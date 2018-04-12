Bursa Çocuk Ve Nilüfer Devlet Hastaneleri açılsın

Bu yüzden sağlık alanı gündemden inmez, daima gözler üzerindedir.

Dünyada da böyledir.

Böyle olunca da daha iyi hizmetler sunması için sağlık sistemi konuşulur ve eleştirilir...

KAFALAR KARIŞIK

İnsanın her yönüyle iyi olma haline sağlık deniliyorsa bu; sağlık sistemi de insanları bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sorunsuz yapmalı, kendisi de idari, mali, organizasyon, hizmet, personel yeterliliği ve kalitesi açısından problemli olmamalıdır.

Umarız öyledir!..

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“Etkin, ulaşılabilir, verimli, ulaşılabilir ve güler yüzlü” olması hedeflenerek “sağlıkta dönüşüm politikaları” gerçekleştirilirken kurumsal olarak sağlık kurumları parçalanarak dağıtıldı. Ortaya çıkan kargaşayı düzeltebilmek için yeniden birleştirildi, eski uygulamalara dönüldü.

Sağlıkta geri dönüşüm yapıldı...

Görüyoruz ki sağlık bürokrasisi iyi değil, kafaları karışık!..

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Son yıllarda büyük hatalar yapılarak “Koruyucu Hekimlik ve Toplum Sağlığı” kavramları terkedilip pahalı olan tedavi edici, ticari sağlık uygulamaları kabul edildi.

Ayar bozuldu.

Devlet maliyesi de zarar etti bu işten!..

ŞEHİR HASTANELERİ

Ardından da “Şehir Hastaneleri” aşırı pahalı maliyetlerle, kent yerleşimlerine 20-30 km uzaklıklarda inşa edilmeye başlandı.

İkisi açıldı, 32 ‘si inşa veya başlanma aşamasında.

Açılan hastanelerin durumları şimdiden tartışılıyor.

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Bir de “Fetö Mevzusu” ile el konulan özel hastanelerin getirdiği yükler var...

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“Fetö’nun Özel Hastaneleri” kurumsal olarak kapatıldı. Binalar, ya Eğitim ve Araştırmalara, ya da Devlet Hastanelerine bağlandı.

Böylelikle hastane hizmetleri sürdürülüyor...

Soru şu;

Bu binalarda sağlık hizmeti vermek mantıklı mı?

Bunlar sisteme yük oluyor mu, durum sürdürülebilir mi?

BURSA ÇOCUK HASTANESİ

Aklın yolu;

Bir, Osmangazi Ek Hizmet Binasını deprem riski yönünden “gerçekçi” bir şekilde denetlettirin, sonra da Bursa Çocuk Hastanesi olarak, bağımsız bir kurum olarak açın.

Çarşamba mahallesini ve göçmen çocuk nüfusunu da düşünürsek önerim yabana atılmaz!.. Kısacası, Bursa Devleti rahat bırakın, yeterli hizmet versin...Hem kent merkezinde kapatılan iki çocuk hastanesinin yarattığı boşluk doldurulmuş olmaz mı?

NİLÜFER DEVLET HASTANESİ

İki, Nilüfer Ek Hizmet Binası da Eğitim ve Araştırma Hastanesine büyük bir yük oluşturuyor.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “akıllı hastaneyi yakan başhekimden kurtulduktan sonra” henüz kendine geliyor.

Hastanemizi, gelişmesi için Ek yüklerden kurtarmalıyız.

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FSM Bulvarında, katakulli yapılan ve hala boş duran 34 dönümlük “hastane arazisine” Hastane yapılıncaya kadar ayrı bir kurumsal kimlikle “Nilüfer Devlet Hastanesi” Ek binada yani eski Rentıp’ta çalışmaya devam etsin.

Veya kapatın burasını.

Seçeneklere karar vermek ‘Sistem’e düşüyor!..

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Bir şey yapın,

Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ile Muradiye Devlet Hastanelerimizi kurtarın bu kargaşadan!..

“Daha etkin, verimli, ulaşılabilir ve güler yüzlü(!)” sağlık hizmeti için yapın bunu...

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Bugünlerde çok keyifli, neşeli ve mutlu değiliz.

Sağlığımız da iyi değil...

Ama inşallah iyi olacak.

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Sağlıkta işler, “saldım çayıra, Allah kayıra” mantığıyla düzelmez!..