Ordu şairlerini ne kadar tanıyorsunuz?

İrfan Yıldız, iyi bir şaire yakışan tavrıyla da benim için önem taşıyor. Kendinden önce yapılan çalışmaları görmezden gelmiyor, onları eleştirel bir anlayışla değerlendiriyor, emeklerini de anıyor. ‘Modern Ordu Şairleri’ kitabı sayesinde anılarım tazelendi.
Ordu’ya üç kez gittim. Sevdiğim şehirler listesinde yer alır. Şairleriyle, yazarlarıyla tanıştım, söyleşiler yaptım. Boztepe’den gördüğüm manzarayı unutamam. Ayrıca bana fahri hemşerilik beratı verdiler. Bir kenti önce şairleriyle tanırım.
İrfan Yıldız’ın hazırladığı ‘Modern Ordu Şairleri’ kitabı bana ulaşınca dostlarımı andım, anılarım tazelendi.
Kitapta yer alan şairler:
· Azer Yaran
· Dursun Ali Akınet
· Kaya Demiral
· İlyas Tunç
· Sezai Sarıoğlu
· Şerafettin Kaya
· Gökhan Akçiçek
· Şinasi Tepe
· Fatma N.
· Enver Topaloğlu
· Özcan Ünlü
· İrfan Yıldız
· Fatin Hazinedar
· Selçuk Küpçük
· Muammer Yavaş
· Volkan Odabaş
Kitabın başında Gökhan Akçiçek’e teşekkür var. Antolojinin düzenlemesinde dikkatimi çeken, beğendiğim yan, her şairin bir cümleyle belirgin özelliği vurgulanarak tanıtılması. Şehirlerin edebiyatçılarının, şairlerin tanıtılması, yazılacak Türkiye çapında bir edebiyat tarihi için kaynak görevini taşımaktadır. Ordu’da şiiri, şiir antolojilerinde şiirleri yayımlanmış şairleri tanımak, antolojiyi daha özümsemeniz için, ‘Giriş’i mutlaka okumalısınız. ‘Önsöz’ün başında Edip Cansever’in şiiri okuru karşılıyor:
“İnsan yaşadığı yere benzer,
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer
Suyunda yüzen balığa
Toprağını biten çiçeğe
Dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine”
İrfan Yıldız, iyi bir şaire yakışan tavrıyla da benim için önem taşıyor. Kendinden önce yapılan çalışmaları görmezden gelmiyor, onları eleştirel bir anlayışla değerlendiriyor, emeklerini de anıyor. Anadolu’nun çeşitli kentlerinde yaşayan şairlerin büyük şehirlere ulaşması daima birilerinin çabasıyla mümkün oluyor, biz de o kitaplar sayesinde birçok şairi tanıyoruz. Şimdi ben bir antoloji yapsam, bazı şairlerin şiirlerini bu çalışmalar doğrultusunda öğrenip değerlendiririm. Edip Cansever’in dediği gibi, o kenti yazanların ürününe o yerin bir çok özelliği sızar. Yazıyı Azer Yaran’ın şiiriyle noktalamak isterim:
Otobiyografi
Yaşadım
yer yüreğinin atışında taş kanadı
yaşadım
toprak damarlandı,
ömrümün aktı kanı
dokundum ve sardım sonsuz
fiilinde tanrıların tanık
tanık oldum.
Yaşadım
ölümlü olduğumun hüzün gözyaşlarıyla
yaşadım
doyamadığım destan tadıyla
güz yangınının göğ kefeninde közlendim
yaşadım
ölümlülüğümün damladı kederi,
gün tırmandı buharlandı çiy
gün indi düştü çiyi ölümün.
Güneş
yaz boyunca günbatımının sırtında
denizin aynasında dönence payı yuvarlandı
ve güz boyunca dönence payı toparlandı
evrenin miri peşkiriyle yüzünü kuruladı
güneş.
Biliş çavlanında
dirilişin devrelerinde yüreğin vuruşuyla
yaşadım
bir dokunuştan fışkıran anlam, duy
estim kubbede, mavi büklümde silindim.
Yaşadım
dolamadığım şarkı tadıyla
aktım gurubun gözyaşlarıyla.
Modern Ordu Şairleri
İrfan Yıldız
Serüven Yayınları
Ordu şairlerini ne kadar tanıyorsunuz?
İrfan Yıldız, iyi bir şaire yakışan tavrıyla da benim için önem taşıyor. Kendinden önce yapılan çalışmaları görmezden gelmiyor, onları eleştirel bir anlayışla değerlendiriyor, emeklerini de anıyor. ‘Modern Ordu Şairleri’ kitabı sayesinde anılarım tazelendi.
Ordu’ya üç kez gittim. Sevdiğim şehirler listesinde yer alır. Şairleriyle, yazarlarıyla tanıştım, söyleşiler yaptım. Boztepe’den gördüğüm manzarayı unutamam. Ayrıca bana fahri hemşerilik beratı verdiler. Bir kenti önce şairleriyle tanırım.
İrfan Yıldız’ın hazırladığı ‘Modern Ordu Şairleri’ kitabı bana ulaşınca dostlarımı andım, anılarım tazelendi.
Kitapta yer alan şairler:
· Azer Yaran
· Dursun Ali Akınet
· Kaya Demiral
· İlyas Tunç
· Sezai Sarıoğlu
· Şerafettin Kaya
· Gökhan Akçiçek
· Şinasi Tepe
· Fatma N.
· Enver Topaloğlu
· Özcan Ünlü
· İrfan Yıldız
· Fatin Hazinedar
· Selçuk Küpçük
· Muammer Yavaş
· Volkan Odabaş
Kitabın başında Gökhan Akçiçek’e teşekkür var. Antolojinin düzenlemesinde dikkatimi çeken, beğendiğim yan, her şairin bir cümleyle belirgin özelliği vurgulanarak tanıtılması. Şehirlerin edebiyatçılarının, şairlerin tanıtılması, yazılacak Türkiye çapında bir edebiyat tarihi için kaynak görevini taşımaktadır. Ordu’da şiiri, şiir antolojilerinde şiirleri yayımlanmış şairleri tanımak, antolojiyi daha özümsemeniz için, ‘Giriş’i mutlaka okumalısınız. ‘Önsöz’ün başında Edip Cansever’in şiiri okuru karşılıyor:
“İnsan yaşadığı yere benzer,
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer
Suyunda yüzen balığa
Toprağını biten çiçeğe
Dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine”
İrfan Yıldız, iyi bir şaire yakışan tavrıyla da benim için önem taşıyor. Kendinden önce yapılan çalışmaları görmezden gelmiyor, onları eleştirel bir anlayışla değerlendiriyor, emeklerini de anıyor. Anadolu’nun çeşitli kentlerinde yaşayan şairlerin büyük şehirlere ulaşması daima birilerinin çabasıyla mümkün oluyor, biz de o kitaplar sayesinde birçok şairi tanıyoruz. Şimdi ben bir antoloji yapsam, bazı şairlerin şiirlerini bu çalışmalar doğrultusunda öğrenip değerlendiririm. Edip Cansever’in dediği gibi, o kenti yazanların ürününe o yerin bir çok özelliği sızar. Yazıyı Azer Yaran’ın şiiriyle noktalamak isterim:
Otobiyografi
Yaşadım
yer yüreğinin atışında taş kanadı
yaşadım
toprak damarlandı,
ömrümün aktı kanı
dokundum ve sardım sonsuz
fiilinde tanrıların tanık
tanık oldum.
Yaşadım
ölümlü olduğumun hüzün gözyaşlarıyla
yaşadım
doyamadığım destan tadıyla
güz yangınının göğ kefeninde közlendim
yaşadım
ölümlülüğümün damladı kederi,
gün tırmandı buharlandı çiy
gün indi düştü çiyi ölümün.
Güneş
yaz boyunca günbatımının sırtında
denizin aynasında dönence payı yuvarlandı
ve güz boyunca dönence payı toparlandı
evrenin miri peşkiriyle yüzünü kuruladı
güneş.
Biliş çavlanında
dirilişin devrelerinde yüreğin vuruşuyla
yaşadım
bir dokunuştan fışkıran anlam, duy
estim kubbede, mavi büklümde silindim.
Yaşadım
dolamadığım şarkı tadıyla
aktım gurubun gözyaşlarıyla.
Modern Ordu Şairleri
İrfan Yıldız
Serüven Yayınları