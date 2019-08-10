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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Yolculuğu, dünyası ve etkisiyle Nâzım Hikmet üzerine...

10 Ağustos 2019

Olcay Akyıldız ve Murat Gülsoy’un hazırladığı ‘Şiir Dünyadan İbaret-Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar’ kitabı, ünlü şairimizi daha yakından tanıyabilmek için çok önemli bir kaynak.

Yolculuğu, dünyası ve etkisiyle Nâzım Hikmet üzerine...
Şiir Dünyadan İbaret’ başlıklı bir kitap yayımlandı.

Tam adı, ‘Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar’.

Hazırlayanlar, Olcay Akyıldız ve Murat Gülsoy.

Kitabı yayımlayan, Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi.

Merkez hem kapsamlı bir Nâzım Hikmet kitaplığı ve belgelerini oluşturuyor hem de şair üzerine kitaplar yayımlıyor.

Çok yönlü kişilik

İlk sayfasında kitaba adını veren şiirden dizeler var.

‘Önsöz’de Olcay Akyıldız imzasıyla, kitabın niteliği hakkında bilgiler veriliyor, yazılar tanıtılıyor:

“Nâzım Hikmet’in, hakkında çok yazılıp çizilen bir şair olmasına rağmen edebiyatının derinlikle eleştirel incelemelerinin az sayıda oluşu gerçeği de bu düşünceyi hayata geçirmeyi zorunlu kıldı. Şiirlerinin yanı sıra sinemadan tiyatroya, resimden romana farklı türlerde eserler vermiş olan Nâzım Hikmet, kendi poetikasını kurarken, edebiyat ve sanat eleştirisine de kafa yormuş çok yönlü bir sanatçı. O nedenle şair üzerine hazırlanacak bir kitabın onun bu çok yönlü sanatçı kişiliğini ortaya koyması temel arzumuzdu.”

Yazı başlıkları şöyle sıralanıyor:

Şairin Yolculuğu: Nâzım Hikmet’in Son Şiirleri:

* Gerçekçi Şiire Lirik Öz: Nâzım Hikmet’in Son Şiirlerinde Lirizm ve Melankoli / Veysel Öztürk

* Majörler Tükendi, Minörlere Yolculuk: ‘Saman Sarısı’nda Ses ve Yol / Erkan Irmak

İkinci Yeni’ye tokat attı mı?

Şairin Dünyası: Nâzım Hikmet’te Türler Arası Etkileşim:

* Jokond ile Si-Ya-U’nun Geçmişten Geleceğe Uzanan Macerası / Murat Gülsoy

* Nâzım Hikmet’in Uyarlama Oyunlarında Deneysellik ve Düşünsel Model Tasarımı / Fakiye Özsoysal

* ‘Kadınların Savaşı’ndan ‘Kadınların İsyanı’na Uzanan Çağrı: Barış / Esra Dicle

* Nâzım’ın Sinemadaki Serüveni ya da Kalem Kameralı Dünyası / Oğuz Makal

Şairin Etkisi: Türkçe Şiirde Nâzım Hikmet Etkisi ve Tartışmaları:

* Gerçekçilik ve Kavgacılık: Nâzım Hikmet’in 1960’lar Türkiye Sosyalist Şairleri İçin Önemi / Kenan Behzat Sharpe

* Nâzım Hikmet, İkinci Yeni’ye Tokat Attı mı? / Yalçın Armağan

* Günümüz Türk Şairlerinde Nâzım Hikmet Etkisi: Bir Sözlü Tarih Projesi / Zeynep Uysal, Murat Gülsoy

Nâzım Hikmet’in şiirine, dünyasına girebilmek için önemli yazılar toplamı.
Yolculuğu, dünyası ve etkisiyle Nâzım Hikmet üzerine...
Şiir Dünyadan İbaret
Hazırlayanlar: Olcay Akyıldız, Murat Gülsoy
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
334 sayfa
35 TL

 

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