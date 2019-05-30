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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Yaz tatilinde kitap okumak

30 Mayıs 2019

YAZ tatili başladı, öğrenciler yoğun bir yılın ardından dinlenecekler. Bilgisayarlarına bakacaklar ama bir gerçeği unutmayacaklar, bunların tümünden de önemli olanı kitap okumak... Diğer eğlenceleriniz, oyunlarınız sizin zaman geçirmenizi sağlar ama kitap gibi kalıcı bir iz, zevk bırakmazlar.

Çünkü kitap size yeni dünyalar açar, başka insanları tanıtır, kendinizi onlarla karşılaştırır, kendinizi tanırsınız.

Kitaplar ayrıca sevgi aşılarlar, ailenizi, arkadaşlarınızı, öğretmenlerinizi tanırsınız. Yalnız insanların değil hayvanların da dünyasını bu tür kitaplarla tanırsınız. Belki de kuracağınız kitaplığın ilk kitabı bu olacak, ardından yeni yazarlar, yeni dünyalar gelecek.

Türkiye İş Bankası her yıl öğrencilere yaz tatilinde okuma zevkini de yaşasınlar diye kitap armağan ediyor. Diplomanızı, karnenizi gösteriyorsunuz ve armağan kitabınızı alıyorsunuz.

İlk kitaplar asla unutulmaz, çünkü okuma sevgisini o yaratmıştır.

Ben ilkokulu bitirdiğimde Hürriyet gazetesinin armağanı olan bir kitabı Cemal Nadir Sokağı’ndaki binadan almıştım.

Hayat insana çok hoş sürprizler hazırlıyor.

O kitabı aldığım binada yıllar sonra çalıştım.

Hürriyet Yayınları yönetmenliği yaptım, Hürriyet Gösteri dergisini de orada çıkardım.

Türkiye İş Bankası yıllardır yaz tatilini değerlendirsinler diye çeşitli bilim ve edebiyat kitapları armağan etti.

Türk ve dünya edebiyatının en seçkin yapıtlarından seçmeler yaptı.

Edebiyatın, sanatın yanı sıra bilim dünyasını tanıtan, onlara yaşadığımız çağın yeniliklerini, teknolojinin geldiği yeri anlattılar bu kitaplarda.

Bugün hayvan sevgisini ustaca anlatan, kahramanı at olan bir kitap okuyacaksınız.

*

DÜN projenin basın toplantısında bu konuşmayı yaparken büyük usta Yaşar Kemal’i de sevgiyle, saygıyla andık; o hayattayken yanımızda oturur onları anlatırdı.

Dün armağan edilen kitap, Anna Sewell’in yazdığı ‘Siyah İnci’ydi. Çevirmeni, Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu.

Yazarı kimdir?

Anna Sewell (1820-1878) on dört yaşında bir kas hastalığına yakalanarak kısmen yatalak oldu. Geri kalan yaşamı boyunca bir yere gidebilmek için iki tekerlekli küçük arabasını çeken ata bağımlı yaşadı. Tek kitabı ‘Siyah İnci’yi hastalığının ölümcül olduğunu öğrendiği son beş yıl içinde yazdı.

Amacının insanları ‘atlara şefkat ve sevgi göstermeye ve anlayışlı davranmaya teşvik etmek olduğunu’ yazmıştı.

Son zamanlarda koşum atları konusunda medyada çeşitli haberleri okuyor, seyrediyoruz. Özellikle kullanma amaçlarının kısıtlanması için çalışmalar yapılıyor.

Kitabın özetini verelim:

“Büyük bir çiftlikte doğan Siyah İnci çok akıllı bir taydı. İyi kalpli sahipleri tarafından güzel bir ortamda büyütüldü ve iyi huylu bir at oldu. Ancak bir gün başkasına satıldı ve insanların hayvanlara ne kadar kötü davranabileceğini öğrendi. Kiralık at olarak, ata binmeyi hiç bilmeyen antrenmansız insanlara katlanmak, fayton ve yük atı olarak çok ağır yükler çekmek zorunda kaldı. Ama her seferinde karşısına hayvanları seven iyi kalpli insanlar da çıktı.

Kitapta atın maceraları kendi ağzından anlatılıyor...

*

İNSANCIL bir dünya özleminin kitabı ‘Siyah İnci’.

 

 

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