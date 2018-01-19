Yeni bir kitaplık kurmanın tam zamanı, polisiye dahil

Kitaplığınızı yenilemek için ödül alan kitap ve yazarların listesini gözden geçiriniz. Bazen eski yazarların yeni kitapları, bazen de ilk kitapları öğrenebilirsiniz.

Gazete eklerinde, kitap dergilerinde geniş bir tercih listesi yayımlandı.

Ama gene de geçen yılla sınırlı kalmayın, kitapçıya gittiğinizde, yeni kitaplık için -özellikle genç kuşak için bu notu düşüyorum- dünya klasiklerini es geçmeyin. Çok iyi çeviriler yayımlanıyor.

Türk edebiyatının büyük adlarının kitapları da hem orijinal dilinde hem bugünün Türkçesiyle kitapçılarda. Bugünün yazarlarını, şairlerini anlamak için, bir edebi ‘altlık’ şart.

Sık sık bize, hangi eserlerden bir kütüphane kurabilirim sorusu yöneltilir. Biz de ortak bir kitaplığın adlarını sıralarız.

Bizim yazarlarımız için sorun yok ama çeviriler için hiç kuşkusuz ince eleyip sık dokumak gerekiyor.

Son yıllarda gerek yabancı polisiye yazarları gerek bizim yazarlarımız bu türe ilgiyi arttırdılar.

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BÖYLE bir bahsi neden yeniden açtım?

OT’ta* iyi polisiye yazarı Celil Oker’in tavsiye yazısını okudum.

“Polisiye kitaplığı nasıl kurulur?” sorusunu şöyle yanıtlıyor:

- Polisiye edebiyat kütüphanesi oluşturacaksanız önce kitaplığınızda kocaman bir yer ayırın.

- Türün bütün dönemlerinin, akımlarının kütüphanenizde temsil edilmesine özen gösterin.

- Bir süre sonra okuduğunuz nitelikli polisiyelerin size yalnızca hoş vakit geçirmeye yönelik bilmeceler sunmakla yetinmediklerini, yazıldıkları dönemin toplumsal ve insani meseleleri üzerine çaktırmadan ışık tuttuğunu fark edeceksiniz.

- Yeterince polisiye roman okuduktan sonra, bu tür hakkında yazılmış araştırma, inceleme, değerlendirme kitaplarına da ihtiyaç duyacaksınız.

- Son olarak ‘Suç ve Ceza’ polisiye kitaplarınızın arasına karışmışsa, onu oradan özenle alın, evinizin bir başka köşesindeki romanların arasına yerleştirin. Bir vaktiniz olduğunda yeniden okuyun, ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Polisiye kütüphanesinin olmazsa olmazları:

- Agatha Christie

- Raymond Chandler

- Arthur Conan Doyle

- Mickey Spillane

- Türk polisiyesi.

Aynı sayıda dedektiflerin adlarını bulabilirsiniz:

- C. Auguste Dupin

- Hercule Poirot

- Amanvermez Avni

- Komiser Columbo

- Mike Hammer

- Shaft

- Miss Marple

- Alper Kamu

- Monk

- Peder Brown

- Müfettiş Maigret

- Müfettiş Clouseau

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EROL ÜYEPAZARCI’nın sözüyle noktalıyorum yazımı:

“En sevdiğim polisiye KARAMAZOV KARDEŞLER”

(*) OT, Ocak 2018