Yargılamak yerine sormak

Çoğu tartışma karşımızdakini dinlemeden yargıladığımız için ortaya çıkıyor. Oysa doğru iletişimin yöntemi çok kolay: Soru sorun. Konuşmalarınıza sorarak başlayın. Karşınızdakini anlamaya çalışın ama en önemlisi dikkatle dinleyin.
Çoğu anlaşmazlık, tartışma, kavga karşımızdakinin ne hissettiğini, düşündüğünü veya yaptığını bilmeden, dinlemeden yargıladığımız için ortaya çıkıyor.
Karşınızdakini yargıladığınızda, suçladığınızda kişi kendini kötü hisseder. Kendini kötü hisseden bir insan daha iyi hissetmek için ya kendini savunma ihtiyacı duyar ya da o da sizin onu anlamadığınızı düşünüp kızgınlaşır, hırçınlaşır. Sonuç olarak iletişim kurmaya çalışırken, kendinizi hiç istemediğiniz bir tartışma içinde buluverirsiniz.
LÜTFEN ÖNCE SORUN
Oysa doğru iletişimin yöntemi çok kolay: Soru sorun. Konuşmalarınıza sorarak başlayın. Karşınızdakini anlamaya çalışın ama en önemlisi dikkatle dinleyin. Sormuş olmak için değil, gerçekten merak ederek, öğrenmek için sorun. Alaycı bir şekilde değil içtenlikle sorun. Eşinize, çocuğunuza, anne-babanıza, arkadaşınıza, patronunuza, elemanlarınıza, lütfen önce sorun:
◊ Sence neden böyle oldu?
◊ Ne demek istediğini tam anlayamadım?
◊ Bunu neden sorduğunu bana söyler misin?
◊ Ne hissediyorsun?
◊ Sence başka nasıl yapabiliriz?
◊ Nesini sevmedin?
◊ Başka bir çözüm var mı sence?
◊ İstediğimi yapamadığını görüyorum, ne olduğunu bana anlatmak ister misin?
◊ Senin için hangisi daha iyi olur?
◊ Öneride bulunabilir miyim?
◊ Seni ne kızdırıyor tam anlayamıyorum, sakince bana anlatır mısın?
◊ Benim ne düşündüğümü düşünüyorsun?
◊ Senin ile ilgili ne hissettiğimi düşünüyorsun?
◊ Neden bu yöntemi tercih ettiğini bana anlatabilir misin?
◊ Seni nasıl üzdüğümü tam anlayamadım, anlatır mısın?
◊ Seni anladığımdan emin değilim, tam olarak ne söylemek istiyorsun?
◊ Benim hangi önerim sana ters geldi?
◊ Benim ne söylediğimi duydun mu?
◊ Sana nasıl yardım edebilirim?
◊ Problemini çözebileceğini düşünüyor musun? Benim yardımımı ister misin?
◊ Tavsiyelerimi yararlı buluyor musun?
◊ Benimle konuşmak ister misin?
◊ Aklından şu an ne geçiyor bilmem mümkün değil, bana açık açık söylemeni tercih ederim. Söylemeyi deneyebilir misin?
◊ İkimiz de ayrı şeyler isteyebiliriz, ama ben senin ne istediğini tam olarak tahmin edemiyorum, ne istersin?
◊ Ne oldu da geciktin?
◊ Bazen bana güvenmediğini düşünüyorum, bana neden güvenmiyorsun?
◊ Yaptığımı beğenmedin mi?
◊ Nerede yanlış yaptığımı düşünüyorsun?
◊ Güvenini kazanmak için ne yapabilirim?
Yargılamak yerine sormak
Çoğu tartışma karşımızdakini dinlemeden yargıladığımız için ortaya çıkıyor. Oysa doğru iletişimin yöntemi çok kolay: Soru sorun. Konuşmalarınıza sorarak başlayın. Karşınızdakini anlamaya çalışın ama en önemlisi dikkatle dinleyin.
Çoğu anlaşmazlık, tartışma, kavga karşımızdakinin ne hissettiğini, düşündüğünü veya yaptığını bilmeden, dinlemeden yargıladığımız için ortaya çıkıyor.
Karşınızdakini yargıladığınızda, suçladığınızda kişi kendini kötü hisseder. Kendini kötü hisseden bir insan daha iyi hissetmek için ya kendini savunma ihtiyacı duyar ya da o da sizin onu anlamadığınızı düşünüp kızgınlaşır, hırçınlaşır. Sonuç olarak iletişim kurmaya çalışırken, kendinizi hiç istemediğiniz bir tartışma içinde buluverirsiniz.
LÜTFEN ÖNCE SORUN
Oysa doğru iletişimin yöntemi çok kolay: Soru sorun. Konuşmalarınıza sorarak başlayın. Karşınızdakini anlamaya çalışın ama en önemlisi dikkatle dinleyin. Sormuş olmak için değil, gerçekten merak ederek, öğrenmek için sorun. Alaycı bir şekilde değil içtenlikle sorun. Eşinize, çocuğunuza, anne-babanıza, arkadaşınıza, patronunuza, elemanlarınıza, lütfen önce sorun:
◊ Sence neden böyle oldu?
◊ Ne demek istediğini tam anlayamadım?
◊ Bunu neden sorduğunu bana söyler misin?
◊ Ne hissediyorsun?
◊ Sence başka nasıl yapabiliriz?
◊ Nesini sevmedin?
◊ Başka bir çözüm var mı sence?
◊ İstediğimi yapamadığını görüyorum, ne olduğunu bana anlatmak ister misin?
◊ Senin için hangisi daha iyi olur?
◊ Öneride bulunabilir miyim?
◊ Seni ne kızdırıyor tam anlayamıyorum, sakince bana anlatır mısın?
◊ Benim ne düşündüğümü düşünüyorsun?
◊ Senin ile ilgili ne hissettiğimi düşünüyorsun?
◊ Neden bu yöntemi tercih ettiğini bana anlatabilir misin?
◊ Seni nasıl üzdüğümü tam anlayamadım, anlatır mısın?
◊ Seni anladığımdan emin değilim, tam olarak ne söylemek istiyorsun?
◊ Benim hangi önerim sana ters geldi?
◊ Benim ne söylediğimi duydun mu?
◊ Sana nasıl yardım edebilirim?
◊ Problemini çözebileceğini düşünüyor musun? Benim yardımımı ister misin?
◊ Tavsiyelerimi yararlı buluyor musun?
◊ Benimle konuşmak ister misin?
◊ Aklından şu an ne geçiyor bilmem mümkün değil, bana açık açık söylemeni tercih ederim. Söylemeyi deneyebilir misin?
◊ İkimiz de ayrı şeyler isteyebiliriz, ama ben senin ne istediğini tam olarak tahmin edemiyorum, ne istersin?
◊ Ne oldu da geciktin?
◊ Bazen bana güvenmediğini düşünüyorum, bana neden güvenmiyorsun?
◊ Yaptığımı beğenmedin mi?
◊ Nerede yanlış yaptığımı düşünüyorsun?
◊ Güvenini kazanmak için ne yapabilirim?