Yazarların izinde kentleri gezmek

Eğer Moskova’ya veya St. Petersburg’a gidecekseniz size iki kitap tavsiye edeceğim.
Birincisi ‘Fotoğraflarla Moskova’, diğeri de ‘St. Petersburg’.
Semih Kalkanoğlu-Diana Kalkanoğlu’nun hazırladığı ‘Fotoğraflarla Moskova’ kitabının ilk sayfasında Mihail Yuryeviç Lermontov’un (1814-1841) bir şiirini okuyoruz:
“Moskova, Moskova...
Seviyorum seni oğlun gibi
Rus gibi.
Çok ateşli ve şefkatli
Senin kutsal parlak kır saçlarını
Ve bu huzur veren Kremlin’i
Seviyorum.”
Rusya’nın Kalbi Moskova yazısını okuyarak başlayın, daha önce bu kitaba göz gezdirirseniz, günlük yaşamından büyük sanat eserlerine, müzelere kadar doyurucu bir Moskova gezisi yapmış olursunuz.
Sadece bir fotoğraf albümü değil, bilgilerle güçlendirilmiş, öyküleriyle süslenmiş adeta bir şehir monografisi.
Bir tür rehber özelliği de taşıyan kitapta gezinin güzergâhı şöyle tanımlanıyor:
“Kremlin ve hemen dışındaki Kızıl Meydan gezimizin ardından artık yavaş yavaş Moskova’nın diğer bölümlerine geçebilme zamanı gelir.”
Sonsöz’de kitabın oluşum öyküsü yazılmış:
“Beş yıla yakın bir sürelik çalışma, araştırma ve emek ürünü olan ‘Fotoğraflarla Moskova’ çalışmamız, konusunda Türkiye’de ilk kez hazırlanan telif eser ve bir prestij kitabı olarak okurlarının karşısına getirilmiştir.
Bu çalışmamızın hazırlık aşamasında Moskova’da 1.5 yıl kalarak 2 bin 800 adet renkli dia çekimini gerçekleştirdik.”
*
DİANA KALKANOĞLU-SEMİH KALKANOĞLU’nun hazırladığı St. Petersburg kitabı A.S. Puşkin’den bir alıntıyla başlıyor:
“Petro’nun yapıtı sevdim seni.
Klasik, zarif görüntünü
Neva’nın mağrur geçişini,
Kıyı granitlerini,
Duvarların demir nakşını,
O dalgın gecelerinin,
Şeffaf, aysız parlaklığını,
Odamda herkes için,
Kandilsiz okuyup yazarken
Aydınlıktır büyük binalar
Issız sokakları gezerken
Admiralteskiy külahı parlar
Ve karanlığını gece
Altın göğe göndermeyerek
Gündüzle yer değiştirmeye,
Can atar süre vermeyerek.”
Kitabın Sunuş’u şöyle:
“Büyülü ve güzel St. Petersburg! Benzersiz su kenti: Deniz, ırmak ve kanallar. Başka bir adıyla: Kuzey’in Venedik’i. Mimarisi ve tarihi eserleriyle, zengin müzeleriyle dünyaca meşhur tiyatro ve bale ustalarıyla dünyanın başta gelen kültür merkezi...
Puşkin ve Dostoyevskiy dahil olmak üzere dünyaca kabul görmüş yazarların kenti...
Ünlü kadın şair Anna Ahmatova’nın kendi parçası saydığı ve hayatı boyunca kaldığı aşkların kenti, St. Petersburg üzerine yazdığı şu dörtlüğü anımsayalım:
‘Orda beyaz gecelerim fısıldaşıyor yine
Birinin yüce ve gizli aşkı üzerine
Ve her şey sedefle ve yeşimle yanıyor
Işığın kaynağıysa giziyle saklanıyor’.
Bir kenti yazarların, şairlerin yazılarından tanıyarak severiz.
İki kitap da bunu sağlıyor.
*
BAYRAMINIZI kutlar, sağlık, mutluluk, güzellikler dilerim.
Yazarların izinde kentleri gezmek
Eğer Moskova’ya veya St. Petersburg’a gidecekseniz size iki kitap tavsiye edeceğim.
Birincisi ‘Fotoğraflarla Moskova’, diğeri de ‘St. Petersburg’.
Semih Kalkanoğlu-Diana Kalkanoğlu’nun hazırladığı ‘Fotoğraflarla Moskova’ kitabının ilk sayfasında Mihail Yuryeviç Lermontov’un (1814-1841) bir şiirini okuyoruz:
“Moskova, Moskova...
Seviyorum seni oğlun gibi
Rus gibi.
Çok ateşli ve şefkatli
Senin kutsal parlak kır saçlarını
Ve bu huzur veren Kremlin’i
Seviyorum.”
Rusya’nın Kalbi Moskova yazısını okuyarak başlayın, daha önce bu kitaba göz gezdirirseniz, günlük yaşamından büyük sanat eserlerine, müzelere kadar doyurucu bir Moskova gezisi yapmış olursunuz.
Sadece bir fotoğraf albümü değil, bilgilerle güçlendirilmiş, öyküleriyle süslenmiş adeta bir şehir monografisi.
Bir tür rehber özelliği de taşıyan kitapta gezinin güzergâhı şöyle tanımlanıyor:
“Kremlin ve hemen dışındaki Kızıl Meydan gezimizin ardından artık yavaş yavaş Moskova’nın diğer bölümlerine geçebilme zamanı gelir.”
Sonsöz’de kitabın oluşum öyküsü yazılmış:
“Beş yıla yakın bir sürelik çalışma, araştırma ve emek ürünü olan ‘Fotoğraflarla Moskova’ çalışmamız, konusunda Türkiye’de ilk kez hazırlanan telif eser ve bir prestij kitabı olarak okurlarının karşısına getirilmiştir.
Bu çalışmamızın hazırlık aşamasında Moskova’da 1.5 yıl kalarak 2 bin 800 adet renkli dia çekimini gerçekleştirdik.”
*
DİANA KALKANOĞLU-SEMİH KALKANOĞLU’nun hazırladığı St. Petersburg kitabı A.S. Puşkin’den bir alıntıyla başlıyor:
“Petro’nun yapıtı sevdim seni.
Klasik, zarif görüntünü
Neva’nın mağrur geçişini,
Kıyı granitlerini,
Duvarların demir nakşını,
O dalgın gecelerinin,
Şeffaf, aysız parlaklığını,
Odamda herkes için,
Kandilsiz okuyup yazarken
Aydınlıktır büyük binalar
Issız sokakları gezerken
Admiralteskiy külahı parlar
Ve karanlığını gece
Altın göğe göndermeyerek
Gündüzle yer değiştirmeye,
Can atar süre vermeyerek.”
Kitabın Sunuş’u şöyle:
“Büyülü ve güzel St. Petersburg! Benzersiz su kenti: Deniz, ırmak ve kanallar. Başka bir adıyla: Kuzey’in Venedik’i. Mimarisi ve tarihi eserleriyle, zengin müzeleriyle dünyaca meşhur tiyatro ve bale ustalarıyla dünyanın başta gelen kültür merkezi...
Puşkin ve Dostoyevskiy dahil olmak üzere dünyaca kabul görmüş yazarların kenti...
Ünlü kadın şair Anna Ahmatova’nın kendi parçası saydığı ve hayatı boyunca kaldığı aşkların kenti, St. Petersburg üzerine yazdığı şu dörtlüğü anımsayalım:
‘Orda beyaz gecelerim fısıldaşıyor yine
Birinin yüce ve gizli aşkı üzerine
Ve her şey sedefle ve yeşimle yanıyor
Işığın kaynağıysa giziyle saklanıyor’.
Bir kenti yazarların, şairlerin yazılarından tanıyarak severiz.
İki kitap da bunu sağlıyor.
*
BAYRAMINIZI kutlar, sağlık, mutluluk, güzellikler dilerim.