Bursa yatırımları bekliyor

Yılın son yazısı bu. Sonraki yazı günüm geldiğinde 2020‘nin ikinci günü, Perşembe olacak.
Bu yıla 31 Mart’ta yapılan Belediye seçimlerinin damga vurduğunu söyleyebiliriz.
Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yıl üzerine ilk defa Büyükşehirler bazında yerel yönetimlerde istediğini elde edemedi.
AK Parti ve MHP ile oluşan Cumhur İttifakı, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ile oluşan Millet İttifakı arasında geçen seçimlerde ‘büyük şehirler’ el değiştirdi.
2019‘u siyaset denge ve denklemlerinin değiştiği yıl olarak hatırlayacağız.
BURSA BEKLİYOR
Bursa’da kılpayı bir farkla değişmedi...
AK Parti’nin elinde kalan en büyük kent olan Bursa’yı ihya edeceği şeklinde ki vatandaş beklentisinin henüz karşılık bulmadığı görülüyor.
*
Ümitle bekliyoruz;
Bursa’ya hızlı treni bekliyoruz,
Bursa’ya otomotiv test merkezini bekliyoruz,
Bursa’nın işsizlik sorununun giderilmesini bekliyoruz,
Bursa’nın Şehir hastanesine ulaşımın kolaylığı sağlanmasını bekliyoruz,
Bursa’nın kapatılan hastanelerinin özellikle Bursa Devlet Hastanesinin yeniden hizmet vermesini bekliyoruz,
Bursa’nın deprem riski dolaysıyla yıkılan okullarının yeniden yapılmasını, öğrenci ve ailelerinin perişanlığının giderilmesini bekliyoruz,
Bursa’nın trafik sorununun çözülmesini, yeni yollar açılmasını, ulaşımın kolaylaşmasını bekliyoruz,
Bursa’nın okullarında kalabalık sınıfların, yeni derslikler yapılarak normalleşmesini bekliyoruz,
Bursa’nın terminaline kent içinden ulaşacak tramvayın bir an önce hareket geçmesini bekliyoruz,
Bursa’ya yapılan kafasız timsah stadının eksiklerinin giderilmesini bekliyoruz,
Bursa’nın havasının temiz olmasını, kanser etmemesini, insan sağlığını olumsuz etkilememesini bekliyoruz,
Bursa’nın turizm pastasından pay almasını bekliyoruz,
Bursa’nın çiftçisinin, tarım ve hayvancılığının desteklenmesini bekliyoruz,
Bursa’nın iş adamları ve yerel yönetimlerinin güzide kulübümüz, Futbolun 5. büyüğü, Anadolu’nun 2. Şampiyon takımı Bursaspor’un düştüğü ligden bir an önce ait olduğu süper lige çıkması için ellerini taşın altına koymalarını bekliyoruz...
Bekliyoruz, çünkü 31 Mart’ta o mesaj verildi, o umut oluştu...
ESKİŞEHİR HARİKALAR YARATTI
Efendiler,
Yanı başımızda ki Eskişehir’i görüyor musunuz?
Sıfırdan gelip, Bursa dahil çok kenti sollayan; ‘gezilmesi, görülmesi gereken iller’ listesinin başına kuruldu.
Eskişehir adeta ziyaretgâha dönüştü, alınmıyor musunuz?...
*
Çorak Anadolu’nun içlerinde vasat bir şehrin eğitim, sanat, kültür, ticaret, sanayi ve turizm yıldızı olma öyküsünü iyi anlamalı,
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen‘i iyice tanımalı...
Fransa Şeref Nişanı, Avusturya Devlet Bilim ve Sanat Nişanı ödülleri olan, iyi bir akademisyen olan, 1982 yılında Anadolu Üniversitesi Kurucu rektörü olarak atanan, sayısız ilkleri gerçekleştiren, sanatçı ruhlu, ülkemizin seçkin entelektüellerinden olan ‘Büyükerşen Hoca’, 18 Nisan 1999’dan beri kesintisiz Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.
KENTİN KADERİ
Bir kentin kaderini bir kişi nasıl değiştirir, öğretiyor!.. Eskişehir’in Belediyecilik uygulamaları tüm belediyelerimiz için harika bir örnektir. Büyükerşen hocamıza sağlık diliyorum...
Bursa yatırımları bekliyor
Yılın son yazısı bu. Sonraki yazı günüm geldiğinde 2020‘nin ikinci günü, Perşembe olacak.
Bu yıla 31 Mart’ta yapılan Belediye seçimlerinin damga vurduğunu söyleyebiliriz.
Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yıl üzerine ilk defa Büyükşehirler bazında yerel yönetimlerde istediğini elde edemedi.
AK Parti ve MHP ile oluşan Cumhur İttifakı, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ile oluşan Millet İttifakı arasında geçen seçimlerde ‘büyük şehirler’ el değiştirdi.
2019‘u siyaset denge ve denklemlerinin değiştiği yıl olarak hatırlayacağız.
BURSA BEKLİYOR
Bursa’da kılpayı bir farkla değişmedi...
AK Parti’nin elinde kalan en büyük kent olan Bursa’yı ihya edeceği şeklinde ki vatandaş beklentisinin henüz karşılık bulmadığı görülüyor.
*
Ümitle bekliyoruz;
Bursa’ya hızlı treni bekliyoruz,
Bursa’ya otomotiv test merkezini bekliyoruz,
Bursa’nın işsizlik sorununun giderilmesini bekliyoruz,
Bursa’nın Şehir hastanesine ulaşımın kolaylığı sağlanmasını bekliyoruz,
Bursa’nın kapatılan hastanelerinin özellikle Bursa Devlet Hastanesinin yeniden hizmet vermesini bekliyoruz,
Bursa’nın deprem riski dolaysıyla yıkılan okullarının yeniden yapılmasını, öğrenci ve ailelerinin perişanlığının giderilmesini bekliyoruz,
Bursa’nın trafik sorununun çözülmesini, yeni yollar açılmasını, ulaşımın kolaylaşmasını bekliyoruz,
Bursa’nın okullarında kalabalık sınıfların, yeni derslikler yapılarak normalleşmesini bekliyoruz,
Bursa’nın terminaline kent içinden ulaşacak tramvayın bir an önce hareket geçmesini bekliyoruz,
Bursa’ya yapılan kafasız timsah stadının eksiklerinin giderilmesini bekliyoruz,
Bursa’nın havasının temiz olmasını, kanser etmemesini, insan sağlığını olumsuz etkilememesini bekliyoruz,
Bursa’nın turizm pastasından pay almasını bekliyoruz,
Bursa’nın çiftçisinin, tarım ve hayvancılığının desteklenmesini bekliyoruz,
Bursa’nın iş adamları ve yerel yönetimlerinin güzide kulübümüz, Futbolun 5. büyüğü, Anadolu’nun 2. Şampiyon takımı Bursaspor’un düştüğü ligden bir an önce ait olduğu süper lige çıkması için ellerini taşın altına koymalarını bekliyoruz...
Bekliyoruz, çünkü 31 Mart’ta o mesaj verildi, o umut oluştu...
ESKİŞEHİR HARİKALAR YARATTI
Efendiler,
Yanı başımızda ki Eskişehir’i görüyor musunuz?
Sıfırdan gelip, Bursa dahil çok kenti sollayan; ‘gezilmesi, görülmesi gereken iller’ listesinin başına kuruldu.
Eskişehir adeta ziyaretgâha dönüştü, alınmıyor musunuz?...
*
Çorak Anadolu’nun içlerinde vasat bir şehrin eğitim, sanat, kültür, ticaret, sanayi ve turizm yıldızı olma öyküsünü iyi anlamalı,
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen‘i iyice tanımalı...
Fransa Şeref Nişanı, Avusturya Devlet Bilim ve Sanat Nişanı ödülleri olan, iyi bir akademisyen olan, 1982 yılında Anadolu Üniversitesi Kurucu rektörü olarak atanan, sayısız ilkleri gerçekleştiren, sanatçı ruhlu, ülkemizin seçkin entelektüellerinden olan ‘Büyükerşen Hoca’, 18 Nisan 1999’dan beri kesintisiz Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.
KENTİN KADERİ
Bir kentin kaderini bir kişi nasıl değiştirir, öğretiyor!.. Eskişehir’in Belediyecilik uygulamaları tüm belediyelerimiz için harika bir örnektir. Büyükerşen hocamıza sağlık diliyorum...