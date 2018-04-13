Yazarlarla okurlar İzmir’de buluşacak

23 yıldır İzmir, kitap dünyasının başkentliğini üstleniyor. TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar İşbirliği ile düzenlenen 23. İzmir Kitap Fuarı, 14-22 Nisan tarihleri arasında her zamanki yerinde, Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) kapılarını açıyor.

Kitap fuarları, o kentin, o bölgenin okurlarına zengin bir kütüphane sunuyor. Fuarların vazgeçilmez özelliği de okur/yazar buluşmasını sağlamaktır. Kitabını okuduğunuz bir yazarı görmek, onunla konuşmak, kitabını imzalatmak ancak fuarlar sayesinde gerçekleşiyor.

Hiç kuşkusuz bununla kısıtlı değil fuarların işlevi. Edebiyat, sanat, bilim, düşünce dünyasının tanınmış adları da söyleşilere katılıyor, çeşitli konularda düzenlenen sempozyumlarda konuşuyor.

Yeni çıkan kitapları, kitabevlerini ziyaret edenler bulabilirler ama bir yazarın toplu yapıtlarını bu mekânda bulamazlar. Oysa fuarlarda bütün kitapların sergilenmesi size alternatif sunuyor.

Bir kente kitap fuarlarının getirdiği havayı çok severim. Bana öyle gelir ki, herkes fuar zamanında kendini kitaba adıyor. İlgilendiği konulardaki yeni çıkan eserleri inceliyor. Fuarın tarihini bilenlerden biri olarak, gelişen kitapçılığı, okur sayısını, tür çeşitliliğini fuarlarda bulurum.

Gelen ziyaretçi çeşitliliği, Türkiye’nin okuma haritasını tanımamda yararlı olur. Ayrıca her kuşağın kitap, edebiyat anlayışı da fuarda kendini ortaya koyar.

Yeni kuşakların seçimleri geleceğin yayın dünyasını şekillendirmekte etkili olacaktır.

Fuarların benim dikkatimi çeken yanı, çocuk yayınlarının artışıdır. Yayıncılığımızın gelişimini, gerek biçim, gerek içerik açısından aldığı mesafeyi görmek istiyorsanız, fuarda mutlaka çocuk yayınlarının standlarını gezmenizi salık veririm.

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SAYILARLA bu yılın fuarı: Fuara 470 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor, 120 kültür etkinliği gerçekleştiriliyor. Hangi yazarlar var bu yılın konukları arasında:

Gülten Dayıoğlu, Doğan Hızlan, Canan Karatay, Ahmet Ümit, İlber Ortaylı, Müjde Ar, Deniz Kavukçuoğlu, Canan Tan, Altan Öymen, Doğan Cüceloğlu, Cemre Birand, Arif Keskiner, Ataol Behramoğlu, Yüksel Pazarkaya, Mavisel Yener, Sinan Canan, Doğu Yücel, Behiç Ak, Ercan Kesal, Cem Yılmaz, Teoman, İrfan Değirmenci, Aytül Akal, Hikmet Anıl Öztekin, Oya Baydar, Kahraman Tazeoğlu, Ahmet Telli, Mine Soysal, İhsan Eliaçık, Sinan Meydan, İbrahim Kaboğlu, Mine Söğüt, Kemal Hamamcıoğlu, Ahmet Şimşirgil, İsmail Saymaz ve Hicabi Demirci.

- YAYINCI, şair Enver Ercan fuarda anılacak.

“Enver Ercan: Şair, Yayıncı, Edebiyat Adamı Enver Ercan” başlıklı panellerin açılış konuşmalarını ben ve Deniz Kavukçuoğlu yapacağız.

Diğer konuşmacılar Özge Ercan, Metin Celâl, Kenan Kocatürk, Mehmet Erte, Haydar Ergülen.

- KISA bir süre önce aramızdan ayrılan, 1950 kuşağının has şairlerinden Ülkü Tamer, Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen “Ülkü Tamer’i Anıyoruz” etkinliği 16 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

- Ölümlerinin 25. yılında Metin Altıok ve Behçet Aysan, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından 14 Nisan Cumartesi günü düzenlenen “Sivas Ağıdı” başlıklı panelde anılacak.

ULUSLARARASI KONUKLAR TÜYAP’TA

- POLİSİYE edebiyatın önemli isimlerinden İrlandalı yazar Glenn Meade, 21 Nisan Cumartesi günü Kırmızı Kedi Yayınevi’nin düzenlediği etkinlikte okurlarıyla söyleşmek ve kitaplarını imzalamak üzere fuara konuk olacak.

- TÜYAP ve Edebiyatçılar Derneği 15 Nisan Pazar günü düzenlenecek bir panel ile İtalya’dan konuklarını ağırlayacak. Maria Ermelinda De Carlo, Donatella Bruno, Anna Sonia Cuna, Rosa Lorena Guarascio pedagojik eğitimde yeni yaklaşımları tartışmak üzere bir araya gelecek.

- İTALYAN yazar ve yemek pişirme eğitmeni Rita Monastero, 20 Nisan Cuma günü “Unutulmuş Ekmekler, Eski Tatların Peşinde Adım Adım İtalya” etkinliğinde Oğlak Yayınları’ndan çıkan aynı adlı kitabı üzerine söyleşecek.

- TÜRKİYE’DE özellikle Soluğun Mucizesi kitabı ile tanınan Yunan yazar Dimitris Sotakis, İbrahim Arık, Yılmaz Okyay ile birlikte 15 Nisan Pazar günü DeliDolu Yayınları’nın düzenlediği “Atina’dan Smyrna’ya Edebiyatın İzinde” isimli söyleşide konuşmacı olacak.

‘KURTULUŞ SAVAŞI VE ATATÜRK’ SERGİSİ

- İZMİR Kitap Fuarı, Demkar Yayınevi tarafından hazırlanan bir fotoğraf sergisine de ev sahipliği yapacak. Araştırmacı yazar Atilla Oral’ın arşivinde bulunan, az bilinen ve çoğu yayımlanmamış olan Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarından oluşan sergi, fuar boyunca ziyarete açık olacak.

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GİRİŞİN ücretsiz olduğu fuar her gün 11.00-20.00, son günü 11.00-19.00 saatleri arası açık olacak.