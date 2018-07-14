Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Dr.Başak DEMİRİZ>Yargılamak yerine sormak
"Dr.Başak Demiriz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Dr.Başak Demiriz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Dr.Başak Demiriz

Dr.Başak Demiriz

Yargılamak yerine sormak

14 Temmuz 2018

Çoğu tartışma karşımızdakini dinlemeden yargıladığımız için ortaya çıkıyor. Oysa doğru iletişimin yöntemi çok kolay: Soru sorun. Konuşmalarınıza sorarak başlayın. Karşınızdakini anlamaya çalışın ama en önemlisi dikkatle dinleyin.

Çoğu anlaşmazlık, tartışma, kavga karşımızdakinin ne hissettiğini, düşündüğünü veya yaptığını bilmeden, dinlemeden yargıladığımız için ortaya çıkıyor.
Karşınızdakini yargıladığınızda, suçladığınızda kişi kendini kötü hisseder. Kendini kötü hisseden bir insan daha iyi hissetmek için ya kendini savunma ihtiyacı duyar ya da o da sizin onu anlamadığınızı düşünüp kızgınlaşır, hırçınlaşır. Sonuç olarak iletişim kurmaya çalışırken, kendinizi hiç istemediğiniz bir tartışma içinde buluverirsiniz.

LÜTFEN ÖNCE SORUN

Oysa doğru iletişimin yöntemi çok kolay: Soru sorun. Konuşmalarınıza sorarak başlayın. Karşınızdakini anlamaya çalışın ama en önemlisi dikkatle dinleyin. Sormuş olmak için değil, gerçekten merak ederek, öğrenmek için sorun. Alaycı bir şekilde değil içtenlikle sorun. Eşinize, çocuğunuza, anne-babanıza, arkadaşınıza, patronunuza, elemanlarınıza, lütfen önce sorun:
◊ Sence neden böyle oldu?
◊ Ne demek istediğini tam anlayamadım?
◊ Bunu neden sorduğunu bana söyler misin?
◊ Ne hissediyorsun?
◊ Sence başka nasıl yapabiliriz?
◊ Nesini sevmedin?
◊ Başka bir çözüm var mı sence?
◊ İstediğimi yapamadığını görüyorum, ne olduğunu bana anlatmak ister misin?
◊ Senin için hangisi daha iyi olur?
◊ Öneride bulunabilir miyim?
◊ Seni ne kızdırıyor tam anlayamıyorum, sakince bana anlatır mısın?
◊ Benim ne düşündüğümü düşünüyorsun?
◊ Senin ile ilgili ne hissettiğimi düşünüyorsun?
◊ Neden bu yöntemi tercih ettiğini bana anlatabilir misin?
◊ Seni nasıl üzdüğümü tam anlayamadım, anlatır mısın?
◊ Seni anladığımdan emin değilim, tam olarak ne söylemek istiyorsun?
◊ Benim hangi önerim sana ters geldi?
◊ Benim ne söylediğimi duydun mu?
◊ Sana nasıl yardım edebilirim?
◊ Problemini çözebileceğini düşünüyor musun? Benim yardımımı ister misin?
◊ Tavsiyelerimi yararlı buluyor musun?
◊ Benimle konuşmak ister misin?
◊ Aklından şu an ne geçiyor bilmem mümkün değil, bana açık açık söylemeni tercih ederim. Söylemeyi deneyebilir misin?
◊ İkimiz de ayrı şeyler isteyebiliriz, ama ben senin ne istediğini tam olarak tahmin edemiyorum, ne istersin?
◊ Ne oldu da geciktin?
◊ Bazen bana güvenmediğini düşünüyorum, bana neden güvenmiyorsun?
◊ Yaptığımı beğenmedin mi?
◊ Nerede yanlış yaptığımı düşünüyorsun?
◊ Güvenini kazanmak için ne yapabilirim?

X
﻿
Dr.Başak DEMİRİZ Dr.Başak DEMİRİZTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri