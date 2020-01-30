Yeni bir dergi: Muhit

Dergi dünyasına aylık bir dergi katıldı:
Muhit.
İbrahim Tenekeci’nin genel yayın yönetmeni olduğu derginin Başlarken yazısından bir bölümü okuyalım:
“Merhaba,
Yeni bir yürüyüşe başlamış bulunuyoruz. Allah mahcup etmesin.
Muhit, adından da anlaşılacağı gibi, toparlayıcı bir yayın çizgisi takip edecektir.
İyi ve güzeli kılavuz edinen hüner, emekle buluşan yetenek, gösterişten uzak maharet, hürmetle birlikte ilerleyen meziyet, sahibine yakışan kabiliyet ve bütün bunları tamamlayan şahsiyet, derdimiz budur.
Varlıkta şımarmayan,
yoklukta şaşırmayan, zorlukta savrulmayan, sözü emanet bilen, insanları ve imkânları basamak olarak kullanmayan, siyaseten değil de fikren ve kalben bizimle olan insanlara ihtiyacımız var. Özetle, yolcu değil, yoldaş arıyoruz.
Dergicilik, ortak duyguların, benzer hassasiyetlerin birbirini bulmasıdır. Muhit dergisini meydana getiren isimler, işte bu düşüncenin çatısı altında buluşmuş bulunuyor.
Sadece iyi kitaplar değil, iyi dergiler de hayatımıza önemli katkılar sağlayabilir.
İşte böyle bir dergi olmaya gayret edeceğiz.
Dergimizin öncelikli amaçlarından biri de edebiyat ve fikir dünyamıza yeni isimler kazandırmaktır. Mevcut birikimi en doğru şekilde yansıtmakla beraber yeninin de peşinde olacağız.
Sözü yormadan, sizleri ilk sayımızda baş başa bırakıyoruz.”
*
MUHİT’teki adlardan bir seçme:
Ömer Lekesiz
Cahit Koytak
Arif Ay
Hüseyin Atlansoy
Mustafa Ruhi Şirin
Hüsrev Hatemi
- Fatih Andı
İbrahim Tenekeci
Mehmet Narlı
Ahmet Kekeç
Dergide iyi şair Cahit Koytak’ın Metrodaki Dilenci şiirini yazıma aldım, okumanızı istediğim şiirlerden biri:
“Sizden para istemiyorum
Korkmayın öyle hemen!
Sizden akıl istemiyorum,
Akıl, daha çok size lâzım
*
Sizden zaman istemiyorum,
Bilirim işiniz çok
Ve muhabbete ayıracak,
‘Haliniz, vaktiniz’ yok, bilirim
*
Benim istediğim, bir tebessüm,
Bir gülücük sadece:
Karanlıkta biraz müzik
Biraz şiir, biraz ışık, o kadar!
*
Tanrı hakkı için değil,
Sevdiklerinizin başı için değil,
Ölmüşlerinizin ruhu için değil,
Değil, bilemediniz,
*
Kendi iyiliğiniz için,
Kendi ruhunuz için,
Kendi gönlünüzün şenliği,
Aklınızın sağlığı için...
*
Gülmek, gülümsemek,
Bilirisiniz, içinizi boşaltır,
Ama cebinize dokunmaz
*
Aklınızı zorlamaz,
Yüzünüzü eskitmez,
Ömrünüzü kısaltmaz”
Bu şiir telaş içinde geçen hayatımıza insancıl durakları hatırlatıyor.
*
MUHİT’e uzun yayın yılları diliyorum.
EDEBİYAT ORTAMI
EDEBİYAT ORTAMI (OCAK-ŞUBAT 2020) dergisinin ilk sayfasında Nuri Pakdil’in Bir Yazarın Notları-1 kitabından bir bölüm:
“İnsanın en çok kalbi temiz olmalıdır. Tüm organlarımıza buyuran bir güç var onda. Anlatmaya, yorumlamaya gücümüzün yetmediği bir giz birikimi bu. İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün, nasıl kayıp gidecek elinizden!
Kaygan, yabancı madde dolu bir şey olup çıkacak sonunda.
Kalbin gereksinmelerine dikkat edilmedi mi emek de, ekmek de yitiriverir anlamını.
Ne emek, ne ekmek; önce, kalbiniz bozuluyor çünkü.”
Ayhan Sağmak’ın “Nuri Pakdil’in Ardından” yazısında da onun dünyasını daha yakından tanıyacaksınız.
*
DERGİLER güncel sanatın nabzının attığı yerdir.
Yeni bir dergi: Muhit
Dergi dünyasına aylık bir dergi katıldı:
Muhit.
İbrahim Tenekeci’nin genel yayın yönetmeni olduğu derginin Başlarken yazısından bir bölümü okuyalım:
“Merhaba,
Yeni bir yürüyüşe başlamış bulunuyoruz. Allah mahcup etmesin.
Muhit, adından da anlaşılacağı gibi, toparlayıcı bir yayın çizgisi takip edecektir.
İyi ve güzeli kılavuz edinen hüner, emekle buluşan yetenek, gösterişten uzak maharet, hürmetle birlikte ilerleyen meziyet, sahibine yakışan kabiliyet ve bütün bunları tamamlayan şahsiyet, derdimiz budur.
Varlıkta şımarmayan,
yoklukta şaşırmayan, zorlukta savrulmayan, sözü emanet bilen, insanları ve imkânları basamak olarak kullanmayan, siyaseten değil de fikren ve kalben bizimle olan insanlara ihtiyacımız var. Özetle, yolcu değil, yoldaş arıyoruz.
Dergicilik, ortak duyguların, benzer hassasiyetlerin birbirini bulmasıdır. Muhit dergisini meydana getiren isimler, işte bu düşüncenin çatısı altında buluşmuş bulunuyor.
Sadece iyi kitaplar değil, iyi dergiler de hayatımıza önemli katkılar sağlayabilir.
İşte böyle bir dergi olmaya gayret edeceğiz.
Dergimizin öncelikli amaçlarından biri de edebiyat ve fikir dünyamıza yeni isimler kazandırmaktır. Mevcut birikimi en doğru şekilde yansıtmakla beraber yeninin de peşinde olacağız.
Sözü yormadan, sizleri ilk sayımızda baş başa bırakıyoruz.”
*
MUHİT’teki adlardan bir seçme:
Ömer Lekesiz
Cahit Koytak
Arif Ay
Hüseyin Atlansoy
Mustafa Ruhi Şirin
Hüsrev Hatemi
İbrahim Tenekeci
Mehmet Narlı
Ahmet Kekeç
Dergide iyi şair Cahit Koytak’ın Metrodaki Dilenci şiirini yazıma aldım, okumanızı istediğim şiirlerden biri:
“Sizden para istemiyorum
Korkmayın öyle hemen!
Sizden akıl istemiyorum,
Akıl, daha çok size lâzım
*
Sizden zaman istemiyorum,
Bilirim işiniz çok
Ve muhabbete ayıracak,
‘Haliniz, vaktiniz’ yok, bilirim
*
Benim istediğim, bir tebessüm,
Bir gülücük sadece:
Karanlıkta biraz müzik
Biraz şiir, biraz ışık, o kadar!
*
Tanrı hakkı için değil,
Sevdiklerinizin başı için değil,
Ölmüşlerinizin ruhu için değil,
Değil, bilemediniz,
*
Kendi iyiliğiniz için,
Kendi ruhunuz için,
Kendi gönlünüzün şenliği,
Aklınızın sağlığı için...
*
Gülmek, gülümsemek,
Bilirisiniz, içinizi boşaltır,
Ama cebinize dokunmaz
*
Aklınızı zorlamaz,
Yüzünüzü eskitmez,
Ömrünüzü kısaltmaz”
Bu şiir telaş içinde geçen hayatımıza insancıl durakları hatırlatıyor.
*
MUHİT’e uzun yayın yılları diliyorum.
EDEBİYAT ORTAMI
EDEBİYAT ORTAMI (OCAK-ŞUBAT 2020) dergisinin ilk sayfasında Nuri Pakdil’in Bir Yazarın Notları-1 kitabından bir bölüm:
“İnsanın en çok kalbi temiz olmalıdır. Tüm organlarımıza buyuran bir güç var onda. Anlatmaya, yorumlamaya gücümüzün yetmediği bir giz birikimi bu. İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün, nasıl kayıp gidecek elinizden!
Kaygan, yabancı madde dolu bir şey olup çıkacak sonunda.
Kalbin gereksinmelerine dikkat edilmedi mi emek de, ekmek de yitiriverir anlamını.
Ne emek, ne ekmek; önce, kalbiniz bozuluyor çünkü.”
Ayhan Sağmak’ın “Nuri Pakdil’in Ardından” yazısında da onun dünyasını daha yakından tanıyacaksınız.
*
DERGİLER güncel sanatın nabzının attığı yerdir.