Yeni kuşaklar bunları okuyacak mı?

Her dönemin popüler yazarları vardır. Bu adların yazdıkları kitaplar sadece edebiyat beğenisini göstermez. Aynı zamanda toplumun birçok özelliğini de içerir. Erol Üyepazarcı’nın kitabı bu konuda akla gelen soruların yanıtını veriyor. Belli bir kuşağın okuduğu, kitaplıklarına koyduğu bu eserler hakkında bilgiyi okuduğunuzda, edebiyatın ve toplumun tarihini de öğreneceksiniz.
İki ciltten oluşan ‘Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler-Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875 - 1975)’ isimli kitabın başında şöyle bir ithaf var: “10 yıla yakın bir araştırmanın ürünü olan bu kitabımı; söz konusu ettiğim roman yazarlarını, edebiyat tapınağının geleneksel gardiyanlarının değer yargılarıyla değil, anlayışla ve deyim yerindeyse şefkatle, hatta merhametle değerlendiren dört değerli eleştirmene; Doğan Hızlan, Beşir Ayvazoğlu, Ömer Türkeş ve merhum Tahir Alangu ile iki duyarlı edebiyat adamı Selim İleri ve merhum Haldun Taner’e adıyorum.”
Üyepazarcı, özenli araştırmasında doğru bir yöntem kullanmış. Yazarın eserini değerlendirirken hayatını da incelemiş, böylece yazısıyla hayatı arasındaki gelgitleri ortaya koymuş. Böylece o yazarın kitabını daha doğru değerlendirmek mümkündür. Kitaptaki bazı adları dönemlerinde okudum, onlar üzerine yazdıklarımı, düşündüklerimi de anımsadım.
Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler-Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875-1975)
Erol Üyepazarcı Oğlak Yayınları
Kısa bir okuma listesi:
A. Kadir
Halide Edip Adıvar
Tahir Alangu
Reşat Enis
Mustafa Baydar
Asım Bezirci
Hasan İzzettin Dinamo
Hulusi Dosdoğru
Sadri Ertem
Muzaffer Gökman
Rauf Mutluay
Taha Toros
Reşat Ekrem Koçu
Ruşen Eşref Ünaydın
Gerçekten de bazı yazarlar vardır ki Türkiye’yi, özellikle İstanbul’u tanımak için mutlaka onları okumak şarttır. Örnek mi? “Erken Cumhuriyet döneminin yetkin eleştirmeni İsmail Habip Sevük’ün bu konuda Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim için yazdıkları ne kadar doğrudur: Hüseyin Rahmi’nin romanları ve Ahmet Rasim’in yazdıklarını bir an için ortadan kaldıralım; o iki kalemle kâğıtların satırlarına sinen eski İstanbul buhar olmuş bir su gibi kaybolacaktır.”
Kitabın başındaki girişleri önce okumalıyız:
Birinci Bölüm
Popüler Roman Dedikleri...
Popüler Kültür
Popüler Roman
Popüler Romanın Tanımı Üzerine
Popüler Romanın Tarihi Gelişimi ve Tefrika Roman Olgusu
İkinci Bölüm
1875-1908 Yılları Arasında Popüler Roman ve Romancılar
Dönemin Genel Nitelikleri
Romancılar
Dönemin Diğer Popüler Yazarları
Üçüncü Bölüm
1908-1928 Yılları Arasında Popüler Roman ve Romancılar
Dönemin Genel Nitelikleri
Romancılar
Dönemin Diğer Popüler Yazarları
Dördüncü Bölüm
1928-1950 Yılları Arasında Popüler Roman ve Romancılar
Dönemin Genel Nitelikleri
Romancılar
Dönemin Diğer Popüler Yazarları
Beşinci Bölüm
1950-1975 Yılları Arasında Popüler Roman ve Romancılar
Dönemin Genel Nitelikleri
Romancılar
Dönemin Diğer Popüler Yazarları
Kaynakça
Kitaplar
Basılmamış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Dizin
Yeni kuşaklar bunları okuyacak mı?
Her dönemin popüler yazarları vardır. Bu adların yazdıkları kitaplar sadece edebiyat beğenisini göstermez. Aynı zamanda toplumun birçok özelliğini de içerir. Erol Üyepazarcı’nın kitabı bu konuda akla gelen soruların yanıtını veriyor. Belli bir kuşağın okuduğu, kitaplıklarına koyduğu bu eserler hakkında bilgiyi okuduğunuzda, edebiyatın ve toplumun tarihini de öğreneceksiniz.
İki ciltten oluşan ‘Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler-Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875 - 1975)’ isimli kitabın başında şöyle bir ithaf var: “10 yıla yakın bir araştırmanın ürünü olan bu kitabımı; söz konusu ettiğim roman yazarlarını, edebiyat tapınağının geleneksel gardiyanlarının değer yargılarıyla değil, anlayışla ve deyim yerindeyse şefkatle, hatta merhametle değerlendiren dört değerli eleştirmene; Doğan Hızlan, Beşir Ayvazoğlu, Ömer Türkeş ve merhum Tahir Alangu ile iki duyarlı edebiyat adamı Selim İleri ve merhum Haldun Taner’e adıyorum.”
Üyepazarcı, özenli araştırmasında doğru bir yöntem kullanmış. Yazarın eserini değerlendirirken hayatını da incelemiş, böylece yazısıyla hayatı arasındaki gelgitleri ortaya koymuş. Böylece o yazarın kitabını daha doğru değerlendirmek mümkündür. Kitaptaki bazı adları dönemlerinde okudum, onlar üzerine yazdıklarımı, düşündüklerimi de anımsadım.
Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler-Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875-1975)
Erol Üyepazarcı Oğlak Yayınları
Kısa bir okuma listesi:
A. Kadir
Halide Edip Adıvar
Tahir Alangu
Reşat Enis
Mustafa Baydar
Asım Bezirci
Hasan İzzettin Dinamo
Hulusi Dosdoğru
Sadri Ertem
Muzaffer Gökman
Rauf Mutluay
Taha Toros
Reşat Ekrem Koçu
Ruşen Eşref Ünaydın
Gerçekten de bazı yazarlar vardır ki Türkiye’yi, özellikle İstanbul’u tanımak için mutlaka onları okumak şarttır. Örnek mi? “Erken Cumhuriyet döneminin yetkin eleştirmeni İsmail Habip Sevük’ün bu konuda Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim için yazdıkları ne kadar doğrudur: Hüseyin Rahmi’nin romanları ve Ahmet Rasim’in yazdıklarını bir an için ortadan kaldıralım; o iki kalemle kâğıtların satırlarına sinen eski İstanbul buhar olmuş bir su gibi kaybolacaktır.”
Kitabın başındaki girişleri önce okumalıyız:
Birinci Bölüm
Popüler Roman Dedikleri...
Popüler Kültür
Popüler Roman
Popüler Romanın Tanımı Üzerine
Popüler Romanın Tarihi Gelişimi ve Tefrika Roman Olgusu
İkinci Bölüm
1875-1908 Yılları Arasında Popüler Roman ve Romancılar
Dönemin Genel Nitelikleri
Romancılar
Dönemin Diğer Popüler Yazarları
Üçüncü Bölüm
1908-1928 Yılları Arasında Popüler Roman ve Romancılar
Dönemin Genel Nitelikleri
Romancılar
Dönemin Diğer Popüler Yazarları
Dördüncü Bölüm
1928-1950 Yılları Arasında Popüler Roman ve Romancılar
Dönemin Genel Nitelikleri
Romancılar
Dönemin Diğer Popüler Yazarları
Beşinci Bölüm
1950-1975 Yılları Arasında Popüler Roman ve Romancılar
Dönemin Genel Nitelikleri
Romancılar
Dönemin Diğer Popüler Yazarları
Kaynakça
Kitaplar
Basılmamış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Dizin