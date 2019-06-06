Bayram gibi bayramlar

Bugün bayramın son günü...
Bir ramazanı daha bayramıyla birlikte uğurluyoruz.
Sanki biraz yavan, durgun, coşkusuz, monoton. ‘
Nerede o eski bayramlar’ özlemi bile dillendirilmeden, bayram gelmiş neyime der gibi.
Şehit haberleri, ekonomik ve politik sorunlar, geçimle ilgili yaşanan zorluklar mı neden oldu buna bilemem...
Bildiğim yaygın ve bulaşıcı bir mutsuzluk halinin üstümüze sindiğidir.
*
Acilen mutluluk ve başarı hikayelerine ihtiyacımız var;
Bayramlar, bayram gibi olmalı, tüm toplum heyecanlanmalı, kenetlenmeli...
Okuyucularımın bayramlarını sağlık ve mutluluk dileklerimle kutluyor, nicelerine kavuşmalarını diliyorum.
SAĞLIKSIZ GIDALARI TÜKETİYOR MUYUZ?
Türk tarımının yavaşladığı, hatta gerilediğini söylemek abartı olmaz...
Çiftçi emeğinin karşılığını alamadığını görünce, hatta zarar ettiğini, emeğinin heba olduğunu anlayınca tarladan çıkıyor...
Çünkü tohum, gübre, ilaç, mazot, elektrik, taşıma, işçilik, sulama bedelleri, makine ve yüksek ekipman maliyetleri ile vergilerin altından kalkamıyor.
Bu yüzden de ekmeyen, biçmeyen çiftçiler, ‘tamam kazanmıyoruz ama en azından borca da boğulmuyoruz’ diyorlar!..
*
100 ‘den fazla tarımsal ürünü başka başka ülkelerden satın alıyoruz.
Önemli miktarlarda hayvansal gıdayı, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerini de ithal ediyoruz.
MEYVELER GERİ GELİYOR
İhracat yapmıyor değiliz, yapıyoruz elbet!..
Ticaret bu, satarız da alırız da...
Olmaması gereken garipliklerle daha sık karşılaşmaya başladık bu aralar...
Rusya ve Ukrayna‘ya sattığımız yüzlerce ton gıda ürünü parti parti iade ediliyor.
Domates, yeşilbiber, çilek, limon, portakal, mandalina, üzüm, nar kayısı, kiraz, elmalarımız sorunlu çıkıyor.
Sebep;
Zirai ilaç kalıntısı,
Akdeniz sineği,
Güney Afrika güvesi,
Çeşitli parazit ve larvalar..!
*
Ukrayna, ‘Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi’ne göre ‘sağlığa zararlı madde içerdiği‘ gerekçesiyle tonlarca domatesi iade etti.
Rusya, ‘Tarım Ürünleri Denetim Ajansı - Rosselkhoznadzor’, Portakal’da ‘Siyah Ladin Barbel’ tespit etmiş, hastalık taşıyabilecek böcekler görmüş, ürünü geri göndermiş.
Yüzlerce haber var bu şekilde.
SAĞLIĞA ZARARLI
Halkının sağlığını düşünen ülkeler, satın aldıkları gıda ürünlerini gümrüklerde ciddi laboratuar analizlerine tabi tutmadan almıyorlar, insanlarına yedirmiyorlar.
Sadece gıda ürünleri değil, tekstil ve giyim ürünlerini de zehirli boyalar yönünden didik didik ediyorlar.
Gıda güvenliği konusunu Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler bizden çok daha iyi takip ediyorlar.
Soru şu;
Avrupa ve Rusya’ya ihraç edilen fakat zirai ilaç kalıntısı veya parazit, larva olduğu gerekçesiyle iade edilen sağlığa zararlı sebze ve meyveler halkımız tarafından mı tüketiliyor?..
İADE DOMATESİ TÜKETİYOR MUYUZ?
İhraç ettiğimiz gıda ürünlerinin insan sağlığına zararlı olması sebebiyle iadesini anladık...
Bu ürünler ne oluyor, imha mı ediliyor?..
Rusya’nın veya başka bir ülkenin kendi insanına yedirmeyip, “insan sağlığına zararlı” diye geri gönderdiği meyve ve sebzelerin akıbetini ne oluyor?..
*
Çekirdeğinde, etinde, kabuğunda kimyasal tarım ilacı kalıntıları bulunan sağlıksız, hastalık etkeni parazit ve larvaları taşıyan gıda vasfını kaybetmiş zararlı ürünlere hangi işlemler yapılıyor?..
*
Yasalar, yönetmelikler eksiksiz bir biçimde uygulanıyor mu?
Ezilip, parçalanıp doğaya, toprağa mı bırakılıyor?..
Yoksa, pazarda, manavda, seyyarda mı satılıyor?
Huzursuzluk var,
Sağlıksız, hastalıklı ve zehirli gıda ürünlerinin iç piyasalarda satıldığına dair endişeler var!..
*
Ne kadarı, nerede, nasıl imha ediliyor, buna ait görüntüleri ve bilgileri kamunun paylaşması, halka güven vermesi,
sağlığa zararlı iade gıda ürünlerinin asla tüketilmediği, imha edildiği açıklanmalı.
Şüpheler giderilmeli,
Gıda güvenliği konusunda sağlam adımlar atan ülkeler gibi bizde, sağlık konularında acı çekmeden gerçekçi politikalar oluşturmalıyız...
*
Devlet ve halk denetlerken ihracat yapan tüccar da gıda ürününde kanserojen ‘pestisit kalıntısı var mı?’ diye analiz yaptırmalı.
Bu incelemeleri yaptırmayan ihracatçının zarara uğramaması mümkün mü?
Tüm yetiştirici ve üreticilerin bilinçli olması, ilaç içeriklerine riayet etmesi, ilaçlamada aşırıya kaçmaması gerekli,
Aksi halde bu kötü durum ülkemizin tüm ürünleri üzerine bir gölge gibi düşer, zararlı çıkarız.
*
Konu insan sağlığı, şakası yok;
Geçiştirmemeli.
Bayram gibi bayramlar
Bugün bayramın son günü...
Bir ramazanı daha bayramıyla birlikte uğurluyoruz.
Sanki biraz yavan, durgun, coşkusuz, monoton. ‘
Nerede o eski bayramlar’ özlemi bile dillendirilmeden, bayram gelmiş neyime der gibi.
Şehit haberleri, ekonomik ve politik sorunlar, geçimle ilgili yaşanan zorluklar mı neden oldu buna bilemem...
Bildiğim yaygın ve bulaşıcı bir mutsuzluk halinin üstümüze sindiğidir.
*
Acilen mutluluk ve başarı hikayelerine ihtiyacımız var;
Bayramlar, bayram gibi olmalı, tüm toplum heyecanlanmalı, kenetlenmeli...
Okuyucularımın bayramlarını sağlık ve mutluluk dileklerimle kutluyor, nicelerine kavuşmalarını diliyorum.
SAĞLIKSIZ GIDALARI TÜKETİYOR MUYUZ?
Türk tarımının yavaşladığı, hatta gerilediğini söylemek abartı olmaz...
Çiftçi emeğinin karşılığını alamadığını görünce, hatta zarar ettiğini, emeğinin heba olduğunu anlayınca tarladan çıkıyor...
Çünkü tohum, gübre, ilaç, mazot, elektrik, taşıma, işçilik, sulama bedelleri, makine ve yüksek ekipman maliyetleri ile vergilerin altından kalkamıyor.
Bu yüzden de ekmeyen, biçmeyen çiftçiler, ‘tamam kazanmıyoruz ama en azından borca da boğulmuyoruz’ diyorlar!..
*
100 ‘den fazla tarımsal ürünü başka başka ülkelerden satın alıyoruz.
Önemli miktarlarda hayvansal gıdayı, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerini de ithal ediyoruz.
MEYVELER GERİ GELİYOR
İhracat yapmıyor değiliz, yapıyoruz elbet!..
Ticaret bu, satarız da alırız da...
Olmaması gereken garipliklerle daha sık karşılaşmaya başladık bu aralar...
Rusya ve Ukrayna‘ya sattığımız yüzlerce ton gıda ürünü parti parti iade ediliyor.
Domates, yeşilbiber, çilek, limon, portakal, mandalina, üzüm, nar kayısı, kiraz, elmalarımız sorunlu çıkıyor.
Sebep;
Zirai ilaç kalıntısı,
Akdeniz sineği,
Güney Afrika güvesi,
Çeşitli parazit ve larvalar..!
*
Ukrayna, ‘Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi’ne göre ‘sağlığa zararlı madde içerdiği‘ gerekçesiyle tonlarca domatesi iade etti.
Rusya, ‘Tarım Ürünleri Denetim Ajansı - Rosselkhoznadzor’, Portakal’da ‘Siyah Ladin Barbel’ tespit etmiş, hastalık taşıyabilecek böcekler görmüş, ürünü geri göndermiş.
Yüzlerce haber var bu şekilde.
SAĞLIĞA ZARARLI
Halkının sağlığını düşünen ülkeler, satın aldıkları gıda ürünlerini gümrüklerde ciddi laboratuar analizlerine tabi tutmadan almıyorlar, insanlarına yedirmiyorlar.
Sadece gıda ürünleri değil, tekstil ve giyim ürünlerini de zehirli boyalar yönünden didik didik ediyorlar.
Gıda güvenliği konusunu Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler bizden çok daha iyi takip ediyorlar.
Soru şu;
Avrupa ve Rusya’ya ihraç edilen fakat zirai ilaç kalıntısı veya parazit, larva olduğu gerekçesiyle iade edilen sağlığa zararlı sebze ve meyveler halkımız tarafından mı tüketiliyor?..
İADE DOMATESİ TÜKETİYOR MUYUZ?
İhraç ettiğimiz gıda ürünlerinin insan sağlığına zararlı olması sebebiyle iadesini anladık...
Bu ürünler ne oluyor, imha mı ediliyor?..
Rusya’nın veya başka bir ülkenin kendi insanına yedirmeyip, “insan sağlığına zararlı” diye geri gönderdiği meyve ve sebzelerin akıbetini ne oluyor?..
*
Çekirdeğinde, etinde, kabuğunda kimyasal tarım ilacı kalıntıları bulunan sağlıksız, hastalık etkeni parazit ve larvaları taşıyan gıda vasfını kaybetmiş zararlı ürünlere hangi işlemler yapılıyor?..
*
Yasalar, yönetmelikler eksiksiz bir biçimde uygulanıyor mu?
Ezilip, parçalanıp doğaya, toprağa mı bırakılıyor?..
Yoksa, pazarda, manavda, seyyarda mı satılıyor?
Huzursuzluk var,
Sağlıksız, hastalıklı ve zehirli gıda ürünlerinin iç piyasalarda satıldığına dair endişeler var!..
*
Ne kadarı, nerede, nasıl imha ediliyor, buna ait görüntüleri ve bilgileri kamunun paylaşması, halka güven vermesi,
sağlığa zararlı iade gıda ürünlerinin asla tüketilmediği, imha edildiği açıklanmalı.
Şüpheler giderilmeli,
Gıda güvenliği konusunda sağlam adımlar atan ülkeler gibi bizde, sağlık konularında acı çekmeden gerçekçi politikalar oluşturmalıyız...
*
Devlet ve halk denetlerken ihracat yapan tüccar da gıda ürününde kanserojen ‘pestisit kalıntısı var mı?’ diye analiz yaptırmalı.
Bu incelemeleri yaptırmayan ihracatçının zarara uğramaması mümkün mü?
Tüm yetiştirici ve üreticilerin bilinçli olması, ilaç içeriklerine riayet etmesi, ilaçlamada aşırıya kaçmaması gerekli,
Aksi halde bu kötü durum ülkemizin tüm ürünleri üzerine bir gölge gibi düşer, zararlı çıkarız.
*
Konu insan sağlığı, şakası yok;
Geçiştirmemeli.