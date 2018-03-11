Kadın-erkek hak eşitliği ülkelere mutluluk getirir

Kadın ve erkek eşitliği, iki cinsin aynı olduğunu söylemez.

Bunu açıklamak gerekiyor muydu bilmiyorum ama bazı yanlış anlaşılmaları, önyargıları, burun kıvırmaları engellemek için böyle başlamak istedim.

Kadın ve erkek eşitliğine ulaşmaya çalışan biz kadınlar, eşitlik derken eşit haklardan söz ediyoruz.

Eğitimde, sağlıkta, ülke yönetiminde, sosyal hayatın içinde, evlilikte, işyerinde, erkekler ile eşit değere, özgürlüğe, saygıya, söze, özet olarak eşit hakka sahip olmaktan söz ediyoruz.

İnsanlar arasında ayrımcılık her zaman problem yaratır. Bir grup insanın diğer gruptan üstün olduğunu savunmak, her zaman çatışma, huzursuzluk ve mutsuzluk kaynağı olur.

İki kişi bir tabak yemeği eşit paylaşmazsa, biri mutfakta iş yaparken diğeri oturup televizyon seyrederse, aynı pozisyonda çalışan iki kişiden biri daha fazla maaş alırsa, oğlan okula giderken kız gidemezse, yaşam içinde adalet olmazsa, bu insanlar için her zaman çatışma, huzursuzluk ve mutsuzluk kaynağı olur.

EN MUTLU OLANLAR KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ

Ülkelerin mutluluğu 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından araştırılıyor.

Sonuçlar gösteriyor ki dünyanın en mutlu ülkeleri genellikle Kuzey Avrupa ülkeleri arasından çıkıyor.

Bu araştırmaların temel nedeni, insanların mutluluğunu, yaşam kalitesini, ruhsal ve bedensel sağlığını optimum düzeye getirebilecek önlemleri alabilmek.

Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, cinsiyet ayrımcılığının olmadığı ülkeler araştırıldığında yine aynı Kuzey ülkeleri ilk sıraları alıyor.

Buradan da anlaşılacağı gibi kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olması en temel insan hakları konusu olmakla birlikte, milletlerin mutlu, huzurlu, başarılı, medeni ve gelişmiş olması açısından da şart.

2014-2016 yılları arasında 155 ülkenin vatandaşlarından, milletlerin mutlu olmalarını belirleyen kriterlere göre sorulan sorulara sıfırdan 10’a kadar puan vermeleri istenmiş. Bu kriterler şöyle:

1- Kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla

2- Ortalama sağlıklı yaşam süresi

3- Sosyal destek (zor zamanlarda güvenilecek birinin olması)

4- Güven (hükümetlerde ve işletmelerde yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık olmaması)

5- Hayati kararları verirken ve yaşama dair seçimler yaparken özgür olabilmek

6- Cömertliğin, bağışın yaygın olması

Mutluluğun kültürlere, yaşa, cinsiyete göre değişebilen bir kavram olduğu hesaba katılarak, değişik hayat tecrübelerini tanımlayabilecek ek kriterler de belirlenmiş.

Bunların 6’sı olumlu: Mutluluk, gülümseme/kahkaha, keyif, gece kendini güvende hissetme, dinlenmiş hissetme ve ilgili hissetme...

6’sı olumsuz: Kızgınlık, endişe, hüzün, depresyon, stres ve acı.

2017 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Örgütü raporuna göre mutluluk ölçeğinde ilk 10 sırada yer alan ülkeler:

1- Norveç (7.537)

2- Danimarka (7.522)

3- İzlanda (7.504)

4- İsviçre (7.494)

5- Finlandiya (7.469)

6- Hollanda (7.377)

7- Kanada (7.316)

8- Yeni Zelanda (7.314)

9- Avusturya (7.284)

10- İsveç (7.284)

US News Dünya Raporu’nun 2018’de yaptığı araştırma sonucuna göre kadınlar için en iyi 10 ülke:

1- Danimarka

2- İsveç

3- Norveç

4- Hollanda

5- Finlandiya

6- Kanada

7- İsviçre

8- Avustralya

9- Yeni Zelanda

10- Almanya

Kadınlar için en iyi ülkelerin ortak özellikleri:

1- Kızlar için eğitim hakları eşit, üniversiteye giden erkek ve kadın sayısı eşit

2- Kadınların gelişmesine olanak sağlanıyor

3- Kadınların ülke yönetimine erkeklerle eşit katılımı var

4- Kadınların doğum sonrası bakımı, izni, devlet desteği (Norveçli kadınlar doğum sonrasında 35 hafta ücretli izin alabiliyorlar) sayesinde hakları korunuyor. İş ve ev dengesinin sağlanabilmesi için eşlerinden daha fazla destek alıyorlar.

5- Aynı pozisyonda çalışanlara eşit ücret veriliyor.

6- Kadınların lider pozisyonları almaları destekleniyor. Şirketler ve yönetimler, kadınların katılımını artırmak için zorunlu kotalar koyuyorlar.

7- İnsan hakları ve kadın hakları korunuyor.

8- Kadınlar güvenli bir hayat yaşıyor.