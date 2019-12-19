Yazar toplantıları

YAZARLARI yuvarlak rakamlı yıllarda anma toplantılarını her zaman desteklemişimdir.
Her toplantı, okuru yeni okumalara çağırır, ayrıca her yeni kuşağın yeni görüşler sunmasını sağlar.
Yalnız yazar anmaları değil, hiç kuşkusuz değişik temalarda, konularda sempozyumlar da düzenlenmelidir.
Bu alanda üniversiteler ve belediyeler övgüye değer çalışmalar yapıyorlar.
Yazarların, eleştirmenlerin yanı sıra akademisyenlerin de bu toplantılarda konuşmaları, yazarların daha ayrıntılı tanınmasını sağlıyor.
Ayrıca yazarların doğru biyografileri de bu toplantılar vesilesiyle yazılmış, konuşulmuş oluyor.
Bu etkinliklerden başka, yeni kitap lansmanları da ilgi çekiyor. Gerçi ben kitap dışında böyle tanıtıcı düzenlemelere alışmış değilim. Çünkü okurla metnin arasına kimsenin girmemesi aslolan kuraldır.
Gene de okuru arttırmak için yapılan girişimler olduğu için belki de iyimser bir açıdan bakmak daha insaflı bir yaklaşım olur.
Yeni yayın anlayışında ciltli kitaplar fazlasıyla görülmeye başlandı. Ayrıca önemli kitapların yıldönümlerinde yapılan şık baskılar da yayıncılığımızın gelişmesinin bir göstergesi.
Eskiden bütün romanlar, ciltli ve şömizli yayımlanırdı. Ama bu popüler romanlar için yapılırdı.
Yazar anmalarının son haftalardaki dökümünü vermek istedim, bir destek olma arzusuyla.
*
- DENEMENİN, şiirin büyük ustası Salâh Birsel için, doğduğu Bandırma’da bir anma toplantısı yapıldı.
İlk kez yapılan bu anma beni sevindirdi.
- Nilüfer Belediyesi başarılı, kapsamlı yazar anmaları, sempozyumlarıyla tanınıyor.
Bu kez de iyi, öykü, roman oyun yazarı Nezihe Meriç anıldı. Belediye ayrıca anmalar için kitaplar da yayımlıyor.
- Bursa Osmangazi Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar adına ödül vermeye devam ediyor, ayrıca her yıl da anma toplantıları yapıyor.
- Kültür Üniversitesi de yazar sempozyumları dizisine başladı.
İlk sempozyum Ferit Edgü için yapıldı.
Akademisyenler ve eleştirmenler, onun çeşitli yönlerini irdelediler.
- Behçet Necatigil için Yapı Kredi’nin Galatasaray binasında bir ödül toplantısı yapıldı.
17 Aralık’ta da İstanbul Üniversitesi’nde Behçet Necatigil anıldı.
- Oğuz Atay, Zeytinburnu Belediyesi’nde bir toplantıyla anıldı.
- Daha önce de aynı belediye Tarık Buğra anma toplantısı yaptı.
- Geçen yıl da Arel Üniversitesi’nde İlhan Berk için bir program düzenlenmişti.
- Bazı kentlerde verilen ödüller de ilgi görmeyi sürdürüyor.
Bu yıl Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Mersin Büyük Ödülü Nursel Duruel’e verildi.
Hiç kuşkusuz bu toplantılardaki konuşmaların kitaplaştırılmasını öneriyorum.
Çünkü konuşmalar uçup gidiyor.
Bütün bu etkinlikler içinde ödülleri de unutmamalıyız.
Bu konuda kitap fuarları ödül törenleri için bir mekân olma özelliğini taşıyor. Çünkü ödül verenlerin maddi açıdan bunu sürdürmeye güçleri yetmiyor.
Ayrıca kitap fuarlarında bütün yazarları bir arada bulma imkânı olduğundan ödül törenine daha çok kişinin katılması mümkün oluyor.
Bir ödül de İKSV’nin düzenlediği Talât Sait Halman Ödülü’nün 25 Aralık toplantısında belirlenecek.
Cuma günü Kitap Sanat ekinde ödüle layık üç kitabın adını verdim.
Belki siz de bu kitapları alır, ödül sonucunu tartışırsınız.
*
DİLERİM yeni yılda da üniversiteler, belediyeler edebiyata, sanata katkıları sürdürsünler.
Yazar toplantıları
YAZARLARI yuvarlak rakamlı yıllarda anma toplantılarını her zaman desteklemişimdir.
Her toplantı, okuru yeni okumalara çağırır, ayrıca her yeni kuşağın yeni görüşler sunmasını sağlar.
Yalnız yazar anmaları değil, hiç kuşkusuz değişik temalarda, konularda sempozyumlar da düzenlenmelidir.
Bu alanda üniversiteler ve belediyeler övgüye değer çalışmalar yapıyorlar.
Yazarların, eleştirmenlerin yanı sıra akademisyenlerin de bu toplantılarda konuşmaları, yazarların daha ayrıntılı tanınmasını sağlıyor.
Ayrıca yazarların doğru biyografileri de bu toplantılar vesilesiyle yazılmış, konuşulmuş oluyor.
Bu etkinliklerden başka, yeni kitap lansmanları da ilgi çekiyor. Gerçi ben kitap dışında böyle tanıtıcı düzenlemelere alışmış değilim. Çünkü okurla metnin arasına kimsenin girmemesi aslolan kuraldır.
Gene de okuru arttırmak için yapılan girişimler olduğu için belki de iyimser bir açıdan bakmak daha insaflı bir yaklaşım olur.
Yeni yayın anlayışında ciltli kitaplar fazlasıyla görülmeye başlandı. Ayrıca önemli kitapların yıldönümlerinde yapılan şık baskılar da yayıncılığımızın gelişmesinin bir göstergesi.
Eskiden bütün romanlar, ciltli ve şömizli yayımlanırdı. Ama bu popüler romanlar için yapılırdı.
Yazar anmalarının son haftalardaki dökümünü vermek istedim, bir destek olma arzusuyla.
*
- DENEMENİN, şiirin büyük ustası Salâh Birsel için, doğduğu Bandırma’da bir anma toplantısı yapıldı.
İlk kez yapılan bu anma beni sevindirdi.
- Nilüfer Belediyesi başarılı, kapsamlı yazar anmaları, sempozyumlarıyla tanınıyor.
Bu kez de iyi, öykü, roman oyun yazarı Nezihe Meriç anıldı. Belediye ayrıca anmalar için kitaplar da yayımlıyor.
- Bursa Osmangazi Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar adına ödül vermeye devam ediyor, ayrıca her yıl da anma toplantıları yapıyor.
- Kültür Üniversitesi de yazar sempozyumları dizisine başladı.
İlk sempozyum Ferit Edgü için yapıldı.
Akademisyenler ve eleştirmenler, onun çeşitli yönlerini irdelediler.
- Behçet Necatigil için Yapı Kredi’nin Galatasaray binasında bir ödül toplantısı yapıldı.
17 Aralık’ta da İstanbul Üniversitesi’nde Behçet Necatigil anıldı.
- Oğuz Atay, Zeytinburnu Belediyesi’nde bir toplantıyla anıldı.
- Daha önce de aynı belediye Tarık Buğra anma toplantısı yaptı.
- Geçen yıl da Arel Üniversitesi’nde İlhan Berk için bir program düzenlenmişti.
- Bazı kentlerde verilen ödüller de ilgi görmeyi sürdürüyor.
Bu yıl Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Mersin Büyük Ödülü Nursel Duruel’e verildi.
Hiç kuşkusuz bu toplantılardaki konuşmaların kitaplaştırılmasını öneriyorum.
Çünkü konuşmalar uçup gidiyor.
Bütün bu etkinlikler içinde ödülleri de unutmamalıyız.
Bu konuda kitap fuarları ödül törenleri için bir mekân olma özelliğini taşıyor. Çünkü ödül verenlerin maddi açıdan bunu sürdürmeye güçleri yetmiyor.
Ayrıca kitap fuarlarında bütün yazarları bir arada bulma imkânı olduğundan ödül törenine daha çok kişinin katılması mümkün oluyor.
Bir ödül de İKSV’nin düzenlediği Talât Sait Halman Ödülü’nün 25 Aralık toplantısında belirlenecek.
Cuma günü Kitap Sanat ekinde ödüle layık üç kitabın adını verdim.
Belki siz de bu kitapları alır, ödül sonucunu tartışırsınız.
*
DİLERİM yeni yılda da üniversiteler, belediyeler edebiyata, sanata katkıları sürdürsünler.