim Merkezi, Dünya Helal Et Birliği tarafından doğru kesim yapılabilmesi, etlerin doğru şekilde parçalanması ve sonrasında sağlıklı şartlarda saklanabilmesi amacıyla bu yıl ikincisi tertiplenen Kurban Kesim Elemanı Eğitimi Kursu 114 kursiyerin katılım belgelerini almalarıyla tamamlandı.
*
Eğitimin açılış konuşmasında İl Müdür Vekili Mehmet Akif ŞENYÜREK, ‘Kurban kesiminden, hayvanların hareketlerinden, kesim yerlerinin hijyeni ve burada yaşanabilecek olumsuzlukların hepsiyle ilgili yapılabilecek iş ve işlemlerle ilgili ilçelerde ve illerde İl kurban kesim komisyonları kuruluyor. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımızın dini vecibelerin yerine getirirken olumsuz koşulların önüne geçebilmek, hayvan refahıyla ilgili olumsuzlukları en alt seviyeye düşürebilmek ve özellikle hem hayvan refahı hem kesilen hayvanın kesildikten sonraki karkas ve etin kalitesi açısından yapılması gerekenler bu kursta etraflıca anlatılacaktır’ dedi.
*
Üç gün süren 30 saatlik eğitimde kursiyerlere Öğr. Gör. Dr. Hüseyin H. Serdar ‘halk sağlığı ve güvenlik önlemleri’, Müftülük Görevlisi Hasan Basri Zengin ‘kurbanın dini bakımdan önemi’, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi Veteriner Hekimi Soner Topal ‘teorikte hayvan kesimi, hayvanın anatomisi, kurban etinin hijyenik şartlarda muhafaza edilmesi, zoonoz hastalıklar’ dersleri teorik olarak anlatıldı. Hayvanı yatırma yöntemleri, hayvan kesimi, yüzümü ve parçalanması konularında ise mezbahanede uygulamalı olarak gösterildi.
*
Kursun ardından düzenlenen sertifika töreninde konuşan Tarım ve Orman Bursa İl Müdürü Hamit Aygül ‘Çevresel duyarlılık, hayvan refahı, dini vecibeler ile kurban kesimi yapanların ve vatandaşların sağlıklarının korunması konuları bu kursun önceliği olmuştur. Şuurlu kesiciler tarafından kurban kesilmesi halk sağlığına da katkı yapacaktır’ dedi.
*
Sertifika töreninde, Bursa Büyükşehir Belediye Sağlık Dairesi Başkanı Mehmet Fidan ‘Bursalıların huzurlu bir bayram yaşamaları için Kurban bayramında Belediyemiz gerekli hazırlıkları yapmış, önlemleri almıştır’ dedi.
*
Bu tür hizmetlerin yaygınlaşması, bayrama yakışmayan çirkin görüntülerin ortaya çıkmaması ve mutlu bir bayram yaşanması için sadece Bursa’da değil tüm ülkede daha çok çaba sarf edilmesi gerekiyor.
*
Mutlu bayramlar.
Buzdolabı değil fakirin mutfağı bayram etsin
Müslüman milletlerin mezhep inançlarına göre Kurban kesmek sünnet veya vacip olarak kabul edilir.
Kurban, Allah’a yakınlaşmak, onun rızasını kazanmak anlayışına dayanır.
Bu sebeple kesilecek, Tanrıya sunulmak üzere seçilecek koyun, keçi, sığır, manda ve develerin belirli özelliklere sahip olması gerekir.
Hayvan yarasız, beresiz, hastalıksız ve sağlıklı, yaşı ve gösterişi de uygun olmalı.
Mesela koyun 1, sığır ve manda 2, deve de 5 yaşını doldurmalı.
Uzmanlar, 6 ayını doldurmuş ancak bir yaşında görünen koyunların da kurban olabildiğini söylerler.
KURBAN ETİ İLAÇ GİBİ
Kurban ve kurban bayramı, kesebilenler açısından ‘bayram’,
Toplumun yoksul kesimleri açısından da beslenme ve gıda ihtiyaçlarının desteklendiği, özlemle beklendiği bir ‘et bayramı’ oluyor...
Çünkü bu bayramda fakirin mutfağına yaklaşık 6-7 kg kurban eti giriyor.
İlaç gibi adeta!
Zaten yılda ortalama kişi başı 14 kg kadar kırmızı et tüketiliyor memleketimizde...
Et pahalı, Avrupa ve Dünya ortalamasının çok çok altında et tüketebiliyoruz!..
Dayanışma ruhunu, bir ve beraber olma anlayışına katkıları açısından da Kurban ve kurban bayramı oldukça özel...
*
Kurbanı Allah’ın rızasını kazanmak için kesenlere sesleneyim; kurban etlerini derin donduruculara, buzdolaplarına değil, fakir fukaranın, düşkünün yaşlının sofrasına, mutfağına doldurun!..
Bir de, ‘hak sahipleri’, kestiğiniz ya da kestirdiğiniz hayvanın etlerini sizin ellerinizden almak istiyorlar.
Doğrusu da bu...
Şehrin unutulmuş mahallelerine, ıssızlaşmış sokaklarına, hayata küsmüş viranelere; oralarda yaşam savaşı veren biçarelere, öksüzlere, yetimlere, gariplere, düşkünlere ulaşın...
Hadi bu bayram böyle yapın,
Kapı kapı gezin, neler göreceksiniz, neler!..
Gökyüzüne uzayan plaza gölgelerinde ki sefil yaşamdan hissenize düşeni alın bu bayram...
Vekaletle değil, asaletle kesin kurbanı!
*
Seçilirken, alınırken, kesilirken, yüzülürken, parçalanırken, pay edilirken, dağıtılırken ve muhafaza edilirken kurallara uymalı.
Kurbanda, ibadet, temizlik, hijyen, güvenli gıda, güvenlik ve sağlık meselesi bir adım öne çıkıyor.
10 BİN YARALI ACEMİ KASAP
Her yıl ortalama ‘acemi kasap’ olarak ünlenen 10 bin kişi, kurbanda ya kendilerini ya da yanındakileri kesiyor.
Yaralanan insanların hastane acillerinde ki trajikomik halleri medyada kendine özel bir yer buluyor...
*
Kesme işi riskli ve tehlikeli;
Bıçak, satır, balta, testere, caraskal, askılar, kan, su, yağ, hayvansal atıklarla kayganlaşan zemin,
Bir de uzun süre aynı pozisyonda çalışma, çok sayıda kesim,
Kesime iyi hazırlanmamış, dikkatli bağlanmamış hayvanlar, koruyucu malzeme ve kıyafetlerin kullanılmaması sağlıksız bir ortama, güvensiz davranışlara ve yaralanmalara davetiye çıkartıyor.
*
Yaralanma ve bulaşıcı hayvansal hastalıklardan korunmak için iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalı.
İyi bir kesimci;
Eldiven, gözlük ve maske kullanmalı.
Kaydırmaz tabanlı ayakkabı, çizme, kesim için uygun bir kıyafet giymeli.
Kesim yerini sıvı, kan, yağ birikintileri ve atıklardan arındırmalı, temizlemeli, ortamı kuru tutmalı.
Kesim yerinde ip, zincir, kayış, askı, çengel, kablo, hortum ve naylonları gelişigüzel bulundurmamalı.
Temiz ve ferah bir çalışma alanı sağlamalı.
Dini vecibeleri ihmal etmemeli.
Her kesimden sonra bıçağını sıcak su ile yıkamalı.
Etlerin işleme, saklama ve taşımasında temizliğe dikkat etmeli, bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin, mikrobiyolojik ajanların hastalık yapmasına fırsat vermemeli.
Kan, salya, idrar, kusmuk, mide, barsak muhteviyatlarından, derisinden, organ ve sakatatların ayrıştırılması esnasında hayvandan insana geçebilen salmonella, şarbon, brusella, leptospiroz, tüberküloz, deli dana gibi bulaşıcı ‘Zoonoz Hastalıklar’ konusunu akıldan çıkartmamalı.
Kör bıçak kullanmamalı, bıçağını tanımalı, keskinliğini kontrol etmeli, kavraması kolay, uygun saplı bıçak kullanmalı.
Yere düşen bıçağı yakalamaya çalışmamalı, işi bittiğinde kınına koymalı, elinde dolaşmamalı.
Eti temiz, postu deliksiz elde etmeli.
Deriyi tuzlamalı, tuzlatmalı.
Çevre ve görüntü kirliliğine neden olmamalı.
KESİM ELEMANLARI EĞİTİLİYOR
Kurban Bayramı için ciddi çabalar gösteriliyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Müftülük, Halk Eğitim Merkezi, Dünya Helal Et Birliği tarafından doğru kesim yapılabilmesi, etlerin doğru şekilde parçalanması ve sonrasında sağlıklı şartlarda saklanabilmesi amacıyla bu yıl ikincisi tertiplenen Kurban Kesim Elemanı Eğitimi Kursu 114 kursiyerin katılım belgelerini almalarıyla tamamlandı.
*
Eğitimin açılış konuşmasında İl Müdür Vekili Mehmet Akif ŞENYÜREK, ‘Kurban kesiminden, hayvanların hareketlerinden, kesim yerlerinin hijyeni ve burada yaşanabilecek olumsuzlukların hepsiyle ilgili yapılabilecek iş ve işlemlerle ilgili ilçelerde ve illerde İl kurban kesim komisyonları kuruluyor. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımızın dini vecibelerin yerine getirirken olumsuz koşulların önüne geçebilmek, hayvan refahıyla ilgili olumsuzlukları en alt seviyeye düşürebilmek ve özellikle hem hayvan refahı hem kesilen hayvanın kesildikten sonraki karkas ve etin kalitesi açısından yapılması gerekenler bu kursta etraflıca anlatılacaktır’ dedi.
*
Üç gün süren 30 saatlik eğitimde kursiyerlere Öğr. Gör. Dr. Hüseyin H. Serdar ‘halk sağlığı ve güvenlik önlemleri’, Müftülük Görevlisi Hasan Basri Zengin ‘kurbanın dini bakımdan önemi’, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi Veteriner Hekimi Soner Topal ‘teorikte hayvan kesimi, hayvanın anatomisi, kurban etinin hijyenik şartlarda muhafaza edilmesi, zoonoz hastalıklar’ dersleri teorik olarak anlatıldı. Hayvanı yatırma yöntemleri, hayvan kesimi, yüzümü ve parçalanması konularında ise mezbahanede uygulamalı olarak gösterildi.
*
Kursun ardından düzenlenen sertifika töreninde konuşan Tarım ve Orman Bursa İl Müdürü Hamit Aygül ‘Çevresel duyarlılık, hayvan refahı, dini vecibeler ile kurban kesimi yapanların ve vatandaşların sağlıklarının korunması konuları bu kursun önceliği olmuştur. Şuurlu kesiciler tarafından kurban kesilmesi halk sağlığına da katkı yapacaktır’ dedi.
*
Sertifika töreninde, Bursa Büyükşehir Belediye Sağlık Dairesi Başkanı Mehmet Fidan ‘Bursalıların huzurlu bir bayram yaşamaları için Kurban bayramında Belediyemiz gerekli hazırlıkları yapmış, önlemleri almıştır’ dedi.
*
Bu tür hizmetlerin yaygınlaşması, bayrama yakışmayan çirkin görüntülerin ortaya çıkmaması ve mutlu bir bayram yaşanması için sadece Bursa’da değil tüm ülkede daha çok çaba sarf edilmesi gerekiyor.
*
Mutlu bayramlar.