Yılın ‘Homeros Ozanı’ Mahmut Temizyürek

HER yıl Bozcaada’da düzenlenen “Ozanın Günü ve Homeros Okuması” etkinliğinde bu sene Yılın Ozanı olarak Mahmut Temizyürek seçildi.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Ozanın Günü ve Okuması özel sanat şenliği Prof. Haluk Şahin’in girişimi ve Prof. Cevat Çapan ile Troya arkeoloğu Prof. Manfred Osman Korfmann’ın destekleriyle başlamıştı.

Şimdiye kadar Türk şiirinin önemli isimlerinden birçoğu bu etkinlikte şiir okudu.

Yarın Bozcaada Salhane’de düzenlenecek sanat şöleninde yılın ozanı Mahmut Temizyürek kendi şiirlerini okuyacak.

Şölen, önce çeşitli sanat ve arkeoloji konuşmalarıyla başlayacak, Prof. Cevat Çapan’ın tanıtım konuşmasının ardından Temizyürek’in şiirleri dinlenecek. Günbatımında da gözler Troya’ya dönükken şiirleri okunarak Homeros’a saygı sunulacak.

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KİMDİR Mahmut Temizyürek?

Bir köyde doğmuş Mahmut Temizyürek, şehre bir kamyonun üstünde gelmiş. İşçilikten editörlük, gazetecilik, danışmanlık ve hocalıktan geçmiş. İlk şiir kitabı ‘İz ve Rüya’ ardından ‘Kırlangıcım Paranoya’, ‘Yeryüzünü Gezen Atlı’, ‘Yalangezen’ ve nihayet ‘Babil Cazcıları’.

Cevat Çapan, Temizyürek’in yolculuğunu şöyle anlatıyor:

“Başkalarıyla tanışarak kendi olan, uzaklara giderek kendine yaklaşan bir şair Mahmut Temizyürek. O da sevdiği birçok şair gibi uzun bir yolculuğa çıkıyor şiirlerinde. Sorular sorarak çıkıyor yola, ılgar giden atının sırtında, sorudur bilincin kamçısı diyerek. Hemen seziyor ölümün hiçbir şeye yanıt olmadığını. Bu yüzden hayatı kucaklayarak bulmaya çalışıyor akıllı yüreğindeki soruların yanıtlarını...”

Bir yazımda, Temizürek’in şiirleri, bilhassa düzyazıları için şöyle söylemiştim:

“Mahmut Temizyürek’in düzyazılarının bir özelliğinin altını çizmeli önce: Onun düzyazıları kuramsaldır. Bilhassa ‘Göçebe Buluşması’ böyledir. ‘Boşluktan Doğan’ ise bu kuramsal bilgilerin uygulamasıdır. İkisi arasındaki bağlantıya dikkat etmelisiniz. Şiirle, edebiyatla felsefenin bağlantısını bu kitapta okuyabilirsiniz. Şairin dünya görüşünün, kavramlara bakışının bir yansıması olarak da yorumlayabilirsiniz...

Çağının edebiyatçısı olarak, çağı ve birey olarak da kendini yargılıyor. Edebiyat ve yazarın işlevinden, sorumluluğundan yola çıkıp, bu konuyu detaylandırıyor.

Ele aldığı konuyu, alt dallarına ayırıp en uca kadar götürüyor. Temizyürek, aklın bezediği bir şair duyarlılığıyla dünyayı anlatıyor. Modern bir tarih hocası gibi, bir döneme, bir kişiye saplanmadan filozofları unutmadan, bize detaylı bir grafik çiziyor.”

‘Boşluktan Doğan’ ile Memet Fuat Deneme Ödülü’nü, ‘Yalangezen’ ile Altın Portakal Şiir Ödülü’nü, Nâzım Hikmet Araştırma Ödülü’nü kazandı.

Melih Cevdet Anday, Ahmed Arif, Oğuz Atay, İlhan Berk, Leylâ Erbil, Nâzım Hikmet, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Behçet Necatigil, Oktay Rifat, Cemal Süreya gibi ustaların üzerine yazılar yazdı.

Haluk Şahin’in girişimiyle başlayan ve devam eden Bozcaada’ki etkinliğin başka adalarda da örnek alınmasını isterim.

Sözgelimi, Burgazada’da neden bir Sait Faik Abasıyanık etkinliği yapılmaz? Her fırsatta onun adını anıyoruz ama layık biçimde anabiliyor muyuz? Benzer şekilde, Heybeliada’da yaşamış olan Hüseyin Rahmi Gürpınar için neden bir şey yapmıyoruz?

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BOZCAADA’ya tatile gidenler, orada yaşayanlar, Gökçeada’dakiler de bu şölene katılmalı. Bu etkinliklerin yaşaması için hepimiz desteğimizi katmalıyız.