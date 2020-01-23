Yazar evleri iÃ§in harekete geÃ§me vakti

Yazar evleri konusunda açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kampanya sürüyor. Bize gelen baÅŸvurularÄ±, ailelerin verdiÄŸi bilgileri deÄŸerlendiriyoruz, bazÄ±larÄ±nÄ± gerekli mercilere, yerel yönetimlere iletiyoruz.
Åžimdiye kadar yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ya da bizde dosyaya koyduÄŸumuz cevaplarda, bilgilerde, gerÃ§ekten kamuoyunda bÃ¶yle bir istek, arzu olduÄŸu kanÄ±sÄ±na vardÄ±k. BazÄ± belediyeler giriÅŸimde bulundu. Ancak bazÄ± mekÃ¢nlar iÃ§in acil Ã¶nlemler gerekiyor. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Yusuf AtÄ±lganâ€™Ä±n HacÄ±rahmanlÄ± kÃ¶yÃ¼ndeki evinin satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Yerel yÃ¶netimin devreye girmesini hatÄ±rlatÄ±yoruz.
Evin onarÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yusuf AtÄ±lganâ€™Ä±n oÄŸlu Mehmet AtÄ±lgan, yazara ait Ã¶nemli belgelerin, malzemelerin bu eve konulabileceÄŸini belirtti.
Oradaki ev birkaÃ§ iÅŸlevi bir arada taÅŸÄ±yabilir. HacÄ±rahmanlÄ±â€™da yaÅŸayanlar, oraya gidip kitap okuyabilirler, bir aÃ§Ä±dan buluÅŸma yeri olarak da yararlanabilirler.
Bu kampanyalara kimi yayÄ±nevleri de katkÄ± Ã¶nerisinde bulundular. SanÄ±rÄ±m yerel yÃ¶netimler, hatta KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n da dahil olduÄŸu bir koordinasyon merkezi kurabilir.
Tespit ettiÄŸimiz, Ã¶neriye aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yazarlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iller, ilÃ§eler, beldeler:
Ä°stanbulâ€™daki evlerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±z Murat Åžaka Ã§ekti.
Tevfik Fikret - Ã‚ÅŸiyan - Bebek
ReÅŸat Nuri GÃ¼ntekinâ€“ BÃ¼yÃ¼kada
HÃ¼seyin Rahmi GÃ¼rpÄ±nar â€“ Heybeliada
Sait Faik AbasÄ±yanÄ±k - Burgazada
Halikarnas BalÄ±kÃ§Ä±sÄ± â€“ Ä°zmir â€“ Bodrum
Necati CumalÄ± â€“ Ä°zmir
Ä°lhan Berk â€“ Bodrum
Ziya GÃ¶kalp â€“ DiyarbakÄ±r
Cahit SÄ±tkÄ± TarancÄ± â€“ DiyarbakÄ±r
Halide Edip â€“ Laleli
Kemal Tahir â€“ ÅžaÅŸkÄ±nbakkal
Cenap Åžahabettin - BakÄ±rkÃ¶y
Halit Ziya UÅŸaklÄ±gil â€“ YeÅŸilkÃ¶y
AbdÃ¼lbaki GÃ¶lpÄ±narlÄ± â€“ ÃœskÃ¼dar
Mehmed Ã‚kif Ersoy â€“ Ä°stiklal Caddesi â€“ MÄ±sÄ±r ApartmanÄ±
ReÅŸat Ekrem KoÃ§u - Suadiye
Mithat Cemal Kuntay â€“ MÄ±sÄ±r ApartmanÄ±
AbdÃ¼lhak HÃ¢mit â€“ MaÃ§ka Palas
Ahmet Hamdi TanpÄ±nar â€“ DoÄŸduÄŸu ev, ÅžehzadebaÅŸÄ±, KaragÃ¶z Mahallesi , Cami-i Åžerif Sokak, No: 36 veya 26
Ahmet Mithat Efendi â€“ Beykoz.
Recaizade Mahmut Ekrem â€“ VanikÃ¶y
Samiha Ayverdi â€“ Fatih
Abdullah Cevdet - Ä°Ã§tihad, CaÄŸaloÄŸlu Ã‡atalÃ§eÅŸme SokaÄŸÄ±
Mahmut Yesari - Ä°stanbul
Osman Cemal KaygÄ±lÄ± - Ä°stanbul
Sermet Muhtar Alus - Ä°stanbul
ReÅŸat Enis - Ä°stanbul
Sabahattin Ali - Ä°stanbul
Tomrisâ€“Turgut Uyar â€“ Etiler
Sevim Burak â€“ Kuzguncuk
AttilÃ¢ Ä°lhan - Ankara â€“ MaÃ§ka
Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek - Ä°stanbul
TarÄ±k Dursun K. - Ä°zmir
Gelen yazÄ±larÄ±n koordinasyonunu arkadaÅŸÄ±mÄ±z Bahar Ã‡uhadar Ã¼stlendi.
YazÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlÄ±yoruz:
â€˜SayÄ±n DoÄŸan HÄ±zlanâ€™Ä±n edebiyatÃ§Ä± evleri hakkÄ±nda bilgi vermek isteyenler yazabilirlerâ€™ notu Ã¼zerine size yazÄ±yorum. BÃ¼yÃ¼k bir ihtimalle biliyorsunuzdur, gÃ¶rmÃ¼ÅŸsÃ¼nÃ¼zdÃ¼r 2010 yÄ±lÄ±nda Turing YayÄ±nlarÄ±â€™ndan Ã§Ä±kan â€˜Ä°stanbul Edebiyat HaritasÄ±â€™ adlÄ± kitabÄ±mÄ±.
Kitapta eksiklikler elbette var ve ben o gÃ¼nden bugÃ¼ne pek Ã§ok da not aldÄ±m. Ama Turing kitabÄ± tekrar basmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bunlarÄ± ekleyemiyorum. Kitap basÄ±lÄ±r basÄ±lmaz size ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±m.
TeÅŸekkÃ¼r eder iyi Ã§alÄ±ÅŸmalar dilerim.
Bahriye Ã‡eri
SayÄ±n DoÄŸan HÄ±zlan, bugÃ¼nkÃ¼ yazÄ±nÄ±zÄ± okuyunca ve YaÅŸar Kemalâ€™in BasÄ±nkÃ¶yâ€™deki evinin fotosunu gÃ¶rÃ¼nce yazmak istedim... BildiÄŸiniz Ã¼zere HÃ¼rriyet gazetesinde uzun yÄ±llar Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve resimli romanlarÄ±n yazar ve Ã§izeri olan ressam Faruk GeÃ§â€™in evi de BasÄ±nkÃ¶yâ€™dedir. BirÃ§ok Ã§izimlerini burada yapmÄ±ÅŸ, Ã§izgi romanlarÄ±n senaryolarÄ±nÄ± burada yazÄ±p dÃ¼zenlemiÅŸtir. Gerek YaÅŸar Kemalâ€™in gerek Faruk GeÃ§â€™in BasÄ±nkÃ¶yâ€™deki evlerinin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me girip yenilenebilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan uzun yÄ±llardÄ±r faaliyetler devam ediyor Ã¶ÄŸrenebildiÄŸim kadarÄ±yla. Bir zamanlarÄ±n Ã§ok tanÄ±nmÄ±ÅŸ takip edilen birÃ§ok deÄŸerli basÄ±n mensubunun da evlerinin bulunduÄŸu BasÄ±nkÃ¶y Gazeteciler Sitesi evleri dokusu korunarak yenilenebilir ve hiÃ§ olmazsa bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde burada ikamet etmiÅŸ gazetecilerin bir mÃ¼ze-kÃ¶y projesi oluÅŸturulabilir belki de. Bu konulardaki geliÅŸmelerden haberdar olmak dileÄŸiyle, saygÄ±lar sunarÄ±m....
OÄŸlu Emre GeÃ§Â
Â Yahya Kemal ÃœskÃ¼dar Kandilliâ€™deki KÄ±brÄ±slÄ±lar YalÄ±sÄ±â€™nda oturmuÅŸ. Daha sonra Yakup Kadriâ€™nin annesinin KÄ±zÄ±ltoprakâ€™taki evinde oturmuÅŸ. Ã–mer Seyfettin, KadÄ±kÃ¶y Ali Suavi SokaÄŸÄ±nda oturmuÅŸ. Halit Fahri, KadÄ±kÃ¶y, OsmanaÄŸa Mah. Åžemsitap SokaÄŸÄ±â€™nda oturmuÅŸ.
Yazar Sevim Burakâ€™Ä±n doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Kuzguncuk, NakkaÅŸtepe, DelikoÃ§ Sok. No: 15â€™te bulunan evi yeni sahipleri tarafÄ±ndan aslÄ±na uygun restore edilmiÅŸ olup bina Ã¼zerinde Sevim Burakâ€™la ilgili bir plaket bulunmaktadÄ±r.
OÄŸlu A. Karaca Borar.
*
Ä°LGÄ° gÃ¶steren yetkililere, yerel yÃ¶netimlere, ailelere, yayÄ±nevlerine teÅŸekkÃ¼r ederiz. Ã‡alÄ±ÅŸmalardan sizi zaman zaman haberdar edeceÄŸiz.
Â
Yazar evleri iÃ§in harekete geÃ§me vakti
Yazar evleri konusunda açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kampanya sürüyor. Bize gelen baÅŸvurularÄ±, ailelerin verdiÄŸi bilgileri deÄŸerlendiriyoruz, bazÄ±larÄ±nÄ± gerekli mercilere, yerel yönetimlere iletiyoruz.
Åžimdiye kadar yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ya da bizde dosyaya koyduÄŸumuz cevaplarda, bilgilerde, gerÃ§ekten kamuoyunda bÃ¶yle bir istek, arzu olduÄŸu kanÄ±sÄ±na vardÄ±k. BazÄ± belediyeler giriÅŸimde bulundu. Ancak bazÄ± mekÃ¢nlar iÃ§in acil Ã¶nlemler gerekiyor. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Yusuf AtÄ±lganâ€™Ä±n HacÄ±rahmanlÄ± kÃ¶yÃ¼ndeki evinin satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Yerel yÃ¶netimin devreye girmesini hatÄ±rlatÄ±yoruz.
Evin onarÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸirse Yusuf AtÄ±lganâ€™Ä±n oÄŸlu Mehmet AtÄ±lgan, yazara ait Ã¶nemli belgelerin, malzemelerin bu eve konulabileceÄŸini belirtti.
Oradaki ev birkaÃ§ iÅŸlevi bir arada taÅŸÄ±yabilir. HacÄ±rahmanlÄ±â€™da yaÅŸayanlar, oraya gidip kitap okuyabilirler, bir aÃ§Ä±dan buluÅŸma yeri olarak da yararlanabilirler.
Bu kampanyalara kimi yayÄ±nevleri de katkÄ± Ã¶nerisinde bulundular. SanÄ±rÄ±m yerel yÃ¶netimler, hatta KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n da dahil olduÄŸu bir koordinasyon merkezi kurabilir.
Tespit ettiÄŸimiz, Ã¶neriye aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yazarlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iller, ilÃ§eler, beldeler:
Ä°stanbulâ€™daki evlerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±z Murat Åžaka Ã§ekti.
Tevfik Fikret - Ã‚ÅŸiyan - Bebek
ReÅŸat Nuri GÃ¼ntekinâ€“ BÃ¼yÃ¼kada
HÃ¼seyin Rahmi GÃ¼rpÄ±nar â€“ Heybeliada
Sait Faik AbasÄ±yanÄ±k - Burgazada
Halikarnas BalÄ±kÃ§Ä±sÄ± â€“ Ä°zmir â€“ Bodrum
Necati CumalÄ± â€“ Ä°zmir
Ä°lhan Berk â€“ Bodrum
Ziya GÃ¶kalp â€“ DiyarbakÄ±r
Cahit SÄ±tkÄ± TarancÄ± â€“ DiyarbakÄ±r
Halide Edip â€“ Laleli
Kemal Tahir â€“ ÅžaÅŸkÄ±nbakkal
Cenap Åžahabettin - BakÄ±rkÃ¶y
Halit Ziya UÅŸaklÄ±gil â€“ YeÅŸilkÃ¶y
AbdÃ¼lbaki GÃ¶lpÄ±narlÄ± â€“ ÃœskÃ¼dar
Mehmed Ã‚kif Ersoy â€“ Ä°stiklal Caddesi â€“ MÄ±sÄ±r ApartmanÄ±
ReÅŸat Ekrem KoÃ§u - Suadiye
Mithat Cemal Kuntay â€“ MÄ±sÄ±r ApartmanÄ±
AbdÃ¼lhak HÃ¢mit â€“ MaÃ§ka Palas
Ahmet Hamdi TanpÄ±nar â€“ DoÄŸduÄŸu ev, ÅžehzadebaÅŸÄ±, KaragÃ¶z Mahallesi , Cami-i Åžerif Sokak, No: 36 veya 26
Ahmet Mithat Efendi â€“ Beykoz.
Recaizade Mahmut Ekrem â€“ VanikÃ¶y
Samiha Ayverdi â€“ Fatih
Abdullah Cevdet - Ä°Ã§tihad, CaÄŸaloÄŸlu Ã‡atalÃ§eÅŸme SokaÄŸÄ±
Mahmut Yesari - Ä°stanbul
Osman Cemal KaygÄ±lÄ± - Ä°stanbul
Sermet Muhtar Alus - Ä°stanbul
ReÅŸat Enis - Ä°stanbul
Sabahattin Ali - Ä°stanbul
Tomrisâ€“Turgut Uyar â€“ Etiler
Sevim Burak â€“ Kuzguncuk
AttilÃ¢ Ä°lhan - Ankara â€“ MaÃ§ka
Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek - Ä°stanbul
TarÄ±k Dursun K. - Ä°zmir
Gelen yazÄ±larÄ±n koordinasyonunu arkadaÅŸÄ±mÄ±z Bahar Ã‡uhadar Ã¼stlendi.
YazÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlÄ±yoruz:
â€˜SayÄ±n DoÄŸan HÄ±zlanâ€™Ä±n edebiyatÃ§Ä± evleri hakkÄ±nda bilgi vermek isteyenler yazabilirlerâ€™ notu Ã¼zerine size yazÄ±yorum. BÃ¼yÃ¼k bir ihtimalle biliyorsunuzdur, gÃ¶rmÃ¼ÅŸsÃ¼nÃ¼zdÃ¼r 2010 yÄ±lÄ±nda Turing YayÄ±nlarÄ±â€™ndan Ã§Ä±kan â€˜Ä°stanbul Edebiyat HaritasÄ±â€™ adlÄ± kitabÄ±mÄ±.
Kitapta eksiklikler elbette var ve ben o gÃ¼nden bugÃ¼ne pek Ã§ok da not aldÄ±m. Ama Turing kitabÄ± tekrar basmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bunlarÄ± ekleyemiyorum. Kitap basÄ±lÄ±r basÄ±lmaz size ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±m.
TeÅŸekkÃ¼r eder iyi Ã§alÄ±ÅŸmalar dilerim.
Bahriye Ã‡eri
SayÄ±n DoÄŸan HÄ±zlan, bugÃ¼nkÃ¼ yazÄ±nÄ±zÄ± okuyunca ve YaÅŸar Kemalâ€™in BasÄ±nkÃ¶yâ€™deki evinin fotosunu gÃ¶rÃ¼nce yazmak istedim... BildiÄŸiniz Ã¼zere HÃ¼rriyet gazetesinde uzun yÄ±llar Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve resimli romanlarÄ±n yazar ve Ã§izeri olan ressam Faruk GeÃ§â€™in evi de BasÄ±nkÃ¶yâ€™dedir. BirÃ§ok Ã§izimlerini burada yapmÄ±ÅŸ, Ã§izgi romanlarÄ±n senaryolarÄ±nÄ± burada yazÄ±p dÃ¼zenlemiÅŸtir. Gerek YaÅŸar Kemalâ€™in gerek Faruk GeÃ§â€™in BasÄ±nkÃ¶yâ€™deki evlerinin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me girip yenilenebilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan uzun yÄ±llardÄ±r faaliyetler devam ediyor Ã¶ÄŸrenebildiÄŸim kadarÄ±yla. Bir zamanlarÄ±n Ã§ok tanÄ±nmÄ±ÅŸ takip edilen birÃ§ok deÄŸerli basÄ±n mensubunun da evlerinin bulunduÄŸu BasÄ±nkÃ¶y Gazeteciler Sitesi evleri dokusu korunarak yenilenebilir ve hiÃ§ olmazsa bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde burada ikamet etmiÅŸ gazetecilerin bir mÃ¼ze-kÃ¶y projesi oluÅŸturulabilir belki de. Bu konulardaki geliÅŸmelerden haberdar olmak dileÄŸiyle, saygÄ±lar sunarÄ±m....
OÄŸlu Emre GeÃ§Â
Â Yahya Kemal ÃœskÃ¼dar Kandilliâ€™deki KÄ±brÄ±slÄ±lar YalÄ±sÄ±â€™nda oturmuÅŸ. Daha sonra Yakup Kadriâ€™nin annesinin KÄ±zÄ±ltoprakâ€™taki evinde oturmuÅŸ. Ã–mer Seyfettin, KadÄ±kÃ¶y Ali Suavi SokaÄŸÄ±nda oturmuÅŸ. Halit Fahri, KadÄ±kÃ¶y, OsmanaÄŸa Mah. Åžemsitap SokaÄŸÄ±â€™nda oturmuÅŸ.
Yazar Sevim Burakâ€™Ä±n doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Kuzguncuk, NakkaÅŸtepe, DelikoÃ§ Sok. No: 15â€™te bulunan evi yeni sahipleri tarafÄ±ndan aslÄ±na uygun restore edilmiÅŸ olup bina Ã¼zerinde Sevim Burakâ€™la ilgili bir plaket bulunmaktadÄ±r.
OÄŸlu A. Karaca Borar.
*
Ä°LGÄ° gÃ¶steren yetkililere, yerel yÃ¶netimlere, ailelere, yayÄ±nevlerine teÅŸekkÃ¼r ederiz. Ã‡alÄ±ÅŸmalardan sizi zaman zaman haberdar edeceÄŸiz.
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