Çocukları nasıl yetiştirmek lazım?

Anne-baba olmak belki de dünyanın en zevkli ama en zor işi. Her anne-baba çocuğunun sağlıklı olmasını, iyi eğitim almasını, başarılı olmasını, hobileri olup kendini eğlendirebilmesini, mutlu, uyumlu, huzurlu olmasını, iyi arkadaşlar edinmesini, özgüvenli olmasını ister ve bu liste uzar gider.

Çocukları nasıl yetiştirmek gerek ki bütün bunlar olsun?

Bu soruların doğru cevaplarını tespit edebilmek için bütün dünyada aklınıza gelebilecek yüzlerce konuda bilimsel araştırmalar yapılıyor ve bilgi üretiliyor.

El yordamı ile, kulaktan dolma eksik veya yanlış bilgiler ile çocuk yetiştirmenin zararlarını engellemek için bilimsel araştırmaların sunduğu bilgileri kullanmak gerek.

Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt da “Çocuk yetiştirmek insan inşa etmektir ve anne-babalar yeryüzünün en büyük inşaat ustalarıdır, öyleyse temelleri sağlam çocuklar yetiştirmenin yolları nelerdir?” sorusuna en çok kafa yoran ve doğru bilgiyi anne-babalara aktarmayı kendine amaç edinmiş yazarlardan biri.

Ömür, çocuk yetiştirmek ile ilgili bilinmesi gereken önemli konularda, alanında uzman 13 isme sorular sordu.

“200 adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi” adı altında yayınlanan kitapta, çocuk yapmaya karar vermeden önceki hazırlıktan tutun da hamilelik, emzirme, emzirme sonrası beslenme, sanatla tanışması, arkadaşlık, özgüven, empati, davranış problemleri, okul korkusu, bir disiplin yöntemi olarak dayak, boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri, doğru anne-baba tutumlarına kadar aklınıza takılabilecek tüm soruların cevaplarını derledi.

Bilime dayalı, doğru bilgilere ulaşabileceğiniz önemli bir rehber oluştu. Benim cevapladığım sorulardan birini burada sizinle paylaşıyorum:



HATALARINA ABARTILI TEPKİLER VERMEYİN



k Onu aşağılamayın.

k Sevginizden mahrum etmekle tehdit etmeyin.

k Hatalarına abartılı tepkiler vermeyin, hata yapsa bile ona destek olmaya devam edin ki hatalarını düzeltmek için motivasyonu olsun.

k Yanlış yaptığında onunla uzun konuşmalar yapmaktan kaçının. Bir süre sonra sizi dinlememeye başlayacaktır.

k Her yaptığını eleştirmeyin, mükemmel olmasını beklemeyin.

k Unutmayın, mükemmellik peşinde koşan kişiler her zaman yenik ve eksik hissederler.

ETİKETLER EŞYALAR İÇİNDİR ÇOCUĞUNUZU ETİKETLEMEYİN

k Huyunu veya davranışını etiketlemeyin; “Çok sıkılgandır”, “çok yaramazdır”, “çok beceriklidir” gibi...

k Etiketler eşyalar içindir, çünkü eşyanın başka bir şey olma şansı yoktur. Oysa insanların değişme, gelişme, büyüme, iyileşme kapasiteleri vardır.

k Onunla dalga geçmeyin, alay etmeyin, hatalarına gülmeyin.

k Her işini yapmayın, çözümleri hep siz bulmayın, yoksa kendine yeten bir yetişkin olamaz.

k Size saygısızlık yapmasına izin vermeyin. İlişkinizde mutlaka sınırlarınız olsun.

k Size nasıl davranacağının, sizinle nasıl konuşacağının, nerede duracağının sınırlarına uyun.

k Sizin arkadaşınız olmadığını ona öğretin. Arkadaş ve anne-baba rolünün arasındaki farkı bilsin.

EŞİNİZLE ÇOCUĞUNUZ ARASINA ASLA GİRMEYİN

k Hiçbir zaman eşinizle çocuğunuzun arasına girmeyin.

Onu korumayın.

k Eşinizin yanlış bir davranışını onun yanında düzeltmeye çalışmayın.

k Eşinizi onun yanında aşağılamayın.

Bırakın meselelerini kendileri halletsin.

k Onunla kavga etmeyin.

k O sizinle tartışmaya çalışsa bile buna izin vermeyin.

k Onunla inatlaşmayın.

k Duygularını, şikayetlerini yok saymayın.

k “Bir şey olmaz”, “bunda üzülecek bir şey yok”, “çok abartıyorsun” gibi cümleler onun kendini güvenle ifade etmesini engeller.

k Kararınızı değiştirmeyeceğinize emin olduktan sonra “hayır” deyin.