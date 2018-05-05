Anne-baba olmaya hazır mısınız

Anne-baba olmak sabır, ilgi, sevgi, zaman, disiplin, emek, bilgi, fedakarlık, enerji, güç gerektiren bir iş... Ve bütün bunların hepsinin çocuğa dengeli bir şekilde verilmesi gerek. Tüm zorluklara rağmen bunu çok istediğinize inandığınızda, bu zorlu işe hazır olup olmadığınızı düşünmek doğru bir ilk adım olabilir. Kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

1- Neden anne-baba olmak istiyorum?

Anne-babam torun istiyorlar... Yaşım ilerliyor, sonra pişman olabilirim... Yalnız yaşlanmak istemiyorum... Evliliğimiz kötü gidiyor, çocuğumuz olursa belki evlilik de kurtulur gibi nedenler anne-baba olmak için doğru nedenler değil.

Unutmayın ki çocuklar bu dünyaya size hizmet etmeye, duygusal olarak sizi beslemeye gelmiyorlar. Hayatınızda yanlış giden bir şeyler var ise bebek dünyaya geldiğinde de bu problemler çoğunlukla devam edecektir. Problemler çözülmeden üzerine bir de bebek bakımı, bebeğin ihtiyaçları geldiğinde hayatınızın daha da zorlaşması kaçınılmaz olur.

2- Psikolojik sağlığım nasıl?

Psikolojik sıkıntılarınız var mı? Kaygı, takıntı bozukluğu, depresyon, alkolizm, uykusuzluk, dikkat bozukluğu gibi problemleriniz var ise bunlarla ilgili yardım almanız çok önemli. Çözümlenmeyen bu problemler, bebek geldiğinde size daha büyük sıkıntılara neden olabilir.

3- Eşimle ilişkimiz nasıl?

Bebek dünyaya geldikten sonra ilişkinizde çok önemli değişiklikler olacağına, birbirinize daha az zaman ayırmak zorunda kalacağınıza, bebeğin en azından bir süre ilişkinin merkezinde olmasına hazır mısınız?

Bebek yüzünden daha az uyumak zorunda kalmak, daha çok para harcamak, birbirinizle daha az konuşmak, bebekle ilgili kaygılar, stresler ilişkinizi zorlayabilir. Bunu kaldıracak toleransınız var mı?

Eğer ilişkiniz sağlam temeller üzerindeyse, zorlukları beraberce atlatabilir, bebeğinizden çok büyük keyif alabilirsiniz. Diğer taraftan birbirinize tahammül edemiyorsanız, kızgınsanız, bebekle beraber birbirini suçlamalar, tartışmalar, kırgınlıklar daha da artabilir.



KENDİNİZİ İKİNCİ PLANDA TUTMANIZ GEREKEBİLİR



4- Etrafımda bize destek verebilecek kişiler var mı?

Afrikalıların güzel bir atasözü vardır; ‘bir çocuğu büyütmeye bir köy gerekir.’ Bir bebeği büyütmek için çok fazla efor gerekir ve tüm ihtiyaçları anne-babanın tek başına karşılamaya çalışması yıpratıcı olabilir. Anne-babanın, çocuk büyütürken ortaya çıkabilecek psikolojik, fiziksel ve maddi ihtiyaçlarına destek olmak çok önemlidir.

Aile üyeleri, arkadaşlar, sorumlulukların paylaşılmasına yardım ettiklerinde anne-baba ve bebek çok daha huzurlu ve sağlıklı bir ortama kavuşurlar.

Bu nedenle, anne-baba olmayı planlarken, etrafınızdan alabileceğiniz desteği de gözden geçirin. Tek başınıza yapabileceğiniz bir iş olmadığını farkına varmalısınız.

5- Hayatımdan, isteklerimden fedakarlık yapmaya hazır mıyım?

Bebekten önce tüm zamanını, maddi imkanlarını kendine, sporuna, bakımına, sosyalleşmeye, işine ayıran bir kişi, bebekten sonra bu aktiviteleri yapmaya çok daha az zaman bulabilecektir. Bebeğin rutini, sizin programınızın önüne geçtiğinde, planladığınız etkinlikleri son anda iptal etmenize neden olabilir. Paranızı daha hesaplı kullanmanız, kendinizi ikinci planda tutmanız gerekebilir. Özet olarak, bebeğin ihtiyaçları, kendi ihtiyaçlarınızdan daha önemli bir yer alacak, buna hazır mısınız?

6- Yaşama biçimimi değiştirmem gerekecek mi, bunu istiyor muyum?

Başka bir eve taşınmak, daha az, daha çok çalışmak, başka sosyal ortamlara girmek gibi hayatınızda daha önce hiç planlamadığınız büyük değişiklikler yapmanız gerekebilir. Bunları yapmaya hazır mısınız veya bunları yapıyor olmak sizi kızgın mı hissettirecek?

7- Bebekler konusunda bilgim ve ilgim var mı?

Çocuk yetiştirmek için bilgi sahibi olmak şart. El yordamıyla, yanlış bilgiler ile çocuk yetiştirmek istemiyorsanız bol bol okumanız, becerilerinizi geliştirmeniz gerek. Bu konularda kitap okumak, konuşmak yardım almak konusunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İlginizi çekiyor mu yoksa sıkılıyor musunuz?

8- Maddi açıdan hazır mıyız?

“Her çocuk kısmetiyle gelir” derler ama gerçek şu ki eğer maddi açıdan hali hazırda bir sıkıntı çekiyorsanız, çocuğun bakımı ile ilgili ek masraflar ortaya çıktığında daha da büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

Ekonomik durumu planlamak ve maddi açıdan hazır olmak üstünüzde daha az stres yaratabilir.