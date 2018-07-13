Yazın müziksiz kalmayın

BEN tatile çıkacak olsam, festivallerin, konserlerin olduğu yerleri seçerim.
Gündüz denize girdiniz, yüzdünüz, güneşlendiniz, kitabınızı okudunuz.
Akşam ne yapacaksınız? Sanırım uzun akşam yemekleri ile günü noktalamayacaksınız.
“Müzik ruhun gıdasıdır” sözünü zihninizden çıkarmayın.
Eskiden Bodrum’a gittiğimde tek bir notanın sesini bile duyamazdım. Beni Bodrum’a ilk kez sevgiyle andığım Halikarnas Balıkçısı göndermişti. İki gece kaldıktan sonra sıkılıp hemen İstanbul’a dönmüştüm.
Şimdi orada konserler veriliyor, sergiler açılıyor.
ANDANTE’nin* yeni sayısındaki dosyanın başlığı şu:
“Müzik yazlık mekânlara taşınıyor.”
Böylece yaz programınızı bu sayfaları okuyarak ayarlayabilirsiniz.
İstanbul’da İKSV’nin düzenlediği Klasik Müzik Festivali bitti, Caz Festivali de sonlanmak üzere.
Büyük kentlerden ayrıldınız, yazlık mekânlarda neler var?
*
- Doğuş Grubu’nun kurucu desteğiyle gerçekleşen Bodrum Müzik Festivali, 4-8 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Festival, Bodrum’un çeşitli yerlerinde, mekânlarında yapılıyor.
Bu yılın onur sanatçısı Gülsin Onay.
Festivalin tüm bilet gelirleri Tohum Otizm Vakfı ve Bodrum Sağlık Vakfı’na bağışlanıyor. Gülsin Onay’ın vereceği konserin bilet gelirleri de Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne aktarılacak. Festivalin 4 Ağustos’taki gala konserinde Avustralyalı soprano Lauren Fagan ve tenor Murat Karahan’a, Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
- 15. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ve Gümüşlük Festival Akademisi’ne dünyaca ünlü solistler katılıyor ve ustalık sınıfı çalışmaları yapılıyor.
- ENKA Kültür Sanat’ın düzenlediği Açık Hava Buluşmaları 30’uncu yaşını beş tiyatro oyunu, iki konser ve yedi film gösterisinin olduğu 14 etkinlikle kutluyor. 20 Temmuz gecesi Fazıl Say çalacak.
- Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Açılış eseri Zorba. Viyana Balesi Dansçıları da Bodrum’a geliyor.
- Çeşme de bu yıl müzikle şenlenecek. Çeşme Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin işbirliğiyle 2-12 Eylül tarihleri arasında Dördüncü Çeşme Uluslararası Klasik Müzik Akademisi ve Festivali izlenebilir.
- Türkiye’nin sayılı sakin şehirlerinden olan Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 2-28 Temmuz arasında Eğirdir Klasik Müzik Festivali’ne gidebilirsiniz. Ayrıca burada 2. Eğirdir Oda Müziği Yarışması da yapılıyor.
- Uluslararası Kapadokya Müzik Festivali 25 Ağustos-9 Eylül arasında.
- Urla Müzik Akademisi (UMA) genç solistlerin kariyerlerinde yükselmeleri için dünyaca ünlü korno ve klarnet ustalarını İzmir’de ağırlayacak.
- Trakya Müzik Festivali’ne 19-22 Temmuz arasında ünlü müzikçiler gelecek.
- Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali 4-8 Eylül arasında Puccini’nin Turandot operasıyla açılıyor.
- 1-8 Eylül arasında Bodrum Caz Festivali yapılacak.
- Bozcaada Caz Festivali’nin de tarihi 27-28-29 Temmuz.
Yazı müziksiz geçirmemeniz için birçok festivalden seçim yapabilirsiniz.
Bu festivallerin birkaç açıdan önemini vurgulamak gerekiyor.
Klasik Batı müziğinin yaygınlaşmasını sağlıyor, birçok kişi yazın dinlediği parçalarla bu müziği sevebilir, arayabilir. Ayrıca birçok sanatçının usta sınıflarına gelmesi, buradaki sanatçı adaylarının alanlarında yükselme fırsatı vermesi de bu festivallerin bir diğer yanı.
Hiç kuşkusuz yabancı müzisyenler hem Türkiye’yi hem Türk meslektaşlarını tanıyorlar. Çünkü artık bir ülkenin tanıtılması sanatla mümkün oluyor.
*
MÜZİKLİ bir tatil geçirmenizi diliyorum.
..............................
(*) Andante, Temmuz 2018.
Yazın müziksiz kalmayın
BEN tatile çıkacak olsam, festivallerin, konserlerin olduğu yerleri seçerim.
Gündüz denize girdiniz, yüzdünüz, güneşlendiniz, kitabınızı okudunuz.
Akşam ne yapacaksınız? Sanırım uzun akşam yemekleri ile günü noktalamayacaksınız.
“Müzik ruhun gıdasıdır” sözünü zihninizden çıkarmayın.
Eskiden Bodrum’a gittiğimde tek bir notanın sesini bile duyamazdım. Beni Bodrum’a ilk kez sevgiyle andığım Halikarnas Balıkçısı göndermişti. İki gece kaldıktan sonra sıkılıp hemen İstanbul’a dönmüştüm.
Şimdi orada konserler veriliyor, sergiler açılıyor.
ANDANTE’nin* yeni sayısındaki dosyanın başlığı şu:
“Müzik yazlık mekânlara taşınıyor.”
Böylece yaz programınızı bu sayfaları okuyarak ayarlayabilirsiniz.
İstanbul’da İKSV’nin düzenlediği Klasik Müzik Festivali bitti, Caz Festivali de sonlanmak üzere.
Büyük kentlerden ayrıldınız, yazlık mekânlarda neler var?
*
- Doğuş Grubu’nun kurucu desteğiyle gerçekleşen Bodrum Müzik Festivali, 4-8 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Festival, Bodrum’un çeşitli yerlerinde, mekânlarında yapılıyor.
Bu yılın onur sanatçısı Gülsin Onay.
Festivalin tüm bilet gelirleri Tohum Otizm Vakfı ve Bodrum Sağlık Vakfı’na bağışlanıyor. Gülsin Onay’ın vereceği konserin bilet gelirleri de Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne aktarılacak. Festivalin 4 Ağustos’taki gala konserinde Avustralyalı soprano Lauren Fagan ve tenor Murat Karahan’a, Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
- 15. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ve Gümüşlük Festival Akademisi’ne dünyaca ünlü solistler katılıyor ve ustalık sınıfı çalışmaları yapılıyor.
- ENKA Kültür Sanat’ın düzenlediği Açık Hava Buluşmaları 30’uncu yaşını beş tiyatro oyunu, iki konser ve yedi film gösterisinin olduğu 14 etkinlikle kutluyor. 20 Temmuz gecesi Fazıl Say çalacak.
- Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Açılış eseri Zorba. Viyana Balesi Dansçıları da Bodrum’a geliyor.
- Çeşme de bu yıl müzikle şenlenecek. Çeşme Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin işbirliğiyle 2-12 Eylül tarihleri arasında Dördüncü Çeşme Uluslararası Klasik Müzik Akademisi ve Festivali izlenebilir.
- Türkiye’nin sayılı sakin şehirlerinden olan Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 2-28 Temmuz arasında Eğirdir Klasik Müzik Festivali’ne gidebilirsiniz. Ayrıca burada 2. Eğirdir Oda Müziği Yarışması da yapılıyor.
- Uluslararası Kapadokya Müzik Festivali 25 Ağustos-9 Eylül arasında.
- Urla Müzik Akademisi (UMA) genç solistlerin kariyerlerinde yükselmeleri için dünyaca ünlü korno ve klarnet ustalarını İzmir’de ağırlayacak.
- Trakya Müzik Festivali’ne 19-22 Temmuz arasında ünlü müzikçiler gelecek.
- Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali 4-8 Eylül arasında Puccini’nin Turandot operasıyla açılıyor.
- 1-8 Eylül arasında Bodrum Caz Festivali yapılacak.
- Bozcaada Caz Festivali’nin de tarihi 27-28-29 Temmuz.
Yazı müziksiz geçirmemeniz için birçok festivalden seçim yapabilirsiniz.
Bu festivallerin birkaç açıdan önemini vurgulamak gerekiyor.
Klasik Batı müziğinin yaygınlaşmasını sağlıyor, birçok kişi yazın dinlediği parçalarla bu müziği sevebilir, arayabilir. Ayrıca birçok sanatçının usta sınıflarına gelmesi, buradaki sanatçı adaylarının alanlarında yükselme fırsatı vermesi de bu festivallerin bir diğer yanı.
Hiç kuşkusuz yabancı müzisyenler hem Türkiye’yi hem Türk meslektaşlarını tanıyorlar. Çünkü artık bir ülkenin tanıtılması sanatla mümkün oluyor.
*
MÜZİKLİ bir tatil geçirmenizi diliyorum.
..............................
(*) Andante, Temmuz 2018.