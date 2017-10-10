Yaşar Kemal anılıyor

Etkinlikler “Yaşar Kemal Kültür Merkezi”nde gerçekleştiriliyor.

T.S. Eliot’un bir saptaması Yaşar Kemal’in dünya yazarı olmasının sırrına değiniyor:

“Bir şair ya da romancı yerel başarıya ulaşmadan evrenselliğe erişemez.”

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, günlerin açılış konuşmasında “Bugün Yaşar Kemal’e dair ne yapsak, ne söylesek eksik kalacak biliyoruz” dedi.

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban, Adana’da düzenledikleri ilk Yaşar Kemal Sanat Günleri’nin öğretmenler buluşmasıyla başladığına vurgu yaparak sürekliliğini de ancak öğretmenlerin sağlayacağını söyledi.

Baban, “Vakfımızın temel bir amacı Yaşar Kemal için öncelikli bir değeri yaygınlaştırmak amacıyla yaratıcılığın, özgür ve özerk düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Seyhan Belediyesi’nin aynı doğrultudaki çalışmaları yürütme kararlılığı da övünülecek bir niteliktir. Bugün Adana’da ilk Yaşar Kemal Sanat Günleri bir öğretmenler buluşmasıyla başlıyor. Başarısını ve sürekliliğini de ancak öğretmenler sağlayacaktır.”

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“Yaşar Kemal Sanat Günleri” çerçevesinde “Yaşar Kemal’in Doğası” temalı bir resim sergisi düzenlendi.

Sergi Adana’nın tüm ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katılımına açık olacak. Bu kapsamda okullara resim sergisine katılımla ilgili doğrudan bilgilendirme de yapılacak. Öğrenciler resimlerini 24 Ekim tarihinde Seyhan Belediyesi “Yaşar Kemal’in Doğası” Resim Sergisi Düzenleme Kurulu’na teslim edecekler. Kurula iletilen resimlerden oluşturulacak bir seçki 8 Kasım’dan itibaren Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Ayrıca gençler için drama, resim ve yaratıcı okuma başlıklı çeşitli atölyeler düzenlenecek, bu atölyeler uzman eğitmenler yönetiminde yapılacak.

“Yaşar Kemal Sanat Günleri”nin bir ay sürecek etkinlikleri, 8-9 Kasım’da akademik bir panel, “Yaşar Kemal’in Çukurova’sı fotoğraf sergisi, bir drama gösterisi, Zülfü Livaneli’nin katılımıyla, ‘Yer Demir Gök Bakır’ filminin gösterimi ve kısa bir söyleşi ile sona erecek.

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YAZARLARIN doğdukları, çalıştıkları yerlerde anılması, bence yerel yönetimlere düşen önemli görevlerin başında gelir.