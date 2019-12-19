Aşı bir zorunluluk

Son zamanlarda ülkemizde aşı karşıtları türedi.
Aleni ve etkili bir biçimde ‘aşı yaptırmayın’, ‘aşı sağlığa zararlıdır’ kampanyaları yapıyorlar.
*
Aşı karşıtları bilimsel ispatı olmayan söylemlerle etkili oluyorlar.
Bu yüzyılın başında İngiltere’de, daha sonra diploması iptal edilen Andrew Wakefield isimli bir doktorun kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısının otizme neden olduğu şeklinde düzmece yayınlar yapmasıyla konunun alevlendiğini belirtmeliyim.
*
Aşı karşıtları eğitimsiz halka, “Nuh deyip, Peygamber demeyen”, “Az okuyan, çok inanan” kitleye hurafelerle, kolaylıkla etki ediyorlar.
Peki, aşıların gereksiz, hatta zararlı olduğu şeklinde yapılan bu sakıncalı kampanyalara kanıp bebeklerini, çocuklarını aşıdan kaçıranlar oluyor mu?
Elbette oluyor...
Sağlık çalışanlarının ‘ikna çabaları’ ise zaman zaman yetersiz kalıyor...
*
Sorun gittikçe büyüyor.
Halk sağlığı tehdit ediliyor.
AŞILAR İNSANLIK İÇİNDİR
Bilmeliyiz ki;
Aşılar, insanlığın sağlık alanındaki en değerli buluşudur.
Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir bilimsel ortamında aşının gereksiz olduğu tartışması yapılamaz, gülerler insana...
HALKI KORUYAN DEVLET
Aşı yaptırmayın ne demektir ya hu!..
Serbestçe bu söylentilerin yayılmasına imkan sağlamak, çocukları aşıya getirmemek, aşıdan kaçırmak aklın alacağı bir iş değil ki...
Sağlıklı, kaliteli ve mutlu bir yaşam için aşı yaptırmak gerekiyor.
*
Anayasamızın 56. maddesi, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” demektedir.
*
Aşı için büyük işler başaran Sağlık Bakanlığı’nın aşı karşıtlığı ile etkili mücadele etmesi, tüm aşıları zengin fakir ayırımı yapmaksızın ücretsiz sunması, uygulatması ve aşısız bir çocuk bile bırakmaması politikasını ısrarla sürdürmesi gerekir.
Aşılar insanlık içindir.
Sadece Türkiye’nin değil, Devlet ve hükümetlerin tamamının yapması gereken de budur...
Yasalara göre Sağlık Bakanlığı çocukların sağlığını korumak için çalışır.
Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yaparak ‘Okul Sağlığı’ programlarıyla yavrularımızı hastalıklara karşı dirençli kılarlar.
Aşıdan sağlık eğitime, doğru beslenmeden hareketli yaşam programlarına kadar çok sayıda alanda faaliyet yürütürler.
Aşı devletin olmazsa olmazıdır.
TEHLİKE SAÇIYOR
Bursa da 200 binin üzerinde Suriyeli var.
Çoğunun kayıt dışı, sağlık takiplerinin düzensiz, aşılarının eksik olması sebebiyle hastalık riskleri var.
Potansiyel hastalık kaynağı olarak kabul edilirler.
Ülkemizde de herhalde 7-8 milyon göçmen var.
Bir yerde göç varsa, göçmen varsa mutlaka ‘salgın’ tehlikesi de vardır.
Zaten bu yüzden milyonlarca dozluk aşı kampanyaları yapmak zorunda kaldık... Aşı işi şakaya gelmez.
Artık salgınlarla insanlar hayatlarını kaybetmiyorlarsa bunun tek sebebi aşılar...
*
Halk sağlığı açısından zorunluluk olan aşılar konusunda devlet ve medya olumsuz propagandalara karşı bireylerin yanında yer almalı.
*
Fikrimi açıkça belirtmeliyim ki;
Aşı yaptırmayın propagandası yapanlar, bu topraklarda yaşayan insanların hastalanmalarını, sakat kalmalarını ve ölmelerini istemektedirler...
Aşı bir zorunluluk
Son zamanlarda ülkemizde aşı karşıtları türedi.
Aleni ve etkili bir biçimde ‘aşı yaptırmayın’, ‘aşı sağlığa zararlıdır’ kampanyaları yapıyorlar.
*
Aşı karşıtları bilimsel ispatı olmayan söylemlerle etkili oluyorlar.
Bu yüzyılın başında İngiltere’de, daha sonra diploması iptal edilen Andrew Wakefield isimli bir doktorun kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısının otizme neden olduğu şeklinde düzmece yayınlar yapmasıyla konunun alevlendiğini belirtmeliyim.
*
Aşı karşıtları eğitimsiz halka, “Nuh deyip, Peygamber demeyen”, “Az okuyan, çok inanan” kitleye hurafelerle, kolaylıkla etki ediyorlar.
Peki, aşıların gereksiz, hatta zararlı olduğu şeklinde yapılan bu sakıncalı kampanyalara kanıp bebeklerini, çocuklarını aşıdan kaçıranlar oluyor mu?
Elbette oluyor...
Sağlık çalışanlarının ‘ikna çabaları’ ise zaman zaman yetersiz kalıyor...
*
Sorun gittikçe büyüyor.
Halk sağlığı tehdit ediliyor.
AŞILAR İNSANLIK İÇİNDİR
Bilmeliyiz ki;
Aşılar, insanlığın sağlık alanındaki en değerli buluşudur.
Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir bilimsel ortamında aşının gereksiz olduğu tartışması yapılamaz, gülerler insana...
HALKI KORUYAN DEVLET
Aşı yaptırmayın ne demektir ya hu!..
Serbestçe bu söylentilerin yayılmasına imkan sağlamak, çocukları aşıya getirmemek, aşıdan kaçırmak aklın alacağı bir iş değil ki...
Sağlıklı, kaliteli ve mutlu bir yaşam için aşı yaptırmak gerekiyor.
*
Anayasamızın 56. maddesi, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” demektedir.
*
Aşı için büyük işler başaran Sağlık Bakanlığı’nın aşı karşıtlığı ile etkili mücadele etmesi, tüm aşıları zengin fakir ayırımı yapmaksızın ücretsiz sunması, uygulatması ve aşısız bir çocuk bile bırakmaması politikasını ısrarla sürdürmesi gerekir.
Aşılar insanlık içindir.
Sadece Türkiye’nin değil, Devlet ve hükümetlerin tamamının yapması gereken de budur...
Yasalara göre Sağlık Bakanlığı çocukların sağlığını korumak için çalışır.
Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yaparak ‘Okul Sağlığı’ programlarıyla yavrularımızı hastalıklara karşı dirençli kılarlar.
Aşıdan sağlık eğitime, doğru beslenmeden hareketli yaşam programlarına kadar çok sayıda alanda faaliyet yürütürler.
Aşı devletin olmazsa olmazıdır.
TEHLİKE SAÇIYOR
Bursa da 200 binin üzerinde Suriyeli var.
Çoğunun kayıt dışı, sağlık takiplerinin düzensiz, aşılarının eksik olması sebebiyle hastalık riskleri var.
Potansiyel hastalık kaynağı olarak kabul edilirler.
Ülkemizde de herhalde 7-8 milyon göçmen var.
Bir yerde göç varsa, göçmen varsa mutlaka ‘salgın’ tehlikesi de vardır.
Zaten bu yüzden milyonlarca dozluk aşı kampanyaları yapmak zorunda kaldık... Aşı işi şakaya gelmez.
Artık salgınlarla insanlar hayatlarını kaybetmiyorlarsa bunun tek sebebi aşılar...
*
Halk sağlığı açısından zorunluluk olan aşılar konusunda devlet ve medya olumsuz propagandalara karşı bireylerin yanında yer almalı.
*
Fikrimi açıkça belirtmeliyim ki;
Aşı yaptırmayın propagandası yapanlar, bu topraklarda yaşayan insanların hastalanmalarını, sakat kalmalarını ve ölmelerini istemektedirler...