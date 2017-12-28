Yılbaşı armağanları

Benim armağan listemi oluşturanlar kitap, CD, kırtasiye malzemesidir.

Hürriyet Kitap Sanat, 22 Aralık 2017 tarihli sayısında, seçime yardımcı olacak anket sonuçlarını yayınladı.

Bir yıl içinde kitapları, CD’leri izleyenler, kitapçı dükkânlarını gezenler, kendi başlarına bir armağan listesi düzenleyebilirler ama gene de listelere bir göz atabilirler.

Ben bile bazı kitapları gözden kaçırmışım.

Hiç kuşkusuz Kitap Sanat dergimiz, seçimin kapsama alanını genişletiyor.

Listeye bakmadan önce benim bir önerim var. Kitap seçerken önce ödül kazananları armağan ediniz. Bir yılın öne çıkan kitapları edebiyatın seyri konusunda bir fikir verebilir.

Kitap armağanını seçmek aslında zor bir iştir. Hediye alacağınız kişinin kitap seçimi konusunda bir ön bilgiye sahip olmalısınız.

Ya da hayatında iz bırakacak, yeni yıla yeni düşüncelerle girmesini sağlayacak bir kitap seçmelisiniz.

Çünkü armağan sizin kişiliğinizin de ipuçlarını verir.

Tek tek kitapları düşünürüz de ressam albümleri pek akımıza gelmez.

Bir sanatçının yaşamını ve sanatını tanımak, yeni bir bakış açısı kazanmak bu albümlerle mümkündür. Sevdiğiniz bir ressamın eserlerini istediğiniz zaman görebilmek ne güzeldir. Yapılan soruşturmada ilk 10’a giren kitaplarla yılın en çok satan kitapları farklı. Her zaman bu fark var mıydı, bilemiyorum.

Dergide çok sevdiğim bölüm, yılın en iyi 10 sergisi oldu. Çoğu açık olduğundan yılbaşında, hafta sonlarında bunları gezebilirsiniz.

2017’nin En İyi 10 Oyunu’nu okurken, tiyatro seyircisinin artışından, birçok tiyatronun kapalı gişe oynamasından duyduğum sevinci de belirtmeliyim.

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sabitfikir (aralık sayısı) dergisi de bir liste yayınladı: ‘2017’nin Öne Çıkan 50 Romanı’

Bu bir hatırlatma, gözden geçirme listesi.

Dergide bir başka seçim listesi daha var.

Başlığı: ‘Erteleme illetinden kurtulmak ve yeni kararlar almak için bahane: Yılbaşı’

Bir çeşide odaklanmayan, edebiyattan çok edebiyat dışı kitapların yer aldığı bir liste.

Gökçe Gündüç’ün, “Kitap En Güzel Hediye; Ama... Raflarınızda Yeni Kitaplara Yer Var mı?” yazısı, bütün iyi okurların, kitap kurtlarının kendi kendilerine sorduğu ama yanıtını veremediği bir soru.

Gerçekten de çoğumuz kütüphanemizdeki yoğunluğu nasıl azaltacağımızı düşünüyoruz.

Yazıda birkaç çözüm var.

Gündüç’ün yazısını okuyun, seçeneklerden yararlanabilirsiniz.

Kendi kitaplarım nerelerde? Antalya’da ve TÜYAP’ın Beylikdüzü’ndeki merkezinde olmak üzere adıma açılmış iki kütüphane, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde de adıma ayrılmış bir bölüm var.

Ben kitaplarımı buralara gönderiyorum.

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KÜTÜPHANENİZ ne kadar dolu olsa da hediye tercihinizi gene de kitaptan, kültür ürünlerinden yana yapın derim.